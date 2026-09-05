مرغ ارزان شد
هر کیلو مرغ ۲۷۰ هزار تومان و ران مرغ حتی به ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.
کد خبر: ۱۳۹۲۹۹۴| |
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به گزارش تابناک؛ قیمت مرغ به کمتر از ۳۰۰ هزار تومان آمد» از منطقه ۱۹ تهران نشان میدهد.
هر کیلو مرغ ۲۷۰ هزار تومان و ران مرغ حتی به ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.
پیشتر مرغ خود را به ۴۰۰ هزار تومان نزدیک کرده بود، تولید کنندگان میگفتند نهاده کم و گران است، دو سوم ارزش مرغ به نهاده مربوط میشود.
حال اتحادیه مرغداران میگوید وضعیت نهاده پایدار است، قیمتها نوسان زیادی ندارد اگرچه پس از حذف ارز ترجیحی ۵ برابر شده، اما تامین مشکلی ندارد که باعث شده مرغدار با اطمینان جوجه ریزی کند.
وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده نهاده به حد کافی وارد شده بخشی توزیع و بخشی در صف توزیع است.
منبع: فارس
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