پایان مرغ ارزان؛ کف قیمت اعلام شد

اتحادیه مرغداران برای پایان دادن به زیان‌های کمرشکن، فروش مرغ زنده با قیمت کمتر از ۲۰۰ هزار تومان را از شنبه ممنوع کرد. تولیدکنندگان مکلف شده‌اند برای تعادل بازار و جلوگیری از فروش ناعادلانه، این کف قیمتی را رعایت کنند.

به گزارش تابناک؛ اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور با اشاره به زیان سنگین مرغداران طی ماه‌های گذشته، از تولیدکنندگان خواست از شنبه 28 شهریورماه از عرضه مرغ زنده با قیمت کمتر از 200 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم خودداری کنند.

اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به زیان‌های سنگین و کمرشکن مرغداران در ماه‌های گذشته و استمرار عرضه مرغ زنده با قیمتی حدود 60 تا 70 هزار تومان پایین‌تر از قیمت واقعی در روزهای اخیر، ضروری است این روند با همکاری مرغداران به سرعت اصلاح شود.

در این اطلاعیه آمده است با توجه به برنامه خرید و ذخیره‌سازی 30 هزار تن مرغ از سوی شرکت پشتیبانی امور دام و ضرورت استفاده مؤثر از این ظرفیت برای جمع‌آوری مازاد و کمک به تعادل بازار، در نخستین گام از تمامی مرغداران کشور درخواست می‌شود از شنبه 28 شهریورماه و با هدف کمک به افزایش پلکانی قیمت‌ها، از عرضه مرغ زنده با قیمت کمتر از 200 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم خودداری کنند.

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این اتحادیه همچنین از سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها خواسته است با همکاری تولیدکنندگان و تشکل‌های استانی، ضمن رصد بازار و جلوگیری از خرید مرغ با قیمت‌های غیرواقعی و زیان‌بار، در مسیر اصلاح و متعادل شدن قیمت مرغ زنده و صیانت از تولید همراهی کنند.

اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور تاکید کرده است عبور از شرایط فعلی نیازمند انسجام مرغداران، همراهی دستگاه‌های مسئول و جلوگیری از تداوم فروش مرغ با قیمت‌های غیرواقعی و زیان‌بار است.

منبع: تسنیم