مرغ ارزان شد

هر کیلو مرغ ۲۷۰ هزار تومان و ران مرغ حتی به ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.

به گزارش تابناک؛ قیمت مرغ به کمتر از ۳۰۰ هزار تومان آمد» از منطقه ۱۹ تهران نشان می‌دهد.

هر کیلو مرغ ۲۷۰ هزار تومان و ران مرغ حتی به ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.

پیشتر مرغ خود را به ۴۰۰ هزار تومان نزدیک کرده بود، تولید کنندگان می‌گفتند نهاده کم و گران است، دو سوم ارزش مرغ به نهاده مربوط می‌شود.

حال اتحادیه مرغداران می‌گوید وضعیت نهاده پایدار است، قیمت‌ها نوسان زیادی ندارد اگرچه پس از حذف ارز ترجیحی ۵ برابر شده، اما تامین مشکلی ندارد که باعث شده مرغدار با اطمینان جوجه ریزی کند.

وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده نهاده به حد کافی وارد شده بخشی توزیع و بخشی در صف توزیع است.

منبع: فارس