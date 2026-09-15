En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

قیمت دلار در بازار آزاد کاهش یافت؛ خرید دلار با کارت ملی چقدر نقدینگی لازم دارد؟

قیمت دلار در بازار آزاد امروز پس از صعود تا ۲۳۲ هزار تومان، به کانال ۲۲۹ هزار تومان بازگشت. همزمان نرخ دلار با کارت ملی نیز افزایش یافت و از ۲۲۰ هزار تومان عبور کرد.
کد خبر: ۱۳۹۴۵۰۶
| |
2516 بازدید
|
۶
دلار کارت ملی

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بازار ارز در چهارمین هفته معاملاتی، در حالی کار خود را با نوسان افزایشی آغاز کرد که قیمت دلار حتی تا محدوده ۲۳۲ هزار تومان نیز پیش رفت؛ اما در ساعات پایانی معاملات، روند بازار تغییر کرد و نرخ دلار در بازار آزاد با افت نسبی به محدوده ۲۲۹ تا ۲۳۰ هزار تومان بازگشت. این در حالی است که پیش تر در نیمه شهریورماه، دلار در آستانه ۲۳۰ هزار تومان تغییر مسیر داده بود.

نرخ خرید دلار با کارت ملی اعلام شد

این در حالی است که امروز قیمت فروش دلار آمریکا با کارت ملی در شعب ارزی بانک‌های ملت، صادرات و تجارت به ۲۲۴ هزار تومان رسید؛ نرخی که روز گذشته در بازه ۲۱۹ تا ۲۲۰ هزار تومان قرار داشت و امروز با افزایش محسوس، یک گام دیگر به قیمت‌های بازار آزاد نزدیک شد. بنابراین برای خرید هزار دلار اسکناس با کارت ملی نیاز به ۲۲۴ میلیون تومان نقدینگی در حساب بانکی است؛ هرچند مبلغی هم تحت عنوان کارمزد باید به بانک عامل پرداخت شود.

 

از یورو، درهم، پوند و لیر چه خبر؟

در بازار آزاد، قیمت سایر ارز‌های مهم نیز روندی افزایشی را تجربه کرد. هر یورو امروز به ۲۶۶ هزار تومان رسید و درهم امارات نیز با ثبت نرخ ۶۲ هزار و ۹۰۰ تومان معامله شد. همچنین هر پوند انگلیس در بازار آزاد ۳۰۸ هزار تومان قیمت خورد و دلار کانادا نیز به ۱۶۶ هزار تومان رسید. دلار استرالیا هم با نرخ ۱۶۴ هزار و ۸۰۰ تومان معامله شد و هر لیر ترکیه تا سطح ۴ هزار و ۸۰۰ تومان افزایش یافت.

قیمت دلار در بازار آزاد کاهش یافت؛ خرید دلار با کارت ملی چقدر نقدینگی لازم دارد؟

نرخ خرید و فروش حواله ارزی

در مقابل، نرخ‌ها در مرکز مبادله ارز و طلای ایران همچنان فاصله معناداری با بازار آزاد دارند. امروز در تالار ارز ادغامی، نرخ خرید حواله دلار آمریکا به ۱۶۳ هزار و ۴۰۴ تومان رسید که نسبت به روز قبل ۴۸۹ تومان افزایش نشان می‌دهد. همچنین نرخ فروش حواله دلار در این تالار با رشد ۴۹۳ تومانی، به ۱۶۴ هزار و ۸۸۸ تومان رسید.

در بخش یورو، نرخ خرید حواله به ۱۸۸ هزار و ۷۱۵ تومان رسید که نسبت به روز قبل ۲۸۲ تومان کاهش داشته است. نرخ فروش حواله یورو نیز با افت ۲۸۴ تومانی، به ۱۹۰ هزار و ۴۲۹ تومان رسید. همچنین نرخ خرید حواله درهم امارات ۴۴ هزار و ۴۹۴ تومان اعلام شد و نرخ فروش آن نیز به ۴۴ هزار و ۸۹۸ تومان رسید که نسبت به روز گذشته ۱۳۵ تومان افزایش داشته است.

  • بیشتر بخوانید:

فشار تازه بر بازار ارز در شرایط جنگ اقتصادی؟

با وجود این تحولات، شکاف قیمتی میان بازار آزاد و نرخ‌های رسمی همچنان یکی از مهم‌ترین متغیر‌های اثرگذار بر انتظارات معامله‌گران ارزی به شمار می‌رود؛ شکافی که به نظر می‌رسد در روز‌های اخیر بار دیگر مورد توجه فعالان بازار قرار گرفته است.

