نقره بر گردن دختران کبدی ایران در آسیا

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، تیم ملی کبدی بانوان ایران در دیدار فینال بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، امروز شنبه ۴ مهرماه در ورزشگاه توکای سیتیزن ناگویا به مصاف هند رفت و در پایان یک رقابت نزدیک، با نتیجه ۳۷ بر ۳۴ مغلوب حریف شد تا روی سکوی دوم این رقابت‌ها قرار بگیرد.



شروع پایاپای؛ هند نیمه اول را برد



دختران ایران مسابقه را با انگیزه و تمرکز بالا آغاز کردند و در ۱۰ دقیقه ابتدایی، پا به پای هند پیش رفتند. با این حال، در ادامه نیمه نخست، هندی‌ها توانستند اختلاف امتیازی ایجاد کنند و نیمه اول را با برتری ۲۲ بر ۱۶ به پایان برسانند.



ملی‌پوشان ایران در نیمه دوم با قدرت بیشتری وارد زمین شدند و با جبران بخشی از اختلاف، بار دیگر فاصله را کاهش دادند. امتیازات در ادامه مسابقه نیز نزدیک دنبال شد و ایران تا دقایق پایانی برای تغییر نتیجه تلاش کرد.

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در نهایت اما هند توانست برتری خود را حفظ کند و با پیروزی ۳۷ بر ۳۴، عنوان قهرمانی کبدی بانوان بازی‌های آسیایی ناگویا را به دست آورد و ایران به مدال نقره رسید.



نقره‌ای که با یک فینال نزدیک به دست آمد



دختران ایران در این دیدار نمایش قابل قبولی برابر یکی از قدرت‌های کبدی آسیا داشتند و با وجود عقب افتادن در نیمه نخست، تا پایان برای جبران نتیجه جنگیدند. حضور پرشمار تماشاگران هندی نیز فضای سالن را به سود تیم هند کرده بود.



هدایت تیم ملی کبدی بانوان ایران در این دوره از بازی‌های آسیایی بر عهده غلامرضا مازندرانی بود.



مهدی علینژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک، مناف هاشمی، معاون وزیر ورزش و جوانان و محمدرضا عابدی محزون، مدیرکل برنامه‌ریزی وزارت ورزش و جوانان نیز در سالن برگزاری فینال حضور داشتند.