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جدول مدالی روز ششم بازی‌های آسیایی

کاروان ایران در روز ششم بازی‌های آسیایی با کسب ۶ طلا، ۱۱ نقره و ۷ برنز در رده هفتم جدول مدالی قرار دارد.
کد خبر: ۱۳۹۵۹۴۱
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بازی های آسیایی

به گزارش تابناک، در روز ششم بازی‌های آسیایی ناگویا، کاروان ایران در رشته ژیمناستیک، بسکتبال سه نفره، قایقرانی و تیراندازی صاحب مدال شد.

مهدی الفتی در ژیمناستیک صاحب مدال نقره شد. تیم ملی بسکتبال سه نفره مردان، تیم ملی قایقرانی مردان و تیم میکس تپانچه نیز به مدال برنز رسیدند. 

اکنون ایران با ۶ طلا، ۱۱ نقره و ۷ برنز، در رده هفتم جدول مدالی قرار دارد. 

در حال حاضر چین با ۹۸ طلا، ۳۷ نقره و ۲۴ برنز، ژاپن با ۲۸ طلا، ۴۳ نقره و ۴۴ برنز، کره جنوبی با ۱۳ طلا، ۱۷ نقره و ۳۴ برنز، قزاقستان با ۸ طلا، ۸ نقره و ۱۴ برنز، ازبکستان با ۷ طلا، ۱۵ نقره و ۹ برنز و تایلند با ۷ طلا، ۶ نقره و ۸ برنز در رده‌های اول تا ششم قرار دارند.

جدول مدالی روز ششم بازی‌های آسیایی

اسامی مدال آوران ایران:

مدال طلا:

محمود نعمتی در کاراته

مرتضی نعمتی در کاراته

حسن پاجانی و ابوالفضل آقایی‌نسب تیم ملی ورزش‌های الکترونیک 

فاطمه مجلل رویینگ

کیمیا زارعی و زینب نوروزی در رویینگ

سهیل موسوی در ووشو

مدال نقره: 

تیم کاتای زنان ایران

فاطمه سعیدآبادی در کاراته

علی‌اصغر آسیابری در کاراته

کیمیا زارعی و زینب نوروزی در رویینگ

تیم ملی چهار نفره رویینگ

شجاع پناهی در ووشو

عرفان محرمی در ووشو 

سوگند سینکایی در ووشو 

امیرحسین محمودپور در رویینگ

آرمان خدایی در ژیمناستیک 

مهدی الفتی در ژیمناستیک 

مدال برنز:

تیم ملی بسکتبال مردان

علی پاکدامن در شمشیربازی

فاطمه مجلل در رویینگ 

صادق صمیمی در دوومیدانی

بسکتبال سه‌نفره

علی آقامیرزایی و پیمان قویدل در قایقرانی 

هانیه رستمیان و وحید گلخندان در تیراندازی

بازی‌های آسیایی ناگویا به طور رسمی از ۲۸ شهریور افتتاح شد و ۱۲ مهر به پایان می‌رسد.  

منبع: ایسنا

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ناگویا بازی های آسیایی ورزشکاران ایرانی کاروان ایران مدال طلا مدال نقره مدال برنز
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