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برای امیر قلعه‌نویی که صفرها برایش بی معنا هستند/ ایثار کنندگان از جان و مال مردم!

امیر قلعه‌نویی چقدر راحت ایثار می‌کند؛ ایثار از جان و مال مردمی که گاهی به نان شب و حتی پول دوا و درمان خود محتاج هستند، در حالی که صفرهای میلیارد برای سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بی معناست.
کد خبر: ۱۳۸۵۹۱۶
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6471 بازدید
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۵۹

برای امیر قلعه‌نویی که صفرها برایش بی معنا هستند/ ایثار کنندگان از جان و مال مردم!

علیرضا محرمی - انقدر راحت ۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان را «۷۰ تومن» می‌گویند که گویی، هیچ خبری از دنیای پیرامون خود ندارند. انگار که در خیابان‌های این شهر و کشور پرسه نمی‌زنند و مسیرشان جز منطقه یک تهران نمی‌گذرد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، موضوع پاداش ۳۵۰ میلیاردی به اعضای تیم ملی فوتبال ایران که گفته می‌شود ۱۵۰ میلیارد آن به امیر قلعه‌نویی رسیده، به موضوع داغ این روزهای ورزش تبدیل شده است. شاید اگر این اتفاق در این روزهای سخت اقتصادی نبود، باید تیم ملی را نقد می‌کردیم، آینده ترسیم می‌شد و اینکه ادامه این مسیر با قلعه‌نویی شدنی است یا فدراسیون باید به فکر سرمربی دیگری باشد، اما افسوس؛ افسوس که عده زیادی نان را به سختی پیدا می‌کنند و عده دیگری، دریافت پاداش ۱۵۰ میلیاردی را ایثار قلمداد می‌کنند.

قصه پر غصه‌ای است آقای قلعه‌نویی؛ فاصله‌ای که میان ماست، نمی‌دانیم چند سال نوری می‌شود، اما آنقدر زیاد است که دغدغه‌های متفاوتی داریم. دغدغه شما این است، پاداشی را که مشخص نیست چگونه تبدیل به حق‌تان شده را به جای دلار به صورت ریالی دریافت کردید و آن را ایثار بزرگی قلمداد می‌کنید، اما دغدغه ما چیزی جز وطن و سربلندی‌اش نیست. آنطور که خود شما تلویحاً تأیید کرد کردید، این شما بودید که پیش از بازی ایران و نیوزلند، آبروی وطن را گروگان گرفته بودید تا فدراسیون فوتبال پاداش‌ها را واریز کند تا شما سوار هواپیما شوید! [امیر قلعه‌نویی در پاسخ به این سؤال که آیا پیش از مسابقه‌ای فدراسیون را تحت فشار گذاشته بود که اگر پاداشش واریز نشود برای بازی نمی‌رود، گفت: خدا از من و بچه‌هایم نگذرد اگر چنین چیزی بوده باشد. تمام اصرار من برای بازی با نیوزلند این بود که پاداش من را ندهید، برای بچه‌ها را کامل واریز کنید. من الان پاداش نمی‌خواهم. سه دفعه به آقای تاج و نبی تأکید کردم اصلاً نمی‌خواهم برای من را بریزید، پاداش بازیکنان را واریز کنید.] شاید برای همین بود که تیم ملی در آسان‌ترین بازی تاریخش در جام جهانی، سردرگم بود و بازیکنان نمی‌دانستند مقابل نیوزلند باید چه کنند، چون که ذهن آنها درگیر یک ایثار بزرگ بود.

سرمربی تیم ملی به جای حضور در یک نشست خبری، ترجیح داد به یک برنامه تلویزیونی برود که همه جوره پشتش به حمایت‌های آن گرم بوده و به جای پاسخگویی به مسائل فنی، از دریافت پاداش ۱۵۰ میلیاردی خود دفاع کند که آن را ایثار می‌داند.

