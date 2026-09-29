واکنش سخنگوی دولت به تهدیدات تازه اسکات بسنت

سخنگوی دولت تأکید کرد: ایران با تکیه بر مردمش به ساختن، ایستادگی و دفاع از حقوق خود ادامه خواهد داد.

به گزارش تابناک، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در واکنش به پیش بینی غیرواقعی وزیر خزانه داری آمریکا درباره اقتصاد ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«مقامات آمریکایی برای چندمین بار ضرب‌الاجلی تازه، این‌بار برای اقتصاد ایران، تعیین کرده‌اند. ایران با تکیه بر مردمش به ساختن، ایستادگی و دفاع از حقوق خود ادامه خواهد داد. پیش از اعلام ضرب‌الاجل تازه، تاریخ انقضای پیش‌بینی‌هایتان را بررسی کنید.»