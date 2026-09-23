تهیه تن ماهی خانگی در شیشه
به گزارش تابناک؛ تن ماهی یکی از غذاهای آماده و البته پر طرفدار است که تنها با ۲۰ دقیقه جوشاندن آماده خواهد شد. این ویژگی برای افرادی که زمان زیادی برای پخت غذا ندارند، عالی است. تن ماهی از ماهی هوور که از ماهیهای مشهور جنوب و خلیج فارس است، تهیه میشود. با توجه به افزایش قیمت تن ماهی، تهیه آن در منزل میتواند اقتصادیتر باشد، به همین خاطر در این بخش از آموزش آشپزی به شما طرز تهیه تن ماهی خانگی با سه طعم مختلف و ترکیبی را آموزش دادهایم تا بتوانید از این غذای خوشمزه لذت ببرید.
مواد لازم برای تهیه تن ماهی خانگی
مواد لازم مقدار لازم
ماهی تن هوور ۷۵۰ گرم
لیمو ترش ۱ عدد
روغن زیتون به مقدار کافی
فلفل دلمهای ۱ عدد
روغن مایع به مقدار کافی
زیتون بدون هسته ۱۰ عدد
پیاز ۲ عدد
سیر ۱ بوته
فلفل سیاه،
نمک،
پودر سیر،
تخم گیشنیز،
پودر پیاز به مقدار کافی
طرز تهیه تن ماهی با ماهی جنوب
در مرحله اول، سه عدد شیشه شسته شده و تمیز را در حدود ۵ دقیقه داخل آب جوش بگذارید تا استریل شوند.
سپس تکههای ماهی تن بدون استخوان و به صورت فیله ماهی را به طور مساوی در هر سه شیشه بریزید.
بعد؛ پیازها را پوست کنده و به شکل حلقههای برش بزنید. لیمو ترشها را دو نیم کرده و هستههای شان را جدا کنید و به صورت حلقههایی با ضخامت دل خواه برش بزنید.
فلفل دلمهای را هم از وسط نصف کرده، دانههای داخل آن را خارج کرده و به صورت نواری یا مکعبی خرد کنید.
در مرحله بعد؛ حبههای سیر را پوست کنده و به دلخواه به صورت ورقهای یا خرد شده آماده کنید.
در یک کاسه جداگانه روغن زیتون، روغن مایع، نمک، پودر سیر، پودر پیاز و فلفل را با هم مخلوط کرده و این ترکیب را در تمامی شیشهها بریزید تا روغن کاملاً مواد را بپوشاند.
سپس یک قابلمه بزرگ را از آب پر کنید. آب باید به اندازهای باشد که وقتی شیشهها را داخل آن قرار دادید، تقریباً تا لبه شیشهها برسد.
قابلمه را روی حرارت ملایم قرار دهید و اجازه دهید به مدت ۲ ساعت به آرامی بجوشد. حرارت باید به قدری باشد که آب فقط قل بخورد و به جوش شدید نیاید.
قابلمه را از
روی حرارت بردارید و اجازه دهید شیشهها به آرامی خنک شوند.
پس از خنک شدن کامل شیشه ها، میتوانید آنها را در یخچال نگهداری کنید.
حالا تن ماهی شما آماده است و میتوانید میل کنید.
نکات لازم برای تهیه تن ماهی
حتماً از فیله ماهی هوور برای تهیه تن ماهی استفاده کنید تا کیفیت و طعم بهتری داشته باشید.
اگر درب شیشهها کاملاً محکم باشد و هوا نکشد، میتوانید تن ماهی خانگی را با خیال راحت تا ۳ ماه در یخچال نگهداری کنید.
تکههای ماهی نباید خیلی بزرگ یا خیلی کوچک باشند تا در حین پخت خرد له نشوند و بافت خود را حفظ کنند.
پس از باز کردن درب شیشه، تن ماهی خانگی را در دو روز که همچنان تازگی دارد؛ مصرف کنید.
اطمینان حاصل کنید که شیشهها کاملاً پر شوند و سر شیشه خالی نماند.
برای تهیه تن ماهی خانگی، از ظروف شیشهای استفاده کنید تا طعم مواد بهتر حفظ شود و سلامت غذایی از بین نرود.
در زمان پخت، حرارت باید بسیار کم باشد تا آب به صورت ملایم و ریز بجوشد.
منبع: نمناک