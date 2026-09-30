En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تبلیغات تابناک صفحه خبر

گروسی: بازرسان برای فورا به ایران می‌روند

مدیرکل آژانس اتمی بامداد چهارشنبه در مصاحبه با شبکه «ریانووستی» مدعی شد که این سازمان آماده است تا فوراً بازرسان خود را برای ازسرگیری فعالیت به ایران بفرستد.
کد خبر: ۱۳۹۶۶۲۷
| |
1903 بازدید
رافائل گروسی

به گزارش تابناک؛ «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بامداد چهارشنبه، بار دیگر خواستار بازگشت بازرسی‌ها به تأسیسات هسته‌ای ایران شد.

گروسی در مصاحبه با شبکه «ریانووستی» ادعا کرد که آژانس اتمی آماده است تا فوراً بازرسان خود را برای ازسرگیری فعالیت به ایران بفرستد.

وی در پاسخ به سوالی درمورد زمان احتمالی از سرگیری کامل کار متخصصان آژانس اتمی در ایران، گفت: «فوراً - اگر از ما خواسته شود، حتی فردا».ریانووستی از گروسی خواست تا مشخص کند که این موضوع چقدر واقع‌بینانه است و او اظهار داشت که بازرسان آژانس همین الان هم آماده اقدام هستند.

مدیرکل آژانس اتمی اضافه کرد: «ما دقیقاً می‌دانیم کجا برویم و چه کار کنیم. اینها فقط حرف نیستند: ما واقعاً این توانایی را داریم. تیم‌های ما آماده‌اند تا فوراً عازم شوند».

منبع: فارس

اشتراک گذاری
برچسب ها
رافائل گروسی ایران آژانس اتمی
چرا حال اینترنت این روزها خراب تر از همیشه است؟
بازخوانی تاریخ؛ از میز مثلثی ژنو تا حل مشکل همجواری با بنی اسرائیل با یک پرانتز!
بازخوانی تاریخ/ سرنوشت عجیب نماینده سوپرانقلابی دهه شصت!
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تلاش غرب برای گفتگو با ایران
روبیو: ایران «کره‌ شمالی» خاورمیانه می‌شود!
مدیرکل آژانس اتمی از دستاوردهای هسته‌ای ایران بازدید کرد
اعتراض روسیه به ضعف آژانس انرژی اتمی در قبال ایران
گروسی: بیانیه مشترک ۴ مارس با ایران کافی است
احتمال صدور بیانیه مشترک میان ایران و آژانس
ادعای ترامپ درباره مذاکرات با ایران: ما پیروز خواهیم شد!
پاسخ انفعالی گروسی به درز گزارش‌ محرمانه آژانس
ادعاهای تازه ترامپ درباره ایران و تنگه هرمز
روسیه اقدامات غرب علیه ایران را محکوم کرد
ترامپ باز هم ژست پیروزی مقابل ایران گرفت
تحریم‌های جدید آمریکا علیه توان نظامی ایران
اظهارات جنجالی گروسی: بدون بازرسی آژانس توافق نمی‌شود
واکنش گروسی به توافق جایگزین
آژانس مدعی افزایش در ظرفیت تولید اورانیوم ایران شد
ایران به موضع گیری تروئیکای اروپا در آژانس پاسخ داد
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی ارائه شده به شورای حکام؛ به ایران تا بهار ۱۴۰۴ مهلت داده شد
زمان سفر گروسی به تهران مشخص شد
رافائل گروسی: آماده‌ام به تهران بیایم
درخوست آژانس از ایران
اظهارات تازه گروسی درباره مذاکرات
چرا شورای حکام علیه ایران قطعنامه صادر نکرد؟/ جزئیات آنچه در نشست شورای حکام گذشت
گروسی ایران را به تعامل با آژانس دعوت کرد
رافائل گروسی به ایران سفر می‌کند
ایران اجازه نصب دوربین نمی دهد؛ پیشنهاد جدید تهران روی میز آژانس| بایدن وارد مذاکره جدی با ایران نمی شود
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
صدور گواهینامه موتور برای زنان غیرقانونی است  (۱۲۸ نظر)
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟  (۱۱۷ نظر)
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!  (۷۷ نظر)
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!  (۷۷ نظر)
قیمت دلار امروز سه شنبه ۷ مهرماه؛ جهش ۱۲۴ درصدی دلار برای فتح قله ۲۵۰ هزار تومانی  (۶۵ نظر)
بیژن مرتضوی به وطن بازگشت  (۶۲ نظر)
تهدید بی‌سابقه قالیباف توسط رئیس ستاد سعید جلیلی!  (۶۰ نظر)
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند  (۵۷ نظر)
صداوسیما چرا مذاکره را در برابر میدان قرار می‌دهد؟ / برای پایان دادن به هر جنگی مذاکره ضروری است  (۵۶ نظر)
زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکره‌ایم  (۵۵ نظر)
دو ویدیوی مظلوم نمایی حمید رسایی قبل از رفتن به زندان  (۵۵ نظر)
رسایی: امروز خودم را به زندان معرفی می‌کنم  (۵۵ نظر)
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند  (۵۳ نظر)
وقتی حکم علیه رسایی است «سیاسی» می‌شود / فرار به جلو یا مظلوم‌نمایی؟  (۵۲ نظر)
تصمیم شجاعانه در فدراسیون فوتبال؛ مهدی تاج استعفا می‌دهد  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005rKF
tabnak.ir/005rKF