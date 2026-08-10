صادرات مرغ مشروط شد

سرپرست معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی برضرورت استمرار صادرات مرغ تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه مصرف داخلی در ابتدای سال جاری پایین‌تر بوده، برنامه‌ریزی بر این است که در کنار افزایش سطح مصرف، بحث صادرات نیز به طور جدی دنبال شود تا تولید مازاد منجر به ضرر تولیدکننده نگردد.

به گزارش تابناک و براساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، روح‌الله زحمتکش با اشاره به تغییرات ساختاری در نظام یارانه‌ای و انتقال آن به قالب کالابرگ، از کاهش موقت سطح مصرف محصولات پروتئینی خبر داد و گفت: با تغییر نرخ ارز و عدم انتقال مستقیم یارانه‌ها به محصولات پروتئینی، سطح مصرف کاهش یافته بود؛ اما خوشبختانه با بهره‌وری قیمتی که تولیدکنندگان ایجاد کرده‌اند، سهم مرغ در سفره مردم در حال بازگشت به سطح قبلی است. اگرچه سال ۱۴۰۴ تولید به بیش از ۳ میلیون تن رسید، اما با توجه به نوسانات بازار، هدف اصلی وزارتخانه بازگرداندن سطح تولید به بیش از ۳ میلیون تن در سال جاری است که این یک موفقیت بزرگ برای بخش تولید محسوب می‌شود.

وی درباره ثبات در صادرات، گفت: برخلاف دوره‌های گذشته که صادرات در سطح حداقل، کمتر از ۵۰ هزار تن در سال، بود، رویکرد جدید وزارتخانه بر «صادرات مستمر» استوار است. ما با برنامه‌ریزی دقیق با تولیدکنندگان، تلاش می‌کنیم علاوه بر تامین نیاز داخلی، کاهش بار تمام‌شده را در تمامی اقلام دام و طیور تجربه کنیم تا بتوانیم در منطقه جزو کشورهای پیشرو در صادرات باشیم.

مدیریت حاشیه سود و بقای تولیدکننده

زحمتکش به وضعیت اقتصادی تولیدکنندگان پرداخت و ادامه داد: با وجود سختی‌های موجود، تلاش ما بر این است که حاشیه سود تولیدکننده حفظ شود تا بقای تولید تضمین شود. برای نمونه، در ماه مرداد، میانگین قیمت در کشتارگاه ۳۰۰ هزار تومان بوده که با احتساب هزینه‌ها، حاشیه سود باریکی را برای تولیدکننده ایجاد کرده است تا بتواند به تولید مستمر ادامه دهد.

وی با اشاره به تلاش برای کنترل هزینه‌های تولید و تامین نهاده‌ها، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های تولید مازاد برای توسعه صادرات و جلوگیری از ضرر تولیدکنندگان تاکید کرد.

سرپرست معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی ضمن اشاره به تلاش وزارتخانه برای کاهش بهای تمام‌شده محصولات، از اقدامات انجام شده در بخش تامین نهاده‌ها خبر داد و افزود: تلاش بر این بوده که نهاده‌ها با قیمت مناسب به دست تولیدکنندگان برسد؛ از جمله قیمت کنجاله سویا که در چند ماه اخیر از ۱۲۰ هزار تومان به ۱۷۰ هزار تومان رسیده و تلاش شده قیمت ذرت نیز در سطح حداقل ممکن نگه داشته شود. هدف اصلی، ایجاد حاشیه سود حداقلی و منصفانه برای تولیدکننده جهت تضمین استمرار تولید و استفاده از تمامی ظرفیت‌های زیرساختی است.

برنامه‌ریزی برای مدیریت تولید مازاد و صادرات

زحمتکش با اشاره به ظرفیت تولید ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تنی در سال‌های اخیر، بر ضرورت مدیریت تولید مازاد برای جلوگیری از آسیب به تولیدکنندگان تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه مصرف داخلی در ابتدای سال جاری پایین‌تر بوده، برنامه‌ریزی بر این است که در کنار افزایش سطح مصرف، بحث صادرات نیز به طور جدی دنبال شود تا تولید مازاد منجر به ضرر تولیدکننده نگردد.

