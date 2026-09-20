عکس: ضرب نخستین مدال ایران در بازیهای آسیایی در بسکتبال
تیم ملی بسکتبال ایران در دیداری تماشایی، پرحرارت و نفسگیر موفق شد غول بسکتبال قاره کهن، چین، را با نتیجه ۷۹ بر ۷۰ از پیش رو بردارد تا با فتح سکوی سوم و نشان برنز بازیهای آسیایی ناگویا، یخ کاروان ورزش ایران در جدول مدالها به شیرینترین شکل ممکن آب شود.
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