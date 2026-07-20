پیش از شروع جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا بود که خبرهایی مبنی بر پرداخت پاداش یک میلیون دلاری فدراسیون فوتبال به امیر قلعه‌نویی به گوش رسید، اما فدراسیون فوتبال هنوز واکنشی به این ماجرا نشان نداده است.

در بحبوحه جنگ، تیم ملی فوتبال ایران روند آماده‌سازی خود را دنبال کرد تا برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ آماده شود؛ به درستی باید گفت که آماده‌سازی در چنین شرایطی و البته بدون انجام بازی دوستانه مناسب سخت بود، اما آیا حضور تیم ملی در جام جهانی به آن اندازه موفقیت آمیز بود که فدراسیون فوتبال به اعضای تیم ملی و تعدادی از کارمندان پاداش‌های میلیاردی پرداخت کند؟

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، اگر قرار بود تیم ملی در آستانه جام جهانی نقد شود، خیلی مسائل برای نقد شدن وجود داشت. نه تنها تیم ملی که بلکه عملکرد فدراسیون فوتبال هم قابل نقد بود، اما از آنجایی که در ماه‌های اخیر شرایط کشور به دلیل حملات آمریکایی-اسرائیلی به خاک ایران عادی نبود، بسیاری از نقدها در پستو ماند. فقط به این دلیل که در شرایط غیرعادی، شرایط تیم ملی و فدراسیون فوتبال هم درک شود. با این حال، قرار نبود، اگر سکوتی صورت گرفت و فدراسیون فوتبال و تیم ملی، مورد نقد قرار نگرفتند، آقایان در سکوت دارایی‌های فوتبال ایران را به جای هزینه برای توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری در فوتبال پایه، به تاراج ببرند.

مسئولان فدراسیون فوتبال از مهدی تاج، مهدی محمدنبی، هدایت ممبینی و اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال گرفته تا اعضای کادرفنی تیم ملی و بازیکنانی چون امیر قلعه‌نویی، مهدی طارمی، علیرضا بیرانوند و... همگی می‌گفتند آنها مانند سربازان وطن هستند و برای سربلندی ایران تلاش می‌کنند.

در تمام مدتی که تیم ملی اردوهای آماده‌سازی خود را دنبال می‌کرد، مسئولان فدراسیون فوتبال از مهدی تاج، مهدی محمدنبی، هدایت ممبینی و اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال گرفته تا اعضای کادرفنی تیم ملی و بازیکنانی چون امیر قلعه‌نویی، مهدی طارمی، علیرضا بیرانوند و... همگی می‌گفتند آنها مانند سربازان وطن هستند و برای سربلندی ایران تلاش می‌کنند. آنها خود را در صف نفراتی قرار می‌دادند که در جنگ با آمریکا و اسرائیل در حال دفاع از آب و خاک کشور هستند و می‌گفتند میدان جنگ آنها هم استادیوم‌های فوتبال در خاک آمریکاست و با جان و دل برای سربلندی تیم ملی می‌جنگند.

حالا، اینجا قرار نیست که تیم ملی را از نظر فنی نقد کنیم که خود آن، مقوله‌ای جداست و هر سه بازی تیم ملی هم جای نقد دارد و هم قادریم که کادرفنی تیم ملی را به چالش بکشیم. از انتخاب نفراتی که امیر قلعه‌نویی داشت و تیم ملی را با میانگین سنی بالا و البته چند بازیکن که حضورشان با ابهاماتی همراه است، به جام جهانی برد تا حتی انتخاب تاکتیک که گرچه آن را انتخاب و حق سرمربی می‌دانیم، اما کارشناسان، رسانه‌ها و هواداران هم حق به چالش کشیدن آن را دارند. اینجا قرار است مفهومی را که بارها به زبان مقامات و مسئولان فدراسیون فوتبال و اعضای تیم ملی آمده، بررسی کنیم تا متوجه شویم که آنها که خودشان را سرباز وطن می‌دانند، تا چه اندازه با این مفهوم سنخیت دارند.

پیش از شروع جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا بود که خبرهایی مبنی بر پاداش یک میلیون دلاری فدراسیون فوتبال به امیر قلعه‌نویی به گوش رسید. موضوع البته عجیب‌تر از این حرف‌ها بود و حتی شایعه شد که امیر قلعه‌نویی اعلام کرده تا زمانی که این پول به حسابش واریز نشود، حاضر نیست که تیم ملی را همراهی کند. اگرچه تابناک هنوز نتوانسته مستنداً این موضوع را تأیید کند، اما فدراسیون فوتبال هم تاکنون واکنش شفاف و دقیقی به این شایعات نداشته است. در نهایت اما گفته می‌شود، فدراسیون فوتبال معادل ریالی نزدیک به نیمی از رقم درخواستی سرمربی تیم ملی را به حساب او واریز کرده و قلعه‌نویی هم تیم ملی را در جام جهانی همراهی کرده است.

