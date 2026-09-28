ادعای جدید ترامپ برای ازسرگیری مذاکرات با ایران

رئیس جمهوری آمریکا اندکی پس از رد پیشنهاد ایران برای پایان جنگ، در مصاحبه با تارنمای آکسیوس مدعی آغاز دور جدید مذاکرات تهران و واشنگتن شد.

به گزارش تابناک؛ آکسیوس نوشت که دونالد ترامپ در مورد انجام مذاکرات بیشتر در روزهای آتی را تأیید کرده و اعلام کرد که پیش بینی می شود دور دیگری از گفتگوهای غیرمستقیم ایران و آمریکا امروز برگزار شود.

ترامپ به این رسانه آمریکایی گفت: پیش بینی می کنم که (این هفته) مذاکرات بیشتری با ایران انجام شود. آنها می‌خواهند به یک توافقی دست یابند که مورد نظر من نیست. شاید ما یک سال پیش با این توافق موافقت می‌کردیم. (طرف ایرانی) خیلی خود را دست بالا گرفت.

ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا در حال بررسی از سرگیری حملات علیه ایران است، مدعی شدکه من همیشه در مورد آن فکر می‌کنم.

وی همچنین مدعی شد که ارتش آمریکا در حال تسهیل صادرات حجم فراوانی نفت از طریق تنگه هرمز است و در روزهای اخیر "بیش از ۲۰ میلیون بشکه" نفت از طریق این تنگه جابجا شده است.

در همین حال یک منبع نزدیک به هیات نمایندگی ایران در نیویورک اعلام کرد که هیچ برنامه‌ای برای مذاکره با آمریکا در دستور کار این هیات قرار ندارد.

یک منبع نزدیک به هیات نمایندگی جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است، در گفت‌وگو با ایرنا ضمن رد اخبار و گزارش‌های ضدونقیض درباره مذاکره میان ایران و آمریکا در نیویورک، اظهار کرد: ملاحظات و مواضع جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه گذشته از طریق میانجی قطری به‌صورت صریح و شفاف به طرف آمریکایی منعکس شده و ایران منتظر دریافت پاسخ طرف آمریکایی است.

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این منبع تصریح کرد: بر این اساس، برنامه‌ای برای دور جدید مذاکره با طرف آمریکایی در دستور کار هیات نمایندگی ایران قرار ندارد و وزیر امور خارجه پس از انجام برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، روز سه‌شنبه (۷ مهر) به میهن مراجعت خواهد کرد.

منبع: ایرنا