امیر قلعه‌نویی با فدراسیون فوتبال قراردادی امضا نکرده است و این موضوع پس از آن مشخص شد که سخنگوی فدراسیون فوتبال اعلام کرد: «موضوع طبق روال قانونی و با طی مراحل مقتضی، برای تصمیم‌گیری نهایی به هیئت رئیسه محترم فدراسیون ارجاع خواهد شد.»

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، اگرچه فدراسیون فوتبال همچنان علاقه‌ای به شفاف‌سازی در خصوص رقم قرارداد امیر قلعه‌نویی ندارد، اما برای گمراهی در خصوص این قرارداد، از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند. آن هم در شرایطی که پس از حواشی مختلف و افشای «ریز پاداش‌های اعضای تیم ملی و کارمندان فدراسیون» در فضای رسانه‌ای کشور، این نقد وجود داشت که چرا سرمربی تیم ملی باید بابت صعود به جام جهانی ۱۵۰ میلیارد پاداش دریافت کند. در حالی که فدراسیون فوتبال سرمربی استخدام می‌کند که تیم ملی را به موفقیت برساند و صعود ایران به جام جهانی از قاره آسیا آن هم با ۸ سهمیه، کمترین کاری بود که باید صورت می‌گرفت و امیر قلعه‌نویی هم بابت این کار قراردادی داشته که طبق قرارداد دستمزد دریافت کرده است.

سرمربی تیم ملی پس از جام جهانی درباره جنجال دریافت پاداش ۱۵۰ میلیاردی، سعی کرد پاسخگو باشد و البته از دریافت این پاداش دفاع کرد. امیر قلعه‌نویی با اشاره به اینکه قراردادش برای نشستن روی نیمکت تیم ملی سالیانه ۳۰ میلیارد بوده و این فصل مربیان لیگ برتری قراردادهای ۷۰-۸۰ میلیاردی بسته‌اند، پاداش ۱۵۰ میلیاردی را جبران «قرارداد کم» خود دانست و حتی با منت‌گذاری تأکید کرد، همینکه به جای دلار حاضر شده قراردادش را ریالی دریافت کند، ایثار کرده است. نکته‌ای که تابناک در گزارشی با عنوان «برای امیر قلعه‌نویی که صفرها برایش بی معنا هستند/ ایثار کنندگان از جان و مال مردم!»! آن را مورد نقد قرار داد.

حالا عنوان شده که امیر قلعه‌نویی برای تمدید قرارداد ۶ ماهه خود تا جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ از فدراسیون فوتبال درخواست کرده ماهیانه ۱۵ میلیارد دریافت کند، در حالی که پیشنهاد فدراسیون دو برابر شدن قرارداد قبلی و مبلغ ۳۰ میلیارد برای ۶ ماه بوده است. با این حال فدراسیون فوتبال ترجیح داد به جای شفاف‌سازی درباره رقم قرارداد امیر قلعه‌نویی مسیر گمراهی را پیش بگیرد و با یک کلی‌گویی این موضوع را تکذیب کند. امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال روز یکشنبه، ۲۲ شهریور ماه در ویدئویی که از خودش منتشر کرد به این نکته اشاره داشت که امیر قلعه‌نویی قرارداد سفیدامضا به فدراسیون تحویل داده است.

پس از این اظهارات، تابناک در گزارشی با عنوان «قرارداد امیر قلعه‌نویی با فدراسیون فوتبال بی‌اعتبار شد/ رقم قرارداد سفید سرمربی تیم ملی چقدر است؟» به این قرارداد از منظر حقوقی پرداخت که امکان امضای قرارداد سفید (بدون درج مبلغ) وجود ندارد و اگر چنین قراردادی در فدراسیون فوتبال به امضا رسیده باشد، فاقد اعتبار است. با این حال از فدراسیون فوتبال درخواست شد به جای حاشیه رفتن از اصل ماجرا، اعلام کند در قراردادی که مدعی سفید امضا شدن آن است، چه مبلغی درج شده یا درج خواهد شد. طولی نکشید که طهمورث حیدری، عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ضمن اظهار بی اطلاعی از قرارداد سفید امضای امیر قلعه‌نویی وجود آن را هم منکر شد تا مشخص شود فدراسیون فوتبال روایت درستی نداشته است. با این حال این عضو هیئت رئیسه چند ساعت بعد، تکذیبیه خود درباره قرارداد قلعه‌نویی را هم تکذیب کرد تا تناقض در فدراسیون فوتبال به اوج خود برسد.

