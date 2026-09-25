En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

بنزن چیست و چه خطری برای سلامت دارد؟

استنشاق مهم‌ترین مسیر مواجهه با بنزن است، اما تماس پوستی و بلع نیز می‌تواند باعث ورود آن به بدن شود. افرادی که در برخی صنایع، جایگاه‌های سوخت یا محیط‌های دارای مقادیر بالای بنزن کار می‌کنند، ممکن است بیشتر در معرض این ماده قرار داشته باشند.
کد خبر: ۱۳۹۵۸۹۸
| |
1538 بازدید
بنزن

به گزارش تابناک؛ بنزن یک ماده شیمیایی بی رنگ و بسیار فرار است که به طور طبیعی در نفت خام وجود دارد و در اثر برخی فعالیت‌های صنعتی، سوختن مواد و دود سیگار نیز وارد محیط می‌شود. این ماده به سرعت در هوا تبخیر می‌شود و به شدت قابل اشتعال است.

 

بنزن کجا یافت می‌شود؟

بنزن در صنایع مختلف برای تولید مواد شیمیایی مورد استفاده در ساخت پلاستیک، رزین، لاستیک، الیاف مصنوعی، رنگ‌ها و برخی محصولات دیگر به کار می‌رود. دود سیگار، اگزوز خودروها، بخارات بنزین و برخی فرآیند‌های صنعتی نیز از منابع مهم مواجهه با آن هستند. میزان مواجهه معمولا به محل زندگی، شغل و شرایط محیطی بستگی دارد.

چگونه وارد بدن می‌شود؟

استنشاق مهم‌ترین مسیر مواجهه با بنزن است، اما تماس پوستی و بلع نیز می‌تواند باعث ورود آن به بدن شود. افرادی که در برخی صنایع، جایگاه‌های سوخت یا محیط‌های دارای مقادیر بالای بنزن کار می‌کنند، ممکن است بیشتر در معرض این ماده قرار داشته باشند.

بنزن چه تاثیری بر بدن دارد؟

مغز استخوان یکی از مهم‌ترین اهداف سمی بنزن است. مواجهه قابل توجه یا طولانی مدت می‌تواند تولید سلول‌های خونی را مختل کند و باعث کاهش گلبول‌های قرمز، سفید و پلاکت‌ها شود. در نتیجه، کم خونی، افزایش خطر عفونت و خونریزی ممکن است ایجاد شود.

 

آیا بنزن باعث سرطان می‌شود؟

بله. بنزن یک ماده سرطان زای شناخته شده برای انسان است. شواهد انسانی نشان می‌دهد مواجهه طولانی مدت با بنزن می‌تواند خطر برخی سرطان‌های خون ساز، به ویژه لوسمی میلوئید حاد، را افزایش دهد. این ارتباط به ویژه در افرادی که به صورت شغلی و در سطوح بالاتر در معرض بنزن بوده‌اند، مورد مطالعه قرار گرفته است.

این موضوع به معنای آن نیست که هر مواجهه کوتاه یا معمولی با بنزن به سرطان منجر می‌شود؛ خطر به میزان، مسیر و مدت مواجهه بستگی دارد.

 

مواجهه شدید چه علائمی دارد؟

قرار گرفتن در معرض مقادیر زیاد بنزن می‌تواند در مدت کوتاهی باعث سردرد، سرگیجه، تهوع، خواب آلودگی، گیجی و اختلال در هوشیاری شود. در مواجهه بسیار شدید، تشنج، بیهوشی و حتی مرگ نیز ممکن است رخ دهد.

 

چگونه مواجهه با بنزن را کاهش دهیم؟

پرهیز از دود سیگار و دود دست دوم، محدود کردن تماس غیرضروری با بخارات سوخت و رعایت اصول ایمنی در محیط‌های کاری که با بنزن سروکار دارند، از راه‌های مهم کاهش مواجهه هستند. در صورت تماس قابل توجه با بنزن، به ویژه در محیط کاری یا پس از نشت مواد شیمیایی، باید محل را ترک کرد و برای دریافت راهنمایی پزشکی اقدام کرد.

 

این مطلب صرفا جنبه اطلاع رسانی دارد و جایگزین تشخیص، درمان یا توصیه پزشکی نیست. پیش از مصرف دارو یا مکمل، تغییر مقدار مصرف آن‌ها یا استفاده درمانی از هر روش، با پزشک یا داروساز مشورت کنید.

