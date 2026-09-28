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عصبانیت وزیر خزانه‌داری آمریکا از قالیباف و پزشکیان + عکس

تحلیل‌های محاسباتی و پیش‌دستانه درباره شکست سیاست‌های واشنگتن در کنترل وضعیت اقتصادی و بازار انرژی، عصبانیت و واکنش انفعالی «اسکات بسنت»، وزیر خزانه‌داری آمریکا را به همراه داشته است.
کد خبر: ۱۳۹۶۴۶۲
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اسکات بسنت

به گزارش تابناک، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در هفته‌های اخیر توییتی منتشر کرد و روی نمودار و با ادبیات محاسباتی اقتصادی، روند صعودی قیمت نفت و ناتوانی بسنت از کنترل قیمت نفت را به او گوشزد کرده بود.

توییت قالیباف

اسکات بسنت در پاسخ به قالیباف و با انتشار تصایر قالیباف و پزشکیان که اهداف اصلی عملیات روانی آمریکا را مشخص می‌کند، و با استفاده از عبارتی مشابه با توییت او، ادعا کرده که سقوط ارزش ریال در نتیجهٔ عملیات تهاجم اقتصادی آمریکاست. 

عصبانیت وزیر خزانه‌داری آمریکا از قالیباف و پزشکیان 

گفتنی است، عصبانيت بسنت بیش از هر چیز گویای استیصال آمریکا در مقابل ایستادگی ملت ایران است و او را وادار کرده برای پنهان‌کردن ناکامی در مهار بازار انرژی و بحران اقتصادی، به تقابل مستقیم در عملیات روانی و رسانه‌ای روی بیاورد. 

 

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برچسب ها
آمریکا اسکات بسنت خزانه داری آمریکا اقتصاد آمریکا نفت محمدباقر قالیباف
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