تیم ملی فوتبال ایران، در آسان‌ترین گروه تاریخش، آن هم در جام جهانی ۴۸ تیمی و در تورنمنتی که حتی می‌شد به عنوان تیم سوم گروه به مرحله حذفی صعود کرد، حذف شد و به خانه بازگشت. این روزها فدراسیون فوتبال باید یک نشست خبری آزاد با حضور تمامی رسانه‌ها برگزار می‌کرد تا سرمربی تیم ملی و رئیس فدراسیون فوتبال به جای بهانه آوردن و طفره رفتن، پاسخ بدهند که چرا این اتفاق رخ نداد. این درست که تیم ملی با شرایط جنگی آماده حضور در جام جهانی شد و همین که آبروریزی نشد، قابل درک است، اما طبق وعده‌هایی که پیش از قرعه‌کشی و البته چند روز پیش از شروع جام جهانی داده شد، قرار بود تیم ملی حداقل ۴ امتیاز بگیرد و کاری کند که کشور یک هفته تعطیل شود. با این حال سرمربی تیم ملی به جای حضور در یک نشست خبری، ترجیح داد به یک برنامه تلویزیونی برود که همه جوره پشتش به حمایت‌های آن گرم بوده و به جای پاسخگویی به مسائل فنی، از دریافت پاداش ۱۵۰ میلیاردی خود دفاع کند که آن را ایثار می‌داند.

برای امیر قلعه‌نویی که صفرها برایش بی معنا هستند/ ایثار کنندگان از جان و مال مردم!

نکته جالب توجه در این برنامه هم جایی بود که سرمربی تیم ملی و مجری برنامه، خیلی راحت درباره اعدادی صحبت می‌کردند که احتمالاً عده‌ای پس از سال‌ها تلاش، حتی نمی‌توانند یک دهم و یک صدم آن را به دست بیاورند. در بخشی از برنامه امیر قلعه‌نویی اشاره می‌کند که حتی هنوز پاداش خود را به صورت کامل هم دریافت نکرده و محمدحسین میثاقی می‌گوید که «۷۰ تومن» را گرفته‌اید. انقدر راحت ۷۰ میلیارد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان را «۷۰ تومن» می‌گویند که گویی، هیچ خبری از دنیای پیرامون خود ندارند. انگار که در خیابان‌های این شهر و کشور پرسه نمی‌زنند و مسیرشان جز منطقه یک تهران نمی‌گذرد. امیر قلعه‌نویی که کسی فراموش نکرده پیرامون تیمش بارها این صحبت مطرح بود که او و بازیکنانش رزمنده‌های کشور در آمریکا هستند که قلعه‌نویی فرمانده سربازان وطن در خاک کشوری خواهد بود که به همراه اسرائیل به خاک ایران تجاوز کرده‌اند. آنها خود را هم ردیف کسانی قرار دادند که جان خود را برای دفاع از وطن ایثار کردند و ایثار امثال قلعه‌نویی هم این است که به جای دلار، ریال دریافت کرده است.

آقای قلعه‌نویی، شما بستن ساعت را نشانه نظم و زمان شناسی می‌دانید، اما شما آنقدر زمان شناس بودید که در آستانه اولین بازی ایران در جام جهانی، تیم ملی را گروگان گرفتید تا فدراسیون فوتبال پاداش‌ها را واریز کند.

