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عکس: هاشمی رفسنجانی در حال اسب سواری!

به گزارش تابناک ، تصویری جالب از اسب سواری مرحوم هاشمی رفسنجانی در زمان سفرهای استانی ریاست جمهوری در استان لرستان، شهرستان الیگودرز، بخش زَز و ماهرو در شبکه های اجتماعی منتشر شده است.
کد خبر: ۱۳۹۵۲۱۱
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3180 بازدید
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۴
اسب سواری هاشمی رفسنجانی

بقعه معروف به «سه فرزندان» یا «پیر امام» در روستای پیر امام از توابع بخش زز و ماهرو واقع شده و طبق روایت محلی، مدفن سه تن به نام‌های سید ابراهیم، سید محمد و سید احمد منسوب به امام موسی کاظم(ع) است..

 

اکبر هاشمی رفسنجانی تا زمان فوت در سال ۱۳۹۵ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.

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هاشمی رفسنجانی اکبر هاشمی رفسنجانی سوارکاری هاشمی رفسنجانی ورزش
عکس: هاشمی رفسنجانی در حال اسب سواری!
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
7
8
پاسخ
خدایش بیامرزد سیاستمداری بسیار زیرک و دانا بود اما در غوغا سالاری چپ و راست به او ظلم شد اگر طبق نظرات او پیش رفته بودیم اکنون چنین گرفتار نبودیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
0
7
پاسخ
جهان آینده جهان گفتگو و گلهای قرمز و سفید و اختلاسه جهان موشک نیست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
6
6
پاسخ
خیلی مرد بود .جاش خالیه این روزها
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
1
1
پاسخ
ایشان اخر هر هفته د. پیست نوروز اباد به همراه فائضه و یاسر اسب سواری میکرد
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