پس از این جنجال‌ها بود که فرزین دبیری، عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال تأیید کرد که آنها رقم ۳۵۰ میلیارد را برای کادرفنی و بازیکنان تیم ملی مصوب کرده‌اند، اما از اینکه این پول چطور تقسیم شده ابراز بی اطلاعی کرد و گفت که تقسیم این پاداش، به عهده سرمربی تیم ملی بوده؛ یعنی امیر قلعه‌نویی تعیین کرده چه میزان پاداش برای خودش واریز شود و سایر اعضای کادرفنی و بازیکنان چه میزان پاداش بگیرند که این هم در نوع خود جالب است.

در برخی محافل هم اعلام شد محل تأمین بودجه مورد اشاره برای پرداخت پاداش به سرمربی تیم ملی و بازیکنان هم دولت بوده و مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم دستور داده تا ۳۵۰ میلیارد تومان به حساب فدراسیون فوتبال واریز کنند تا در آستانه جام جهانی، به تیم ملی انگیزه داده شود. با این حال محمدشروین اسبقیان، معاون ورزش حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان که به نوعی نماینده دولت در ساختار ورزش کشور است، از این موضوع ابراز بی اطلاعی می‌کند که چنین موضوعی هم در نوع خود جالب است. او در حاشیه مجمع فدراسیون نابینایان و کم بینایان درباره ۳۵۰ میلیارد تومان پاداش فدراسیون فوتبال برای کادر فنی و بازیکنان تیم ملی و اینکه آیا وزارت ورزش در جریان این ارقام هست یا خیر؟ تصریح کرد: «اول این که وزارت ورزش قطعاً در جریان این موضوع نبوده و نیست اما فدراسیون فوتبال در حوزه خودشان مصوباتی دارند و هیئت رئیسه خود چنین تصمیماتی را می‌گیرد.»

پیش از این گفته شده بود سهم امیر قلعه‌نویی از پاداش ۳۵۰ میلیاردی، ۱۴۰ میلیارد بوده، اما خبرنگار تابناک به عدد ۱۵۰ میلیارد تومان رسیده است. آیا سرمربی تیم ملی یا مهدی تاج به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال می‌توانند این اعداد را تأیید یا تکذیب کنند؟

با تمام این اوصاف، اطلاعات جالبی به خبرنگار تابناک رسیده که هنوز نمی‌توان به طور دقیق آن را تأیید کرد، اما به نظر می‌توان مسئولان و مقامات فدراسیون فوتبال را مورد سؤال قرار داد که چگونه پاداش‌های میلیاردی را به راحتی تقسیم کرده‌اند؟ به طور مثال با اینکه پیش از این گفته شده بود سهم امیر قلعه‌نویی از پاداش ۳۵۰ میلیاردی، ۱۴۰ میلیارد بوده، اما خبرنگار تابناک به عدد ۱۵۰ میلیارد تومان رسیده است. آیا سرمربی تیم ملی یا مهدی تاج به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال می‌توانند این اعداد را تأیید یا تکذیب کنند؟ مگر قلعه‌نویی به عنوان سرمربی تیم ملی، قرارداد ندارد که حالا باید پاداشی به این بزرگی دریافت کند؟ سرمربی تیم ملی قرارداد امضا می‌کند، پول می‌گیرد تا تیم ملی را موفق کند که رسیدن به جام جهانی، صعود از گروه و قهرمانی در آسیا بخشی از این موفقیت‌هاست که در سال‌های اخیر ما فقط رسیدن به جام جهانی را تجربه کردیم. این نقدی است که در دوران کارلوس کی‌روش هم وجود داشت و حالا هم شرایط فرقی نکرده و پرسش این است که چرا بابت مأموریتی که باید انجام شود، پاداشی به این بزرگی پرداخت شود؟ مگر وظیفه سرمربی تیم ملی، چیزی جز موفقیت رساندن تیم است؟

