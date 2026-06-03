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چرا خوراکی‌های پر مصرف گران شدند؟!

مطابق آمار مرکز آمار ایران، متوسط قیمت هر کیلوگرم مرغ از حدود ۲۸۰ هزار تومان در فروردین‌ماه به ۳۵۸ هزار تومان در اردیبهشت‌ماه رسیده است.
کد خبر: ۱۳۷۶۵۲۴
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1214 بازدید
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۱۰

چرا خوراکی‌های پر مصرف گران شدند؟!

 مرکز آمار ایران سرانجام پس از تأخیری قابل توجه، روز ۱۱ خردادماه گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده و نرخ تورم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ را منتشر کرد؛ گزارشی که از افزایش محسوس قیمت برخی کالاهای خوراکی و ثبت تورم ماهانه ۸.۸ درصدی حکایت دارد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ بررسی جزئیات این گزارش نشان می‌دهد که در اردیبهشت‌ماه، گروه خوراکی‌ها با رشد قابل توجه قیمت مواجه بوده و برخی اقلام اساسی افزایش‌هایی کم‌سابقه را تجربه کرده‌اند.

بر اساس داده‌های منتشرشده، گوشت مرغ بیشترین افزایش قیمت ماهانه را در میان اقلام منتخب خوراکی به خود اختصاص داده است. قیمت مرغ در اردیبهشت‌ماه نسبت به فروردین حدود ۲۵ درصد افزایش یافته که از جمله بالاترین رشدهای ماهانه این کالا در سال‌های اخیر و در شرایطی غیر از شوک‌های ناشی از اصلاحات ارزی محسوب می‌شود.

چرا خوراکی‌های پر مصرف گران شدند؟!

مطابق آمار مرکز آمار ایران، متوسط قیمت هر کیلوگرم مرغ از حدود 280 هزار تومان در فروردین‌ماه به 358 هزار تومان در اردیبهشت‌ماه رسیده است؛ افزایشی که می‌تواند آثار قابل توجهی بر هزینه‌های معیشتی خانوارها داشته باشد.

در کنار مرغ، روغن مایع نیز یکی دیگر از کالاهایی بوده که در اردیبهشت‌ماه رشد قیمت قابل توجهی را ثبت کرده است. بر این اساس، قیمت روغن مایع نسبت به ماه قبل حدود 15 درصد افزایش یافته و دومین رشد ماهانه بزرگ در میان اقلام منتخب گزارش را به خود اختصاص داده است.

بر پایه این گزارش، قیمت روغن مایع 900 میلی‌لیتری در اردیبهشت‌ماه به حدود 348 هزار تومان رسیده است.

انتشار گزارش تورم اردیبهشت‌ماه در حالی صورت می‌گیرد که افزایش قیمت کالاهای اساسی و خوراکی در ماه‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانوارها تبدیل شده است. جهش قیمت اقلامی همچون مرغ و روغن، که سهم قابل توجهی در سبد مصرفی خانوار دارند، می‌تواند بر روند تورم ماه‌های آینده و شاخص هزینه زندگی اثرگذار باشد.

 تداوم رشد قیمت در بازار کالاهای اساسی، علاوه بر فشار بر قدرت خرید خانوارها، ضرورت اتخاذ سیاست‌های مؤثر برای مدیریت بازار و کنترل هزینه‌های تولید و توزیع را بیش از پیش نمایان می‌کند.

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اردیبهشت اقتصاد کالاهای اساسی گرانی افزایش قیمت ها تورم قیمت مرغ گوشت مرغ
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱۰
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
5
18
پاسخ
سوال نداره . مافیای بازار دقیقا میدونن چیو گرون کنن . همینطوری سودهای کلان گیرشون میاد .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
نخیر چون تحریم و محاصره هستیم البته تحریم و محاصره برای واردات لکسوس و ماشینهای خارجی 100 میلیاردی نیست نگران نباشید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
16
10
پاسخ
هر جنگی تبعات اقتصادی در پیش دارد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
همین جنگ را آمریکا هم دارد انجام می دهد . ولی مرغ و گوشت و ماکارونی و روغن و .... در آمزیکا به این شدت افزایش قیمت تداشته است .
طهمورث
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
26
6
پاسخ
درشرایط جنگی و محاصره ی دریایی هستیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
تا اثرش به سفره شما برسه قیمتها ده برابر شدن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
قطر و امارات و کویت و بحرین هم در محاصره دریایی ما هستتد ولی قیمت ها در آن کشورها به اندازه ایران گران نشده .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
29
5
پاسخ
بروید خدا شکر کنید که هست ولو گران. این بهتر از قحطی است. توقع دارید با آمریکا در جنگ تمام عیار باشیم آن وقت آب از آب تکان نخورد؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
حالا یکم از عیارش کم کن آب از آب تکان بخوره و قیمتا بیاد پایین ، اونی نتونه بخره یعنی قحطیه براش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
1
6
پاسخ
مملکت در دست سیاستمداران نخبه نیست
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# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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