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چرا ترامپ ناگهان روی «هسته‌ای» قفل کرد؟ / آمریکا به دنبال ساختن «پیروزی» رسانه‌ای است

سخنان ترامپ درباره رد طرح ایران را نمی‌توان صرفا یک موضع‌گیری سیاسی در قبال مذاکرات دانست؛ تکرار تأکید او بر موضوع هسته‌ای، در کنار ادعاهایش درباره طرح ایران، می‌تواند بخشی از فضاسازی آنها برای توجیه اقدامات بعدی خود باشد.
کد خبر: ۱۳۹۶۱۹۱
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ترامپ چرا ناگهان روی «هسته‌ای» قفل کرد؟ / نقشه‌ای که ایران از قبل خوانده است

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ در روزهای اخیر تمرکز ویژه‌ای بر برنامه هسته‌ای ایران گذاشته است؛ اما سوالی که مطرح است این است که چرا رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر این موضوع را به محور اصلی اظهارات خود تبدیل کرده است؟ یکی از برداشت‌ها آن است که آمریکا با برجسته کردن پرونده هسته‌ای، تلاش می‌کند شکست‌ها و هزینه‌های اقدامات نظامی گذشته را تحت‌الشعاع قرار دهد و این تصویر را ایجاد کند که اساسا مسئله اصلی آمریکا، موضوع هسته‌ای ایران بوده است.

آمریکا در حال آماده سازی افکار عمومی برای حمله به تاسیسات هسته‌ای است؟

از سوی دیگر، تأکید مکرر ترامپ بر برنامه هسته‌ای می‌تواند با هدف آماده‌سازی افکار عمومی داخل آمریکا برای هرگونه اقدام احتمالی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران صورت گیرد. به این معنا که اگر در ادامه حمله یا ضربه‌ای به برخی تأسیسات هسته‌ای ایران انجام شود، کاخ سفید بتواند آن را به‌عنوان یک پیروزی بزرگ و دستاوردی تعیین‌کننده در برابر افکار عمومی آمریکا معرفی کند.

آمریکا به دنبال ساختن یک پیروزی رسانه ای است

بر این اساس، تکرار این ادبیات از سوی ترامپ می‌تواند نشانه‌ای از تلاش برای اعمال فشار نظامی با هدف پیشبرد خواسته‌های آمریکا در پرونده هسته‌ای باشد؛ فشاری که در صورت تحقق، احتمالا با تلاش آمریکا برای ساختن یک «پیروزی» رسانه‌ای همراه خواهد شد. در چنین شرایطی، سخنان ترامپ را باید در کنار سابقه مواضع او و روند مذاکرات ارزیابی کرد؛ به‌ویژه آنجا که اظهارات او همزمان با رد پیشنهاد ایران و تشدید ادبیات تهدیدآمیز مطرح می‌شود.

ایران سناریوهای مختلف را در محاسبات خود لحاظ می کند

با این حال، غافلگیری برای ایران موضوعیت ندارد. هرگونه اقدام نظامی احتمالی آمریکا با پاسخ ایران مواجه خواهد شد و تهران نشان داده است که سناریوهای مختلف را در محاسبات خود لحاظ می‌کند.

بنابراین، اگر آمریکا تصور کند می‌تواند با یک ضربه غافلگیرکننده معادله را تغییر دهد، باید بداند که پاسخ ایران می‌تواند شدید، گسترده، متنوع و خارج از محاسبات اولیه طراحان آن باشد.

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ترامپ موضوع هسته‌ای ایران حمله به ایران ایران و آمریکا مذاکرات ایران و آمریکا
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