امیر قلعه‌نویی چقدر راحت ایثار می‌کند؛ ایثار از جان و مال مردمی که گاهی به نان شب و حتی پول دوا و درمان خود محتاج هستند، در حالی که صفرهای میلیارد برای سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بی معناست. صفرها بی معناست وقتی که ساعت [به گفته بسیاری ۱۰ میلیاردی‌اش] را مقابل دوربین فیفا به نمایش می‌گذارد و حتی از این کار زننده هم دفاع می‌کند. آقای قلعه‌نویی، شما بستن ساعت را نشانه نظم و زمان شناسی می‌دانید، اما شما آنقدر زمان شناس بودید که در آستانه اولین بازی ایران در جام جهانی، تیم ملی را گروگان گرفتید تا فدراسیون فوتبال پاداش‌ها را واریز کند. شما آنقدر زمان شناس هستید که در سخت‌ترین روزهای اقتصادی کشور، ۱۵۰ میلیارد تومان پول ناقابل را حق خودتان بدانید، در حالی که هستند کسانی که روزهای سختی را سپری می‌کنند و شما از ایثاری صحبت می‌کنید که بسیاری حتی نمی‌توانند صفرهایش را بشمارند.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، می‌گوید که این ۱۵۰ میلیارد تومان (معادل یک میلیون دلار) حقی بوده که با مصوبه هیئت رئیسه گرفته است. در توجیه آن اعلام کرد که در دوره‌های گذشته هم کارلوس کی‌روش ۱۰ درصد از پاداش تیم ملی را به عنوان پاداش دریافت کرده و حالا هم حق اوست که ۱۰ درصد از پاداش ۱۰ میلیون دلاری تیم ملی برای حضور در جام جهانی را دریافت کند. محمدحسین میثاقی در این بخش از گفته‌های قلعه‌نویی، به نکته درستی اشاره کرد که این کار در زمان کی‌روش هم غلط بوده و قرار نیست توجیهی برای کار غلط این روزها باشد. البته که ناگفته نماند  پاداش کارلوس کی‌روش براساس قراردادش بابت صعود ایران به جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه ۱۰ درصد از پاداش ۸ میلیون دلاری بود، اما مهدی تاج برخلاف قرارداد ۲۰ درصد از این پاداش را به سرمربی تیم ملی داد و هنوز هم مشخص نیست افزایش ۱۰ درصدی آن چه بود. با این حال جای دیگری که امیر قلعه‌نویی یا نمی‌داند یا نمی‌خواهد بداند، این است که تیم ملی در دوره‌های قبلی از ۴ سهمیه آسیا یک سهمیه جام جهانی را گرفته و در این دوره قاره آسیا ۸ سهمیه داشته و به طور قطع تیم ملی کار آسان‌تری برای صعود داشت. حتی اگر قرار به تکرار اشتباه غلط دوره‌های قبلی باشد، پاداش امیر قلعه‌نویی باید نصف می‌شد نه اینکه درخواست کند به همان میزانی که کی‌روش پاداش گرفت، به او هم پاداش تعلق بگیرد تا او مجبور نباشد اینگونه ایثار کند.

برای امیر قلعه‌نویی که صفرها برایش بی معنا هستند/ ایثار کنندگان از جان و مال مردم!

تمامی این اتفاقات و جنجال‌ها، از جایی نشأت می‌گیرد که مدیریت رها شده است. جایی که جایگاه‌ها ارزان شده و بازی با واژه‌ها بیشتر از لیاقت افراد، ثروت ایجاد می‌کند. پرسشی که دوست داریم پاسخ آن را بشنویم این است که امیر قلعه‌نویی یا هر کس دیگری که به عنوان سرمربی تیم ملی یا هر تیم دیگری انتخاب می‌شود، چه مأموریتی دارد؟ آیا آنها به عنوان سرمربی یک تیم انتخاب می‌شوند که شکست بخورند یا مأموریت آنها به موفقیت رساندن یک تیم است؟ اگر قرار بوده امیر قلعه‌نویی تیم ملی را به جام جهانی نبرد، پس قرار بوده چه کاری انجام دهد که حالا دستمزد ۳۰ میلیاردی‌اش در تیم ملی را گذشت تلقی می‌کند، آن را ایثار می‌داند و بابت صعود به جام جهانی طلب پاداشی ۵ برابر دستمزدش را کرده است؟

در کدام ساختار و در کجای دنیا، پاداش انجام یک کاری که بابتش دستمزد می‌گیرید، ۵ برابر دستمزد است که برای آن دریافت کردید؟ امیر قلعه‌نویی از کدام ایثار صحبت می‌کند که در همین کشور بسیاری برای به دست آوردن نازل‌ترین کیفیت زندگی تلاش می‌کنند و بازهم به جایی نمی‌رسند، اما او با ساعت ۱۰ میلیاردی پُز می‌دهد و پاداش ۱۵۰ میلیاردی می‌گیرد؟ سرمربی تیم ملی تبدیل شدن پاداش یک میلیون دلاری‌اش به ریال را ایثار می‌داند و می‌گوید با بالا رفتن قیمت دلار متضرر شده، اما آیا لحظه‌ای به این فکر کرده که بالا رفتن قیمت دلار، فقط در یک فقره گران شدن قیمت دارو را به همراه دارد و در موارد بسیاری جان مردم به همین موضوع گره خورده است؟

