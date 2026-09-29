به گزارش تابناک، وزارت خزانه‌داری آمریکا شامگاه سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای ادعا کرد: ۱۰ فرد و نهاد مستقر در ایران، هنگ‌کنگ و پاکستان به اتهام تهیه سلاح و قطعات سلاح برای وزارت دفاع ایران در جریان جنگ هفت ماهه آمریکا علیه ایران تحریم شدند.

آمریکا ناکام در دستیابی به اهداف اعلامی در جنگ با ایران مدعی است که هدف از تحریم‌های جدید تضعیف توان ایران در بازسازی برنامه تسلیحاتی است