البته موضوع فقط به امیر قلعه‌نویی ختم نمی‌شود. جدای از بازیکنان تیم ملی که برای حضور در تیم ملی قراردادی امضا نمی‌کنند و پول ثابتی دریافت نمی‌کنند که شاید پرداخت پاداش به آنها توجیه داشته باشد، برخی دیگر هم در تیم ملی پاداش‌های عجیب و غریبی دریافت کرده‌اند. اعدادی از این پاداش‌ها به اطلاع خبرنگار تابناک رسیده و برای شفاف‌سازی مطرح می‌شود؛ به طور مثال برخی اعضای کادرفنی تیم ملی از جمله سعید الهویی رقمی را به عنوان پاداش دریافت کرده که کمی کمتر از بازیکنان تیم ملی (حدود ۶ میلیارد) است. مهدی محمدنبی که نایب رئیس فدراسیون فوتبال و مدیر تیم ملی است بیش از ۴ میلیارد پاداش دریافت کرده؛ این عدد مشابه پاداشی است که به مهدی خراطی، محسن معتمدکیا و سیامک قلیچ‌خانی رسیده، اما هنوز کسی حاضر نیست که این اعداد را تأیید یا تکذیب کند. اگر هر کدام از این افراد قصد دارند پاسخ بدهند که چنین پاداشی را دریافت کرده‌اند یا نه، تابناک حاضر است تا نظرات آنها را در تأیید یا تکذیب آن منتشر کند.

نکته جالب توجه دیگر، پرداخت پاداش به تعدادی از کارمندان فدراسیون فوتبال است. پرسش اینجاست علاوه بر اعضای هیئت رئیسه که یکی از آنها نبی بوده که گفته شده پاداش دریافت کرده، آیا درست است که هدایت ممبینی هم به عنوان دبیرکل فدراسیون فوتبال بیش از ۳ میلیارد پاداش گرفته است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، پرسش از فدراسیون فوتبال این است که چرا باید دبیرکل فدراسیون فوتبال پاداش بگیرد؟ اگر پرداخت بیش از ۳ میلیارد به ممبینی صحت دارد، این پاداش بابت کدام کار مؤثر بوده؟ بابت معرفی گل‌گهر به کنفدراسیون فوتبال آسیا یا سایر اتفاقات مهمی که در فدراسیون رقم زده است؟

پرسش ار رئیس فدراسیون فوتبال این است که آیا پرداخت پاداش بیش از ۲ میلیاردی به امیر مهدی علوی، روابط عمومی و وحید فدایی، خزانه‌دار فدراسیون فوتبال صحت دارد؟ اگر این اعداد تأیید می‌شود، باید پرسید که چرا کارمندان فدراسیون فوتبال باید چنین پاداش‌هایی دریافت کنند و این پاداش‌ها بابت چیست؟

برخی اعداد هم در خصوص کارمندان رده پایین‌تر فدراسیون فوتبال به دست خبرنگار تابناک رسیده که باید مهدی تاج را خطاب قرار دهیم تا درباره آنها پاسخ دهد. پرسش ار رئیس فدراسیون فوتبال این است که آیا پرداخت پاداش بیش از ۲ میلیاردی به امیر مهدی علوی، روابط عمومی و وحید فدایی، خزانه‌دار فدراسیون فوتبال صحت دارد؟ اگر این اعداد تأیید می‌شود، باید پرسید که چرا کارمندان فدراسیون فوتبال باید چنین پاداش‌هایی دریافت کنند و این پاداش‌ها بابت چیست؟ وقتی این نفرات ماهانه حقوق دریافت می‌کنند، باید وظیفه خود را به درستی انجام دهند تا فوتبال ایران و در رأس آنها تیم ملی به موفقیت برسد که البته گاهی مواقع در این زمینه هم تردیدهای بزرگی وجود دارد. حتی اگر هم قرار است بابت شیرین شدن کام هواداران فوتبال با موفقیت‌های تیم ملی، پاداشی پرداخت شود، این پاداش باید با عرف جامعه هم سنخیت داشته باشد.

البته اینها فقط رقم‌هایی است که به صورت ریالی به این افراد پرداخت شده و در کوران اردوی تیم ملی در آنتالیای ترکیه و همچنین کمپ تیم ملی در مکزیک هم، از کادرفنی و بازیکنان گرفته تا کارمندان، به صورت دلار و یورو هم پول دریافت کرده‌اند که با جمع آن اعداد، رقم پاداش‌ها سر به فلک می‌کشد. این اعداد و ارقام عجیب و غریب، در حالی به اعضای تیم ملی فوتبال و برخی کارمندان فدراسیون فوتبال پرداخت شده که همزمان کشور با دشمنان می‌جنگد و این جنگ، چالش‌های اقتصادی زیادی را برای اقشار مختلف جامعه ایجاد کرده است. آن هم در شرایطی که مسئولان فدراسیون فوتبال، اعضای کادرفنی و بازیکنان بارها و بارها تأکید کرده‌اند که خود را هم ردیف با سربازان کشور می‌دانند که در خط مقدم می‌جنگند، اما اعدادی که آنها به عنوان پاداش دریافت کرده‌اند، هیچ سنخیتی با صحبت‌های آنها و مفهوم سرباز وطن بودن ندارد.