تشدید اقدامات نظارتی در بازار ارز

در همین حال، بانک مرکزی نیز از تشدید برخورد با تخلفات بانکی مرتبط با بازار ارز خبر داده است. این بانک اعلام کرده در ادامه بازرسی‌های خود درباره رصد برخی تراکنش‌های مشکوک به پولشویی، که منجر به اخلال در بازار‌های پول، ارز و فلزات گران‌بها می‌شوند، علاوه بر اعمال جریمه‌های مالی برای ۱۰ مؤسسه اعتباری متخلف، دستور اقدامات انضباطی مؤثر، متناسب و بازدارنده را برای ۱۱ نفر از رؤسای شعب در سراسر کشور صادر کرده است. به گفته بانک مرکزی، این افراد با انجام ندادن تکالیف قانونی، زمینه سوءاستفاده برخی افراد سودجو را فراهم کرده بودند و رسیدگی به تخلفات آنان باید از سوی مدیران عامل مؤسسات اعتباری انجام شود.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت دلار قیمت یورو قیمت درهم امارات بازار ارز دلار با کارت ملی دلار کانادا بانک ملت بانک صادرات بانک تجارت بانک مرکزی
وقتی آرامش را تور می‌کنند!/ پشت پرده تورهای هیلینگ و پاکسازی
ترامپ از عجایب روزگار است/ شهادت شهید رئیسی طبیعی نبود/ قائم پناه مثل برادر پزشکیان است! / تجمعات شبانه نیازمند آسیب شناسی هستند
تنها زن ایرانی قربانی یازدهم سپتامبر/ القاعده چه تأثیری بر روابط ایران و آمریکا گذاشت؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فروش ۲ هزار دلار با کارت ملی متوقف شده است؟
قیمت دلار در آخرین روز هفته/ سومین راهکار همتی برای مهار نرخ ارز چیست؟
دلار در آستانه ۲۳۰ هزار تومان تغییر مسیر داد/ بازار در انتظار تصمیم جدید بانک مرکزی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
0
9
پاسخ
عالی
تک نرخی میگفتن همین بود
دلار آزاد
دلار با کارت ملی
دلار حواله ای
دلار مصوبه مجلس برای سال 1405 چقدر هست؟
پاسخ ها
آرمان
| Canada |
۱۷:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
من هنوز دلار 7 تک تومنی رو دارم. کاش بیشتر خریده بودم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
1
7
پاسخ
معلوم نیست چه غلطی دارن میکنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
1
6
پاسخ
کنار این خبر سخنان رئیس جمهور را هم در مورد تک نرخی کردن و دلایل که بابت آن دلار 28500 را به 123000 تومن رساندن هم قرار میدادید
الان مشکل تک نرخی حل شد؟
راستی درآمد دولت از این محل چقدر شده؟
کجا هزینه میشه؟ نگید صرف کالابرگ که اصلا شوخی قشنگی نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
0
4
پاسخ
فعلا یه اصلاح نرخ زده و چند روز دیگه دوباره صعودی میشه
آرمان
|
Canada
|
۱۷:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
1
2
پاسخ
آقای همتی بزرگوار و سایر اعضای تیم اقتصادی دولت محترم. لطفا شما که قول داده بودید اگر دست من بود دلارو 75 تومن میدادم . منظورتان همین بود؟؟؟؟
لطفا یک سفر به افغانستان بروید ببینید آنها چه میکنند که افغانی سه و نیم برابر پول ایران شده
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
سخنرانی جنجالی لاله مرزبان پس از بردن جایزه ونیز  (۲۵۰ نظر)
لاله مرزبان و آزادی زنان ایران/ یک جمله و چند سؤال بی‌پاسخ  (۱۹۶ نظر)
چه کسی درخواست عدم کفایت رئیس‌جمهور را مطرح کرد؟ / واکنش تند نمایندگان و قالیباف به پیشنهاد نماینده هتاک  (۱۱۱ نظر)
طرحی خاص از لاله مرزبان که وایرال شده است  (۱۰۷ نظر)
تصاویر و ادعاهای خلبان آمریکایی فراری از ایران + زیرنویس  (۸۴ نظر)
اسامی شهدای عملیات ضد تروریستی سحرگاه امروز + عکس  (۸۱ نظر)
اعلام جرم علیه عوامل برنامه «با ضیا»  (۷۶ نظر)
حقوق زیر ۱۰۰ دلاری معلمان؛ رکورد جدید تقدیم آقای وزیر!  (۶۷ نظر)
اهانت ناموسی یک روحانی به حسن روحانی و رشیدپور!  (۶۴ نظر)
صداوسیما برای چه کسی برنامه می‌سازد؟ / ۷۰ درصد مردم تماشاگر نیستند  (۵۵ نظر)
متن قطعنامه ضد ایرانی مصوب آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ پرونده هسته‌ای ایران بعد از ۲۰ سال به شورای امنیت ارجاع شد  (۵۵ نظر)
دشمن موشک نمی‌خواهد؛ دروازه‌های اقتصاد باز است/ تورمِ دلار ۲۰۰ هزار تومانی هنوز سر سفره نیامده/ نفت گران شد، اما خوشحالی ندارد  (۴۹ نظر)
جنجال در آغوش گرفتن خانم و آقای بازیگر روی صحنه!  (۴۹ نظر)
طرح «عدم کفایت نماینده مجلس»  (۴۷ نظر)
تصاویر بوسه پسر ریما رامین فر به او در جشنواره ونیز  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005qm2
tabnak.ir/005qm2