وی همچنین با اشاره به مزیت رقابتی محصولات طیور ایران در منطقه، تصریح کرد: ما مجوزهای صادراتی را ابلاغ کرده‌ایم و محصولات باکیفیت ما پتانسیل رقابت بالایی دارند. با توجه به قیمت رقابتی، هر کیلوگرم صادرات می‌تواند ارزآوری قابل توجهی برای کشور داشته باشد. برخلاف گذشته، تامین نهاده‌ها با دشواری همراه نیست و این امر از طریق ارز آزاد و عمدتا توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. از آنجایی که دیگر یارانه‌ای به نهاده‌ها تعلق نمی‌گیرد، بحث خروج ارز از کشور مطرح نیست. نقش وزارتخانه، برنامه‌ریزی برای هدایت تولید و صادرات توسط بخش خصوصی است تا ضمن جلوگیری از کمبود در بازار داخلی، رویکرد صادراتی قوی و مستمری برای کشور ایجاد شود.

مشروط کردن مجوز صادرات به تنظیم بازار داخلی

سرپرست معاونت امور تولیدات دامی درباره احتمال تغییر در سیاست‌های صادراتی و تاثیر آن بر اعتماد صادرکنندگان گفت: وزارتخانه برای ایجاد یکپارچگی در تولید، از مدل «تعهد متقابل» استفاده می‌کند. مجموعه‌هایی که مجوز صادرات دریافت می‌کنند، متعهد به تنظیم بازار داخلی نیز هستند. به عنوان نمونه، زمانی که به انجمن زنجیره تولیدکنندگان یکپارچه گوشت مرغ مجوز صادرات ۱۰ هزار تن داده می‌شود، این مجوز به شرطی صادر می‌شود که تولیدکننده بتواند بازار مرغ را با قیمت‌های اعلام‌شده کنترل کند.

زحمتکش با اشاره به اینکه این انجمن حدود ۴۰ درصد از کل تولید مرغ کشور را در اختیار دارد، افزود: این توانمندی باعث می‌شود تولیدکنندگان بتوانند نقش موثری در تنظیم قیمت‌ها ایفا کنند.

افتتاح بازار فیزیکی جدید برای مدیریت بهتر قیمت‌ها

سرپرست معاونت امور تولیدات دامی همچنین از برنامه‌های جدید وزارتخانه برای مدیریت بهتر قیمت‌ها خبر داد و اعلام کرد: فردا یک بازار ویژه که در اختیار انجمن زنجیره تولیدکنندگان گوشت مرغ قرار دارد، افتتاح خواهد شد. این بازار با هدف داشتن مدیریت بالاتر نسبت به میدان بهمن (که در حال حاضر نماد قیمت‌گذاری در کشور است) راه‌اندازی می‌شود. صادرکنندگان باید همزمان با برنامه‌ریزی برای بازارهای خارجی، مسئولیت برنامه‌ریزی و تامین نیازهای بازار داخلی را نیز بر عهده بگیرند تا از بروز نوسانات شدید جلوگیری شود.

زحمتکش ضمن بررسی جزئیات سیاست‌های جدید وزارتخانه در مدیریت عرضه، واردات و صادرات محصولات طیور، درباره قیمت مرغ وارداتی با تاکید بر حمایت از تولیدات داخلی اعلام کرد: مرغ وارداتی با قیمت بالای دو دلار وارد شده بود که در حال حاضر دیگر واردات انجام نمی‌دهیم.

وی همچنین با اشاره به اقدامات حمایتی دولت، افزود: طی دو ماه اخیر، حدود ۴۰ هزار تن مرغ پشتیبانی با قیمت ۳۶۹ هزار تومان از تولیدکنندگان داخلی خریداری شده است تا به جای واردات، ذخایر استراتژیک کشور از طریق تولید داخلی تأمین شود.

