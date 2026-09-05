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مرغ ارزان شد

هر کیلو مرغ ۲۷۰ هزار تومان و ران مرغ حتی به ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.
کد خبر: ۱۳۹۲۹۹۴
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مرغ

به گزارش تابناک؛ قیمت مرغ به کمتر از ۳۰۰ هزار تومان آمد» از منطقه ۱۹ تهران نشان می‌دهد.

هر کیلو مرغ ۲۷۰ هزار تومان و ران مرغ حتی به ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.

پیشتر مرغ خود را به ۴۰۰ هزار تومان نزدیک کرده بود، تولید کنندگان می‌گفتند نهاده کم و گران است، دو سوم ارزش مرغ به نهاده مربوط می‌شود.

حال اتحادیه مرغداران می‌گوید وضعیت نهاده پایدار است، قیمت‌ها نوسان زیادی ندارد اگرچه پس از حذف ارز ترجیحی ۵ برابر شده، اما تامین مشکلی ندارد که باعث شده مرغدار با اطمینان جوجه ریزی کند.

وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده نهاده به حد کافی وارد شده بخشی توزیع و بخشی در صف توزیع است.

منبع: فارس

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مرغ ارزان تولیدکنندگان نهاده ارز ترجیحی
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