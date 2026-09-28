تحلیل‌های محاسباتی و پیش‌دستانه درباره شکست سیاست‌های واشنگتن در کنترل وضعیت اقتصادی و بازار انرژی، عصبانیت و واکنش انفعالی «اسکات بسنت»، وزیر خزانه‌داری آمریکا را به همراه داشته است.

به گزارش تابناک، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در هفته‌های اخیر توییتی منتشر کرد و روی نمودار و با ادبیات محاسباتی اقتصادی، روند صعودی قیمت نفت و ناتوانی بسنت از کنترل قیمت نفت را به او گوشزد کرده بود.

اسکات بسنت در پاسخ به قالیباف و با انتشار تصایر قالیباف و پزشکیان که اهداف اصلی عملیات روانی آمریکا را مشخص می‌کند، و با استفاده از عبارتی مشابه با توییت او، ادعا کرده که سقوط ارزش ریال در نتیجهٔ عملیات تهاجم اقتصادی آمریکاست.

گفتنی است، عصبانيت بسنت بیش از هر چیز گویای استیصال آمریکا در مقابل ایستادگی ملت ایران است و او را وادار کرده برای پنهان‌کردن ناکامی در مهار بازار انرژی و بحران اقتصادی، به تقابل مستقیم در عملیات روانی و رسانه‌ای روی بیاورد.