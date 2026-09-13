سخنگوی فدراسیون فوتبال اعلام کرده امیر قلعه‌نویی قرارداد سفید امضاست، در شرایطی که هر قرارداد فوتبالی چهار رکن دارد که می‌بایست طرفین قرارداد، موضوع، مدت و مبلغ در آن قید شده باشد و در غیر این صورت قرارداد از درجه اعتبار ساقط می‌شود.

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، رقم قرارداد امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی با فدراسیون فوتبال هنوز پر از ابهام است؛ پر از ابهاماتی که حتی فدراسیون فوتبال نمی‌تواند یک شفاف‌سازی درست و دقیق از آن داشته باشد و پس از شایعاتی مبنی بر درخواست رقم ماهانه ۱۵ میلیاردی، سخنگوی این فدراسیون صرفاً به این توضیح بسنده کرد که او قرارداد سفید به فدراسیون فوتبال تحویل داده است.

اگرچه از منظر حقوقی قرارداد سفید بی‌اعتبار است، اما جالب بود اگر امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال شفاف اعلام می‌کرد که رقم قرارداد سفید امیر قلعه‌نویی چقدر است یا قرار شده چه رقمی نوشته شود؟ موضوع اینجاست که استفاده از چنین واژه‌هایی از جمله امضای قرارداد سفید برای اولین بار نیست و در فوتبال ایران بارها به زبان آورده شده؛ بارها درباره بازیکنان و مربیان مختلف خبر منتشر شده که قرارداد سفید امضا کردند و اتفاقاً پیش از این هم در خصوص امیر قلعه‌نویی گفته شده بود او با گل‌گهر سیرجان قرارداد سفید امضا کرده است.

البته درباره قرارداد سفید امضای قلعه‌نویی با گل‌گهر، در همان مقطع عبدالصمد ابراهیمی از وکلایی که در پرونده‌های فوتبالی هم بارها نام او شنیده شده و در باشگاه‌های مختلف هم فعالیت حقوقی داشته و با زیر و بم قوانین آشناست، اعلام کرد: «برای معتبر بودن یک قرارداد درج مشخصات طرفین، موضوع قرارداد، مبلغ و‌ نحوه پرداخت و مدت قرارداد الزامی است و هر کدام از این ارکان مفقود باشد قرارداد بی اعتبار می‌شود. قرارداد سفید در فوتبال حرفه‌ای نداریم.» توضیحات این وکیل درباره قرارداد سفید امضای چند بازیکن دیگر هم دقیقاً به همین شکل بوده و او یک بار دیگر گفته بود: «هر قرارداد فوتبالی چهار رکن دارد. طرفین قرارداد، موضوع، مدت، مبلغ. این قرارداد مانند یک میز چهار پایه است. هر کدام از پایه‌ها نباشند، میز می‌افتد. قرارداد سفید در فوتبال حرفه‌ای دروغی نخ‌نما شده است.»

بنابراین حتی اگر این را باور کرد که امیر قلعه‌نویی بدون توافق بر سر مبلغ قراردادش با فدراسیون فوتبال، حاضر به امضای قرارداد شده و این قرارداد را سفید امضا کرده است، قرارداد او اعتباری ندارد. قراردادی هم که اعتبار نداشته باشد، به هر شکلی که امضا شده باشد، قابلیت اجرایی ندارد. بنابراین امیر قلعه‌نویی باید یک بار دیگر به فدراسیون فوتبال برود و قراردادی را امضا کند که در آن مبلغ قرارداد قید شده باشد و آن زمان شاید بهتر باشد فدراسیون شفاف اعلام کند که چه رقمی را برای سرمربی تیم ملی در نظر گرفته است.

موضوع اینجاست که فدراسیون فوتبال از چه چیزی ترس دارد که رقم قرارداد امیر قلعه‌نویی را اعلام نمی‌کند؟ فدراسیونی که زمانی در هیئت رئیسه‌اش تصمیم گرفته می‌شود رقم قرارداد تمامی بازیکنان و کادرفنی یک تیم برای شفاف‌سازی اعلام شود و زمانی رقم قراردادها روی سایت سازمان لیگ بارگذاری می‌شد، چگونه در قرارداد سرمربی تیم ملی حاضر نیست که رقم قرارداد را اعلام کند؟ اگر فدراسیون فوتبال باور دارد که انتخاب امیر قلعه‌نویی برای ادامه همکاری در تیم ملی بر اساس شایستگی‌های او بوده و این مربی لایق دریافت رقم قرارداد توافقی است، پس نیازی به پهنان‌کاری نیست.

البته حساسیت روی رقم قرارداد امیر قلعه‌نویی از آنجایی اوج گرفت که سرمربی تیم ملی پیش از حضور ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ درخواست پاداش صعود به جام جهانی را داشت و آنطور که گفته شد، او یک میلیون دلار [معادل ۱۰ درصد پاداش فیفا بابت صعود ایران به جام حهانی] را درخواست کرده بود. تابناک نیز در این خصوص گزارشی را با عنوان «ریز پاداش‌های اعضای تیم ملی و کارمندان فدراسیون» منتشر کرد. هرچند در این خصوص به دلیل ممنوعیت پرداخت ارزی، قرار شد معادل ریالی آن پرداخت شود که با قیمت روز دلار، ۱۵۰ میلیارد پاداش برای امیر قلعه‌نویی در نظر گرفته شد. با این حال عملکرد فنی تیم ملی در جام جهانی بسیار مورد انتقاد بود که به همین دلیل رقم پاداش امیر قلعه‌نویی هم بیشتر مورد نقد قرار گرفت.

حالا این شایعه مطرح شده است که سرمربی تیم ملی برای ادامه حضورش روی نیمکت، از فدراسیون درخواست کرده ماهانه ۱۵ میلیارد حقوق دریافت کند که اگر بازه زمانی تا پایان جام ملت‌های ۲۰۲۷ را شش ماه در نظر بگیریم، امیر قلعه‌نویی برای یک قرارداد شش ماهه ۹۰ میلیارد درخواست داشته، اما فدراسیون فوتبال به جای توضیح درباره این رقم، ترجیح داده اعلام کند سرمربی تیم ملی قراردادش را سفید امضا کرده است.

بسیاری بر این عقیده‌اند که امیر قلعه‌نویی نباید با چنین رقمی روی نیمکت تیم ملی حضور داشته باشد و از قضا عملکرد فنی او در جام جهانی مزید بر علت شده که بسیاری بگویند سرمربی تیم ملی تغییر کند، اما فدراسیون در این مقطع ترجیح داد با قلعه‌نویی ادامه دهد. به ویژه اینکه سرمربی تیم ملی پس از افشای دریافت پاداش ۱۵۰ میلیارد تومانی در یک برنامه تلویزیونی حضور پیدا کرد و اشاره داشت «همین که حاضر شده پاداش خود را ریالی دریافت کند، ایثار کرده است.» و این صحبت‌های او که قدری هم منت‌گذاری به دنبال داشت، باعث دلخوری بسیاری از رفتارهای سرمربی تیم ملی شد.