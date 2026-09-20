عکس: هاشمی رفسنجانی در حال اسب سواری!
به گزارش تابناک ، تصویری جالب از اسب سواری مرحوم هاشمی رفسنجانی در زمان سفرهای استانی ریاست جمهوری در استان لرستان، شهرستان الیگودرز، بخش زَز و ماهرو در شبکه های اجتماعی منتشر شده است.
کد خبر: ۱۳۹۵۲۱۱| |
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بقعه معروف به «سه فرزندان» یا «پیر امام» در روستای پیر امام از توابع بخش زز و ماهرو واقع شده و طبق روایت محلی، مدفن سه تن به نامهای سید ابراهیم، سید محمد و سید احمد منسوب به امام موسی کاظم(ع) است..
اکبر هاشمی رفسنجانی تا زمان فوت در سال ۱۳۹۵ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.
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انتشار یافته: ۴
خدایش بیامرزد سیاستمداری بسیار زیرک و دانا بود اما در غوغا سالاری چپ و راست به او ظلم شد اگر طبق نظرات او پیش رفته بودیم اکنون چنین گرفتار نبودیم
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