قیمت دلار در بازار آزاد کاهش یافت؛ خرید دلار با کارت ملی چقدر نقدینگی لازم دارد؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بازار ارز در چهارمین هفته معاملاتی، در حالی کار خود را با نوسان افزایشی آغاز کرد که قیمت دلار حتی تا محدوده ۲۳۲ هزار تومان نیز پیش رفت؛ اما در ساعات پایانی معاملات، روند بازار تغییر کرد و نرخ دلار در بازار آزاد با افت نسبی به محدوده ۲۲۹ تا ۲۳۰ هزار تومان بازگشت. این در حالی است که پیش تر در نیمه شهریورماه، دلار در آستانه ۲۳۰ هزار تومان تغییر مسیر داده بود.
نرخ خرید دلار با کارت ملی اعلام شد
این در حالی است که امروز قیمت فروش دلار آمریکا با کارت ملی در شعب ارزی بانکهای ملت، صادرات و تجارت به ۲۲۴ هزار تومان رسید؛ نرخی که روز گذشته در بازه ۲۱۹ تا ۲۲۰ هزار تومان قرار داشت و امروز با افزایش محسوس، یک گام دیگر به قیمتهای بازار آزاد نزدیک شد. بنابراین برای خرید هزار دلار اسکناس با کارت ملی نیاز به ۲۲۴ میلیون تومان نقدینگی در حساب بانکی است؛ هرچند مبلغی هم تحت عنوان کارمزد باید به بانک عامل پرداخت شود.
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از یورو، درهم، پوند و لیر چه خبر؟
در بازار آزاد، قیمت سایر ارزهای مهم نیز روندی افزایشی را تجربه کرد. هر یورو امروز به ۲۶۶ هزار تومان رسید و درهم امارات نیز با ثبت نرخ ۶۲ هزار و ۹۰۰ تومان معامله شد. همچنین هر پوند انگلیس در بازار آزاد ۳۰۸ هزار تومان قیمت خورد و دلار کانادا نیز به ۱۶۶ هزار تومان رسید. دلار استرالیا هم با نرخ ۱۶۴ هزار و ۸۰۰ تومان معامله شد و هر لیر ترکیه تا سطح ۴ هزار و ۸۰۰ تومان افزایش یافت.
نرخ خرید و فروش حواله ارزی
در مقابل، نرخها در مرکز مبادله ارز و طلای ایران همچنان فاصله معناداری با بازار آزاد دارند. امروز در تالار ارز ادغامی، نرخ خرید حواله دلار آمریکا به ۱۶۳ هزار و ۴۰۴ تومان رسید که نسبت به روز قبل ۴۸۹ تومان افزایش نشان میدهد. همچنین نرخ فروش حواله دلار در این تالار با رشد ۴۹۳ تومانی، به ۱۶۴ هزار و ۸۸۸ تومان رسید.
در بخش یورو، نرخ خرید حواله به ۱۸۸ هزار و ۷۱۵ تومان رسید که نسبت به روز قبل ۲۸۲ تومان کاهش داشته است. نرخ فروش حواله یورو نیز با افت ۲۸۴ تومانی، به ۱۹۰ هزار و ۴۲۹ تومان رسید. همچنین نرخ خرید حواله درهم امارات ۴۴ هزار و ۴۹۴ تومان اعلام شد و نرخ فروش آن نیز به ۴۴ هزار و ۸۹۸ تومان رسید که نسبت به روز گذشته ۱۳۵ تومان افزایش داشته است.
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فشار تازه بر بازار ارز در شرایط جنگ اقتصادی؟
با وجود این تحولات، شکاف قیمتی میان بازار آزاد و نرخهای رسمی همچنان یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر انتظارات معاملهگران ارزی به شمار میرود؛ شکافی که به نظر میرسد در روزهای اخیر بار دیگر مورد توجه فعالان بازار قرار گرفته است.
تشدید اقدامات نظارتی در بازار ارز
در همین حال، بانک مرکزی نیز از تشدید برخورد با تخلفات بانکی مرتبط با بازار ارز خبر داده است. این بانک اعلام کرده در ادامه بازرسیهای خود درباره رصد برخی تراکنشهای مشکوک به پولشویی، که منجر به اخلال در بازارهای پول، ارز و فلزات گرانبها میشوند، علاوه بر اعمال جریمههای مالی برای ۱۰ مؤسسه اعتباری متخلف، دستور اقدامات انضباطی مؤثر، متناسب و بازدارنده را برای ۱۱ نفر از رؤسای شعب در سراسر کشور صادر کرده است. به گفته بانک مرکزی، این افراد با انجام ندادن تکالیف قانونی، زمینه سوءاستفاده برخی افراد سودجو را فراهم کرده بودند و رسیدگی به تخلفات آنان باید از سوی مدیران عامل مؤسسات اعتباری انجام شود.
تک نرخی میگفتن همین بود
دلار آزاد
دلار با کارت ملی
دلار حواله ای
دلار مصوبه مجلس برای سال 1405 چقدر هست؟
الان مشکل تک نرخی حل شد؟
راستی درآمد دولت از این محل چقدر شده؟
کجا هزینه میشه؟ نگید صرف کالابرگ که اصلا شوخی قشنگی نیست