 

منبع: عصر ایران

اشتراک گذاری
برچسب ها
بنزن سلامت نفت بیماری درمان پیشگیری سرطان
احمد ناطق‌نوری؛ رکورددار نمایندگی مجلس؛ روحانی زاده ای که بوکس را حلال کرد!
بانوی اول چین،سرلشکر پنگ لی‌یوان/مادر پنگ، سلاح نرم چین در نبرد تصویرسازی
بازخوانی تاریخ/وقتی سپاه تانک‌های صرب را در اوستیکولینا متوقف کرد
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند
بیوگرافی مسعود پزشکیان و عکس همسرش
صحبت‌های همسر فواد ایزدی در شبکه خارجی
ویدیوی محسن نامجو از اوضاعش: همه‌تان بی‌شرفید!
رهبر ما را بدون هیچ دلیلی ترور کردند/ از جنگ نمی‌ترسیم و از مذاکره نمی‌گریزیم / بمب اتم در اسرائیل است اما بازرسان در ایران
عکس: آرامگاه و سنگ مزار گوینده خاطره‌انگیز اخبار
ادعاهای ترامپ و ویتکاف درباره مذاکرات ایران و آمریکا در نیویورک
تصاویر ادعایی رسانه‌های اسرائیل از مزدوران موساد در ایران
جانشین ترامپ با ایران صلح می‌کند/ ترامپ، محمد بن سلمان را مؤدبانه زیر اتوبوس انداخت
چرا دهه ۴۰ و ۵۰ و ۶۰ این مدلی هستند؟!
«نه» محکم پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل را ببینید
خروج نمایندگان ۳۰ کشور از سخنرانی پزشکیان؛ واقعیت چه بود؟
روایت ابطحی از بی انصافی در حق رئیسی/ احمدی نژاد با مدرک دکتری ضربه های فراوانی به کشور زد
جزئیات مذاکرات ایران و آمریکا در سازمان ملل/ آمریکا رفع محاصره دریایی ایران را نپذیرفت
تصاویر حمله دانش آموز 15 ساله به مدرسه!
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!  (۷۳ نظر)
فریاد لبیک یا خامنه‌ای در کنسرت ابی  (۶۸ نظر)
یک فرد «بی‌سواد» پرونده ارز ۲۸۵۰۰ را بست / دولت گزینه «بدتر» را انتخاب کرد / چه کسانی طرح «تقویت پول ملی» را پشت گوش انداختند؟  (۶۷ نظر)
ارائه پیشنهاد جدید ایران به آمریکا برای پایان جنگ؛ باز شدن تنگه هرمز ظرف ۷ روز  (۵۷ نظر)
نامه‌ برادر و عموی شهید جنگ ۱۲ روزه به لاله مرزبان؛ اين جايزه ها فانتزي مبتذلي بيش نيستند  (۵۶ نظر)
قالیباف در مجلس بودن را دوست ندارد/ ماندن جبلی در صداوسیما کم‌ضررترین گزینه ممکن است/ پراسترس‌ترین کار، نقد کردن برادران لاریجانی بود!  (۵۵ نظر)
دیدار ویتکاف و عراقچی در نیویورک؛ ترامپ: دیدار سه ساعته با ایران سازنده بود!  (۵۲ نظر)
تندروها علیه سفر پزشکیان به نیویورک / چرا حضور ایران در سازمان ملل مهم است؟  (۵۲ نظر)
توصیف جنسی زننده ترامپ از زنش در جمع خبرنگاران! +18  (۵۱ نظر)
ادعای جنگ‌طلبانه یا توهم سیاسی؟ / آقای الله‌کرم! جلیلی چه معجزه‌ای می‌کرد که پزشکیان نمی‌توانست؟  (۵۱ نظر)
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند  (۵۰ نظر)
«نه» محکم پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل را ببینید  (۴۸ نظر)
اولتیماتوم به پزشکیان در آستانه سفر نیویورک  (۴۳ نظر)
چرا دهه ۴۰ و ۵۰ و ۶۰ این مدلی هستند؟!  (۴۲ نظر)
رهبر ما را بدون هیچ دلیلی ترور کردند/ از جنگ نمی‌ترسیم و از مذاکره نمی‌گریزیم / بمب اتم در اسرائیل است اما بازرسان در ایران  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005r8U
tabnak.ir/005r8U