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امیر قلعه نویی تیم ملی ایران تیم ملی فدراسیون فوتبال مهدی تاج تابناک ورزشی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵۹
حسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
4
200
پاسخ
شماها چقدر پررو هستید. مردم نون برای خوردن ندارن و ۱۵۰ میلیارد پاداش گرفتی و میگی ایثار کردم؟ کاش زودتر از فوتبال برید هم تو و هم اون مهدی تاج
پاسخ ها
,راست
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
یارو بازیگر نقی معمولی برا خودش بازی میکنه میلیاردی دستمزد میگیره خدا کنه ریشه ی این بازیگرای بی وطن کنده بشه قلعه نویی حداقل از جنس مردمه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
آدم ناراست قلعه نوعی از جنس،مردمه؟یا خودشی یا پسرش.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
جنس مردمی نشون بده که 150 میلیارد کل زندگیش باشه نه فقط یه پاداشش
مهدی
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
آره خیلی از جنس مردمه، قلعه نویی رو فقط مایلی کهن شناخت و بس
سعید
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
من نمیدونم چرا موقعی،که مربیای،خارجی مثل ویلموتس میاد به پول الان ۶۳۰میلیارد میگره کناره تیمم نمیاد کسی،چیزی نمیگه ولی حالاکه ما هیچ باختی ندادیم با افتخار مربیمونم خارجی نبوده خودمونو تحقیر میکنیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
26
65
پاسخ
کاش این بابا زودتر بره و جاش یا گلممد بیاد یا علی دائی ..اونا اصلا یک ریال هم پول نمیگیرن!!!!
ناشناس
|
Finland
|
۱۹:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
18
151
پاسخ
رسیدیم به حرف های عادل فردوسی پور که باید این تیم و مدیریتش جوابگو باشند نه طلبکککار
ناشناس
|
Germany
|
۱۹:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
8
126
پاسخ
مربی درپیتی و بیسواد، این یکی از رفیق های صمیمی اش هانی کرده است.
پاسخ ها
ناشناس
| Canada |
۲۲:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
بعد همین قلعه نوعی دستور داد که سایت و اپلیکیشن 360 فردوسی پور را ببندند.
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
4
97
پاسخ
فوتبال واقعا الان مخم نیست تخته کنید هر کی پول بیشتر می‌خواد بره جای دیگه بهش بدن مردم نون خوردن ندارند این میگه هفتاد تومن من لنگ ضد میلیون برای سرطان خودم هستم این ….
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
خدا شما را با کمک پزشکان و درمانگاه‌های سرطان شما را به سلامت باز گردانند مسیولیت متوجه فوتبالیست ها نیست بیمه های اجتماعی مسیول است نه فوتبالیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
4
106
پاسخ
معنی ومفهوم ایثار را فهمیدم. معلمین اساتید وووو زحمت نمی‌کشند. این آقا زحمت کشیده وایثار کرده ریال گرفته.
سینا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
4
112
پاسخ
ایثار کردن واقعی ان جوانی بود که رفت اتش سوزی جنگلها را خاموش کند و خودش سوخت و فوت کرد بنده به شدت اعتقاد دارم که خدا جای حق نشسته و چوب خدا صدا دارد صدای خیلی بلندی هم دارد
ناشناس
|
United States of America
|
۱۹:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
6
125
پاسخ
چقدر نفرت انگیز!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
7
75
پاسخ
مرسی که قلمتون جای درستی چرخید. درضمن شما رسانه ها هر چه قدر هم باهم زاویه داشته باشین حتی با صدا سیما و یا عادل فردوسی پور و غیره. باید موقع حذف یا سانسور یا هر فشار دیگری پشت هم در بیایید.بازم ممنون که نقد درستی کردین و با اینکه در بدترین شرایط جنگی و اقتصادی هستیم، باز هم نباید اصولمان را زیر پا بزاریم و با حمایت های بیخود و برچسب زنی به افراد منتقد باعث ایجاد مافیاهایی مثل ایشون بشیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
1
10
پاسخ
آقای قلعه نوعی
من با مدرک دکتری کارمندم با ۲۳ میلیون . شما فقط ۱۵۰ میلیارد پاداش گرفتی میگی
ایثار کردی؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
اینکه شما با مدرک دکتری کارمند هستید یعنی .... نظام آموزشی ما
نه اینکه حق شما خورده شده
نه
اتفاقا مدرک دکتری(شما) ارزشش کمتر از ۲۳ میلیون هست ولی اگر از لحاظ علمی در سطح دکتری بودین با یه اپلای و مصاحبه بیست دیقه ای میرفتین یه دانشگاه خوب دنیا
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