در حالی که مخاطبان فوتبال و آنهایی که موضوع قرارداد امیر قلعه‌نویی را دنبال کرده‌اند حالا در سردرگمی به سر می‌برند و مشخص نیست که باید کدام اظهار نظر را باور کنند، بار دیگر صدای جدیدی از فدراسیون فوتبال به بیرون آمده است. سخنگوی فدراسیون فوتبال در جدیدترین اظهارات خود درباره قرارداد جدید امیر قلعه‌نویی جدید گفته است: «همان‌طور که در گفت‌وگوی روز یکشنبه هم اشاره کردم، سرمربی تیم ملی برای تمدید همکاری، هیچ رقم یا شرط مالی مطرح نکرد و آمادگی تام و تمام خود را برای پیگیری ادامه برنامه های آتی خود مربوط به تیم ملی ابراز کرد.» در حالی که بسیاری خواهان شفاف‌سازی فدراسیون فوتبال درباره رقم قرارداد سرمربی تیم ملی هستند که گفته شده درخواست ماهیانه ۱۵ میلیارد تومان و ۹۰ میلیارد برای قراردادی ۶ ماهه را داشته علوی شفاف‌سازی را به شکل دیگری تشریح کرد: «هدف از شفاف‌سازی، پاسخ به برخی شایعات بود که ارقام نادرستی را به این توافق نسبت می‌دادند. براین اساس، موضوع طبق روال قانونی و با طی مراحل مقتضی، برای تصمیم‌گیری نهایی به هیئت رئیسه محترم فدراسیون ارجاع خواهد شد.»

احتمالاً خیلی‌ها توضیحات جدید سخنگوی فدراسیون فوتبال را متوجه نمی‌شوند؛ جملات ناواضح و گنگ که صرفاً به این دلیل بیان شده تا پاسخ ندادن در عین پاسخگویی را به تصویر بکشد. در حالی که نه درباره رقم قرارداد توضیحی داده شد و نه اینکه پروسه قرارداد در چه مرحله‌ای است؛ اما یک موضوع در این صحبت‌ها کاملاً نمایان شد و آن هم عقب‌نشینی سخنگوی فدراسیون فوتبال از لفظ «قرارداد سفید امضا» است که پیش از این عنوان کرده بود. همچنین این صحبت‌ها که گفته شده روال قانونی طی خواهد شد و برای تصمیم‌گیری نهایی به هیئت رئیسه ارجاع می‌شود، یک معنا بیشتر ندارد و آن هم این است که قرارداد قلعه‌نویی هنوز به امضا نرسیده و قرارداد سفید امضا از ابتدا وجود نداشت.

حالا فدراسیون فوتبال و امیر قلعه‌نویی، پس از تناقض‌های مختلفی که وجود داشته در شرایطی قرار دارند که نیاز است برابر افکار عمومی پاسخگو باشند. در صورت درست بودن قرارداد ۹۰ میلیاردی برای ۶ ماه (ماهیانه ۱۵ میلیارد) امیر قلعه‌نویی و فدراسیون فوتبال باید از این رقم دفاع کنند یا این رقم اصلاح شود. البته که اصلاح قرارداد هم به معنای این نیست که مثلاً فدراسیون رقم قرارداد را به ۸۰ میلیون کاهش دهد و سپس مدعی شود که عدد ۹۰ میلیارد از ابتدا دروغ بوده. سرمربی تیم ملی که پیش از این مدعی ایثار و ایثارگری شده، در کمترین حالت ممکن و بدون هیچ دستاوردی باید با رقم پیشنهادی فدراسیون فوتبال که ۳۰ میلیارد بوده در جام ملت‌های روی نیمکت حاضر شود تا نشان دهد که اعداد و ارقام برای او معنایی ندارد.