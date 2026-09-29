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واکنش سخنگوی دولت به تهدادت تازه اسکات بسنت

سخنگوی دولت تأکید کرد: ایران با تکیه بر مردمش به ساختن، ایستادگی و دفاع از حقوق خود ادامه خواهد داد.
کد خبر: ۱۳۹۶۴۶۵
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فاطمه مهاجرانی

به گزارش تابناک، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در واکنش به پیش بینی غیرواقعی وزیر خزانه داری آمریکا درباره اقتصاد ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«مقامات آمریکایی برای چندمین بار ضرب‌الاجلی تازه، این‌بار برای اقتصاد ایران، تعیین کرده‌اند. ایران با تکیه بر مردمش به ساختن، ایستادگی و دفاع از حقوق خود ادامه خواهد داد. پیش از اعلام ضرب‌الاجل تازه، تاریخ انقضای پیش‌بینی‌هایتان را بررسی کنید.»

واکنش سخنگوی دولت به تهدادت تازه اسکات بسنت

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فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران آمریکا اسکات بسنت اقتصاد ایران تحریم
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