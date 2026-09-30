گروسی: بازرسان برای فورا به ایران میروند
مدیرکل آژانس اتمی بامداد چهارشنبه در مصاحبه با شبکه «ریانووستی» مدعی شد که این سازمان آماده است تا فوراً بازرسان خود را برای ازسرگیری فعالیت به ایران بفرستد.
کد خبر: ۱۳۹۶۶۲۷| |
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به گزارش تابناک؛ «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی بامداد چهارشنبه، بار دیگر خواستار بازگشت بازرسیها به تأسیسات هستهای ایران شد.
گروسی در مصاحبه با شبکه «ریانووستی» ادعا کرد که آژانس اتمی آماده است تا فوراً بازرسان خود را برای ازسرگیری فعالیت به ایران بفرستد.
وی در پاسخ به سوالی درمورد زمان احتمالی از سرگیری کامل کار متخصصان آژانس اتمی در ایران، گفت: «فوراً - اگر از ما خواسته شود، حتی فردا».ریانووستی از گروسی خواست تا مشخص کند که این موضوع چقدر واقعبینانه است و او اظهار داشت که بازرسان آژانس همین الان هم آماده اقدام هستند.
مدیرکل آژانس اتمی اضافه کرد: «ما دقیقاً میدانیم کجا برویم و چه کار کنیم. اینها فقط حرف نیستند: ما واقعاً این توانایی را داریم. تیمهای ما آمادهاند تا فوراً عازم شوند».
منبع: فارس
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