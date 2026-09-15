به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، همان روز که امیر قلعه‌نویی پس از عملکرد ضعیف تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا در صداوسیما حاضر شد و به جای توضیح درباره اینکه چرا نتوانسته در جام جهانی ۴۸ تیمی که از اکثر گروه‌ها سه تیم صعود می‌کردند، ایران را به مرحله بعدی برساند، از دریافت پاداش ۱۵۰ میلیاردی خود دفاع کرد، خیلی چیزها مشخص شد؛ وقتی سرمربی تیم ملی دریافت پاداش ۱۵۰ میلیاردی و معادل ریالی یک میلیون دلار را ایثار دانست و گفت با این کار سعی کرده از پول ملی که همچون ناموس وطن است، دفاع کند.

تمدید قرارداد قلعه‌نویی پس از دو ناکامی

طبیعی است که وقتی معنای ایثار و دفاع از وطن تغییر کند، خیلی چیزهای دیگر هم رنگ می‌بازد؛ صداقت، راستی، شفافیت و پاسخگویی به افکار عمومی. اینجاست که فریب افکار عمومی می‌شود حربه‌ای برای ساختن این باور که سرمربی تیم ملی به واقع ایثارگر است و عشق به وطن دارد. با ساختن این روایت که امیر (اردشیر) قلعه‌نویی پس از دو ناکامی در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ و جام جهانی ۲۰۲۶ که باید با نیمکت خداحافظی می‌کرد، حاضر شده قراردادش را برای جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ سفید امضا کند. منظور از قرارداد سفید امضا هم یعنی رقمی در قرارداد درج نشده و فدراسیون این اختیار را دارد که هر رقمی دلش خواست، در قرارداد بگنجاند.

بی اعتباری قرارداد قلعه‌نویی در صورت سفید امضا بودن

صد البته که روایت سفید امضا کردن قرارداد توسط امیر قلعه‌نویی واقعی نیست؛ نه اینکه چون ادعا می‌کنیم قرارداد را دیده‌ایم یا سرمربی تیم ملی در این حد هم ایثارگر نیست، چون قانون اجازه چنین کاری را نمی‌دهد‌. در گزارشی که تابناک با عنوان «قرارداد امیر قلعه‌نویی با فدراسیون فوتبال بی‌اعتبار شد/ رقم قرارداد سفید سرمربی تیم ملی چقدر است؟» منتشر کرد، از لحاظ قانونی و از زبان یک وکیل حقوقی اشاره شد که رقم قرارداد یکی از چهار رکن اصلی یک قرارداد است و اگر این رکن فراموش شود یا گنجانده نشود، قرارداد از درجه اعتبار خارج می‌شود. بنابراین فدراسیون بهتر است به جای تلاش برای قبولاندن این روایت که سرمربی تیم ملی بار دیگر ایثار کرده، در آزمون صداقت و شفافیت، رقم قرارداد سرمربی تیم ملی را اعلام کند.

افشای ناخواسته عضو هيئت رئیسه از نادرست بودن روایت فدراسیون

جالب است که طهمورث حیدری، عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال پس از اعلام این روایت از سوی سخنگوی فدراسیون، در گفت‌وگویی با رسانه‌ها درباره قرارداد سفید امضای امیر قلعه‌نویی گفت: «خیلی موارد مربوط به ما نیست. اصلاً چنین چیزی نیست ولی اطلاعات کاملی هم ندارم!» با این حال پس از اینکه عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال به صراحت اعلام کرد اصلاً چنین چیزی [قرارداد سفید امضا] نیست، او مجبور شده تا حرف خود را پس بگیرد تا مبادا به روایت فدراسیون فوتبال آسیبی وارد کند. حیدری در گفت‌وگوی جدیدی اعلام کرد: «از جزئیات قرارداد امیر قلعه‌نویی و اینکه قرارداد ایشان به صورت سفید امضا شده، بی‌اطلاع بودم و صحبت‌هایم نیز بر همین اساس مطرح شد. پس از بررسی متوجه شدم که قرارداد سرمربی تیم ملی با توجه به اعتماد دو طرفه‌ای که با فدراسیون وجود دارد، به صورت سفید امضا ارائه شده است. تأکید می‌کنم که صحبت‌های بنده هیچ منافاتی با مطالبی که از سوی فدراسیون فوتبال در این خصوص عنوان شده، ندارد.»

افزایش ۵۰ درصدی قرارداد قلعه‌نویی؛ فقط ۶ برابر!

حالا اینکه چرا فدراسیون فوتبال اصرار دارد تا بگوید قلعه‌نویی حاضر شده قرارداد سفید امضا کند هم جالب است؛ علت احتمالاً به افشای برخی اطلاعات بازمی‌گردد که در یک هفته گذشته اعلام شد سرمربی تیم ملی هنوز بر سر مبلغ قرارداد با فدراسیون فوتبال به توافق نرسیده و حاضر نشده قرارداد ۳۰ میلیاردی و شش ماهه تا جام ملت‌ها را امضا کند و درخواستش ماهیانه ۱۵ میلیارد (۹۰ میلیارد برای شش ماه) است. یعنی سه برابر رقم پیشنهادی فدراسیون و به عبارتی شش برابر شدن رقم قرارداد نسبت به جام جهانی. آن هم در حالی که فدراسیون فوتبال حاضر شده بود قرارداد قلعه‌نویی را نسبت به قرارداد قبلی ۵۰ درصد افزایش دهد که تا جام جهانی سالیانه ۳۰ میلیارد بود و این بار فدراسیون این رقم را برای شش ماه پیشنهاد کرد.

چرا قلعه‌نویی بازی‌های لیگ را از نزدیک تماشا نکرد؟

این انتقادها و افشای اطلاعات از چرایی امضا نشدن قرارداد امیر قلعه‌نویی و اختلاف بر سر رقم قرارداد هم از جایی آغاز شد که سرمربی ایثارگر تیم ملی، پس از گذشت ۷ هفته از لیگ برتر، حتی یک مسابقه لیگ را هم از نزدیک زیر نظر نگرفت تا برخی بپرسند که چرا قلعه‌نویی با وجود قطعی شدن حضورش در تیم ملی تا جام ملت‌ها، در ورزشگاه‌ها حضور ندارد؟ با این حال پاسخ این پرسش احتمالاً رابطه نزدیکی با همین اختلاف نظر درباره رقم قرارداد داشته که حالا فدراسیون فوتبال به جای توضیح و شفاف‌سازی درباره رقم قرارداد، همچنان تلاش دارد تا افکار عمومی را وادار به پذیرش این روایت کند که امیر قلعه‌نویی برای ادامه حضورش روی نیمکت تیم ملی، قرارداد سفید امضا کرده است.