پیش‌بینی تقاضا و آغاز صادرات جوجه

زحمتکش در گفت وگوی تلویزیونی، با اشاره به سیاست‌های حمایتی دولت، از آغاز صادرات جوجه برای تنظیم بازار در ماه‌های آتی خبر داد و تاکید کرد که اولویت اصلی، جلوگیری از ضرر تولیدکننده و عدم افزایش قیمت برای مصرف‌کننده است.

وی با تحلیل روند مصرف مرغ در ماه‌های پیش رو، از برنامه‌ریزی برای مدیریت تقاضا خبر داد و اظهارکرد: با توجه به افزایش تقاضا در پایان هفته جاری و ماه جاری، تولید روزانه را به میزان هزار تن توسعه داده‌ایم. اما با توجه به اینکه در ماه مهر به دلیل شروع مدارس، تقاضا برای گوشت مرغ کاهش می‌یابد، ما از همین هفته صادرات جوجه را کلید زده‌ایم تا از مازاد تولید و ضرر تولیدکننده جلوگیری شود.

سرپرست معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی بر سیاست «برنامه‌ریزی متناسب با توانمندی» تاکید کرد و گفت: وظیفه ما این است که نه تولیدکننده متضرر شود و نه مصرف‌کننده مجبور به پرداخت قیمت‌های بالاتر گردد. توسعه تولید ما به طور مستقیم با توانمندی تولیدکنندگان در بخش صادرات در ارتباط است؛ به این معنا که اگر تولیدکنندگان در صادرات موفق عمل کنند، تولید را توسعه می‌دهیم و در غیر این صورت، برنامه‌ها را متناسب با نیاز بازار داخلی پیش خواهیم برد.

رقابت‌پذیری تولیدکنندگان در برابر حمایت‌های دولتی همسایگان

زحمتکش درباره بالا بودن هزینه‌های تولید به‌رغم بهره‌مندی از یارانه‌های انرژی، ضمن رد ادعای بالا بودن هزینه‌ها، بر توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی تاکید و اظهار کرد: درست است که در کشور ما یارانه انرژی وجود دارد، اما همزمان با افزایش هزینه‌هایی متناسب با شرایط اقتصادی، تولیدکنندگان ما با وجود تمام سختی‌ها و چالش‌های تأمین نهاده، همچنان با تولیدکنندگان منطقه رقابت می‌کنند.

وی با اشاره به تفاوت ساختاری حمایت‌ها افزود: کشورهایی مانند ترکیه در همسایگی ما، برای صادرات خود تسهیلات تشویقی و حتی پرداخت هزینه‌های گمرکی را در نظر می‌گیرند؛ در حالی که تولیدکنندگان ما بدون این حمایت‌های مستقیم، خودشان مسئولیت تولید، بازاریابی و صادرات را بر عهده دارند. موفقیت در صادرات محصولاتی نظیر پودر شیرخشک، تخم‌مرغ و مرغ، نشان‌دهنده افتخار و توانمندی تولید ملی است.

سرپرست معاونت امور تولیدات دامی در خصوص عملکرد بازار فیزیکی جدید (شباهنگ) و تفاوت آن با بازار بهمن، از تغییر بنیادین در مدل عرضه خبر داد و تصریح کرد: در بازار شباهنگ، متولی اصلی عرضه، خودِ زنجیره‌های تولید هستند که نسبت به وزارتخانه متعهد می‌باشند. این زنجیره‌ها موظف‌اند محصولات را دقیقاً با قیمتی که ما اعلام می‌کنیم، عرضه کنند؛ بنابراین دیگر فضای پراکندگی قیمت و عدم مشخص بودن متولی قیمت‌گذاری وجود نخواهد داشت.

وی همچنین بر مزیت حذف واسطه‌ها در این مدل تاکید کرد و گفت: در این بازار، مغازه‌ها می‌توانند به طور مستقیم کالا را با قیمت مناسب خریداری کنند. هدف ما از این فضای تنظیم بازار، ایجاد ثبات قیمتی در محصولات گوشت مرغ و تخم‌مرغ است که از طریق تعهد انجمن زنجیره‌ها دنبال می‌شود.