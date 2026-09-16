تاریخچه مدالی ایران در بازیهای آسیایی؛ نوبت به ۲۰ رسید
به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا بیستمین دوره این رقابتهاست که به صورت غیررسمی آغاز شده و از روز شنبه (۲۸ شهریورماه) به صورت رسمی افتتاح میشود. در این دوره از بازیها که در کشور ژاپن برگزار میشود کاروان ورزشی ایران ۵۲۲ تن هستند که یکی از شلوغترین دورههای حضور ایران در تاریخ بازیهای آسیایی محسوب میشود.
ایران در ۱۹ دوره اخیر، یک بار میزبان بوده و بازیهای آسیایی ۱۹۷۴ به میزبانی تهران برگزار شد که از نظر جدولی هم بهترین نتیجه تاریخ ایران با قرار گرفتن در رتبه دوم به ثبت رسید که شامل ۳۶ طلا، ۲۸ نقره و ۱۷ برنز بود. با این حال ایران در سه دوره این مسابقات هم حضور نداشته که مربوط به بازیهای آسیایی ۱۹۵۴ مانیل - فیلیپین، ۱۹۶۲ جاکارتا - اندونزی و ۱۹۷۸ وانکوک - تایلند بوده است.
تاریخچه حضور ایران در ۱۹ دوره اخیر بازیهای آسیایی به شرح زیر است:
۱-بازیهای آسیایی ۱۹۵۱ دهلی نو - هند
- تعداد اعضای کاروان ایران: ۶۴ تن
- طلا: ۸
- نقره: ۶
- برنز: ۲
- مجموع: ۱۶ مدال
- رتبه: سوم
۲-بازیهای آسیایی ۱۹۵۴ مانیل - فیلیپین (کاروان ایران حضور نداشت)
۳-بازیهای آسیایی ۱۹۵۸ توکیو - ژاپن
- تعداد اعضای کاروان ایران: ۱۱۲ تن
- طلا: ۷
- نقره: ۱۴
- برنز: ۱۱
- مجموع: ۳۲ مدال
- رتبه: چهارم
۴- بازیهای آسیایی ۱۹۶۲ جاکارتا - اندونزی (کاروان ایران حضور نداشت)
۵- بازیهای آسیایی ۱۹۶۶ وانکوگ - تایلند
- تعداد اعضای کاروان ایران: ۱۱۸ تن
- طلا: ۶
- نقره: ۸
- برنز: ۱۶
- مجموع: ۳۰ مدال
- رتبه: ششم
۶- بازیهای آسیایی ۱۹۷۰ وانکوک - تایلند
- تعداد اعضای کاروان ایران: ۱۶۹ تن
- طلا: ۹
- نقره: ۷
- برنز: ۷
- مجموع: ۲۳ مدال
- رتبه: چهارم
۷- بازیهای آسیایی ۱۹۷۴ تهران - ایران
- تعداد اعضای کاروان ایران: ۴۰۰ تن
- طلا: ۳۶
- نقره: ۲۸
- برنز: ۱۷
- مجموع: ۸۱ مدال
- رتبه: دوم
۸- بازیهای آسیایی ۱۹۷۸ وانکوک - تایلند (کاروان ایران حضور نداشت)
۹- بازیهای آسیایی ۱۹۸۲ دهلی نو - هند
- تعداد اعضای کاروان ایران: ۴۳ تن
- طلا: ۴
- نقره: ۴
- برنز: ۴
- مجموع: ۱۲ مدال
- رتبه: هفتم
۱۰- بازیهای آسیایی ۱۹۸۶ سئول - کره جنوبی
- تعداد اعضای کاروان ایران: ۹۴ تن
- طلا: ۶
- نقره: ۶
- برنز: ۱۰
- مجموع: ۲۲ مدال
- رتبه: چهارم
۱۱- بازیهای آسیایی ۱۹۹۰ پکن - چین
- تعداد اعضای کاروان ایران: ۱۲۶ تن
- طلا: ۴
- نقره: ۶
- برنز: ۸
- مجموع: ۱۸ مدال
- رتبه: پنجم
۱۲- بازیهای آسیایی ۱۹۹۴ هیروشیما - ژاپن
- تعداد اعضای کاروان ایران: ۱۶۲ تن
- طلا: ۹
- نقره: ۹
- برنز: ۸
- مجموع: ۲۶ مدال
- رتبه: هفتم
۱۳- بازیهای آسیایی ۱۹۹۸ وانکوک - تایلند
- تعداد اعضای کاروان ایران: ۱۹۹ تن
- طلا: ۱۰
- نقره: ۱۱
- برنز: ۱۳
- مجموع: ۳۴ مدال
- رتبه: هفتم
۱۴- بازیهای آسیایی ۲۰۰۲ بوسان - کره جنوبی
- تعداد اعضای کاروان ایران: ۱۵۰ تن
- طلا: ۸
- نقره: ۱۴
- برنز: ۱۴
- مجموع: ۳۶ مدال
- رتبه: دهم
۱۵- بازیهای آسیایی ۲۰۰۶ دوحه - قطر
- تعداد اعضای کاروان ایران: ۲۳۹ تن
- طلا: ۱۱
- نقره: ۱۵
- برنز: ۲۲
- مجموع: ۴۸ مدال
- رتبه: ششم
۱۶- بازیهای آسیایی ۲۰۱۰ گوانگژو - چین
- تعداد اعضای کاروان ایران: ۳۶۲ تن
- طلا: ۲۰
- نقره: ۱۴
- برنز: ۲۵
- مجموع: ۵۹ مدال
- رتبه: چهارم
۱۷- بازیهای آسیایی ۲۰۱۴ اینچئون - کره جنوبی
- تعداد اعضای کاروان ایران: ۲۷۶ تن
- طلا: ۲۱
- نقره: ۱۸
- برنز: ۱۸
- مجموع: ۵۷ مدال
- رتبه: پنجم
۱۸- بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا - اندونزی
- تعداد اعضای کاروان ایران: ۳۷۸ تن
- طلا: ۲۰
- نقره: ۲۰
- برنز: ۲۲
- مجموع: ۶۲ مدال
- رتبه: ششم
۱۹- بازیهای آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو - چین
- تعداد اعضای کاروان ایران: ۲۸۶ تن
- طلا: ۱۳
- نقره: ۲۱
- برنز: ۲۰
- مجموع: ۵۴ مدال
- رتبه: هفتم
توضیح: بازیهای آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو به دلیل همهگیری کرونا با یک سال تأخیر در سال ۲۰۲۳ انجام شد.
به گزارش تابناک، این دوره از بازیهای آسیایی که به میزبانی آیچی-ناگویا برگزار میشود، تا روز یکشنبه، ۱۲ مهرماه ادامه خواهد داشت.