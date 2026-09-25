بنزن چیست و چه خطری برای سلامت دارد؟

استنشاق مهم‌ترین مسیر مواجهه با بنزن است، اما تماس پوستی و بلع نیز می‌تواند باعث ورود آن به بدن شود. افرادی که در برخی صنایع، جایگاه‌های سوخت یا محیط‌های دارای مقادیر بالای بنزن کار می‌کنند، ممکن است بیشتر در معرض این ماده قرار داشته باشند.

به گزارش تابناک؛ بنزن یک ماده شیمیایی بی رنگ و بسیار فرار است که به طور طبیعی در نفت خام وجود دارد و در اثر برخی فعالیت‌های صنعتی، سوختن مواد و دود سیگار نیز وارد محیط می‌شود. این ماده به سرعت در هوا تبخیر می‌شود و به شدت قابل اشتعال است.

بنزن کجا یافت می‌شود؟

بنزن در صنایع مختلف برای تولید مواد شیمیایی مورد استفاده در ساخت پلاستیک، رزین، لاستیک، الیاف مصنوعی، رنگ‌ها و برخی محصولات دیگر به کار می‌رود. دود سیگار، اگزوز خودروها، بخارات بنزین و برخی فرآیند‌های صنعتی نیز از منابع مهم مواجهه با آن هستند. میزان مواجهه معمولا به محل زندگی، شغل و شرایط محیطی بستگی دارد.

چگونه وارد بدن می‌شود؟

استنشاق مهم‌ترین مسیر مواجهه با بنزن است، اما تماس پوستی و بلع نیز می‌تواند باعث ورود آن به بدن شود. افرادی که در برخی صنایع، جایگاه‌های سوخت یا محیط‌های دارای مقادیر بالای بنزن کار می‌کنند، ممکن است بیشتر در معرض این ماده قرار داشته باشند.

بنزن چه تاثیری بر بدن دارد؟

مغز استخوان یکی از مهم‌ترین اهداف سمی بنزن است. مواجهه قابل توجه یا طولانی مدت می‌تواند تولید سلول‌های خونی را مختل کند و باعث کاهش گلبول‌های قرمز، سفید و پلاکت‌ها شود. در نتیجه، کم خونی، افزایش خطر عفونت و خونریزی ممکن است ایجاد شود.

آیا بنزن باعث سرطان می‌شود؟

بله. بنزن یک ماده سرطان زای شناخته شده برای انسان است. شواهد انسانی نشان می‌دهد مواجهه طولانی مدت با بنزن می‌تواند خطر برخی سرطان‌های خون ساز، به ویژه لوسمی میلوئید حاد، را افزایش دهد. این ارتباط به ویژه در افرادی که به صورت شغلی و در سطوح بالاتر در معرض بنزن بوده‌اند، مورد مطالعه قرار گرفته است.

این موضوع به معنای آن نیست که هر مواجهه کوتاه یا معمولی با بنزن به سرطان منجر می‌شود؛ خطر به میزان، مسیر و مدت مواجهه بستگی دارد.

مواجهه شدید چه علائمی دارد؟

قرار گرفتن در معرض مقادیر زیاد بنزن می‌تواند در مدت کوتاهی باعث سردرد، سرگیجه، تهوع، خواب آلودگی، گیجی و اختلال در هوشیاری شود. در مواجهه بسیار شدید، تشنج، بیهوشی و حتی مرگ نیز ممکن است رخ دهد.

چگونه مواجهه با بنزن را کاهش دهیم؟

پرهیز از دود سیگار و دود دست دوم، محدود کردن تماس غیرضروری با بخارات سوخت و رعایت اصول ایمنی در محیط‌های کاری که با بنزن سروکار دارند، از راه‌های مهم کاهش مواجهه هستند. در صورت تماس قابل توجه با بنزن، به ویژه در محیط کاری یا پس از نشت مواد شیمیایی، باید محل را ترک کرد و برای دریافت راهنمایی پزشکی اقدام کرد.

این مطلب صرفا جنبه اطلاع رسانی دارد و جایگزین تشخیص، درمان یا توصیه پزشکی نیست. پیش از مصرف دارو یا مکمل، تغییر مقدار مصرف آن‌ها یا استفاده درمانی از هر روش، با پزشک یا داروساز مشورت کنید.

منبع: عصر ایران