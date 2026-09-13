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ناهماهنگی در تخصیص سهمیه واردات و فشار تقاضای غیررسمی بر بازار ارز

پشت پرده تقاضای ۵۰۰ میلیون‌ دلاری برای واردات موبایل/ فشار تازه بر بازار ارز در شرایط جنگ اقتصادی؟

بازگشایی سقف ۵۰۰ میلیون‌دلاری واردات تلفن همراه از محل «سپرده اشخاص» در شرایطی که بازار ارز با محدودیت منابع و فشار تقاضا مواجه است، به شکل‌گیری تقاضایی معادل همین رقم در بازار آزاد و غیررسمی منجر می‌شود، روندی که نیازمند توجه تیم اقتصادی دولت است.
کد خبر: ۱۳۹۴۱۶۱
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1865 بازدید
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۹
دلار واردات موبایل

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بررسی‌های میدانی و شواهد بازار ارز نشان می‌دهد اخیراً اقداماتی ناهماهنگ در حوزه تجارت خارجی و تخصیص سهمیه‌های وارداتی، منجر به شکل‌گیری تقاضای کاذب و وارد آمدن فشار مقطعی بر نرخ ارز شده است.

بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده، در حالی که پیش‌تر هرگونه بازگشایی سهمیه واردات تلفن همراه از محل «سپرده اشخاص» در سطوح مدیریتی ذی‌ربط تکذیب شده بود، اخیراً اقدام به بازگشایی سقف ۵۰۰ میلیون دلاری برای ثبت سفارش این کالا از محل مذکور صورت گرفته است.

تقاضای ۵۰۰ میلیون دلاری برای واردات موبایل؟

بررسی ها و گزارش‌های دریافتی از شرکت‌های اصلی واردکننده حاکی از آن است که به محض طرح این موضوع و در راستای آمادگی جهت تسویه ثبت سفارش‌ها، رقمی در حدود ۵۰۰ میلیون دلار تقاضای خرید ارز از بازار آزاد و غیررسمی شکل گرفته است.

این در حالی است که کارشناسان و ناظران تأکید دارند اتخاذ تصمیمات جزیره‌ای با تحریک تقاضای سفته‌بازانه در بازار غیررسمی، یکی از عوامل اصلی و مستقیم نوسانات اخیر نرخ ارز بوده است.

ضرورت مدیریت منابع ارزی در جنگ اقتصادی

این رویه عجیب، آن هم در میانه جنگ تمام‌عیار اقتصادی، در حالی اتخاذ شده است که عرضه و تقاضای ارز باید با دقتی مضاعف مدیریت و به‌صورت مستمر رصد شود. از همین رو، این پرسش مطرح است که دولت برای نقشه ارزی و تجاری کشور با چه طرح و برنامه‌ای پیش می‌رود؟

پشت پرده تقاضای ۵۰۰ میلیون‌ دلاری برای واردات موبایل/ فشار تازه بر بازار ارز در شرایط جنگ اقتصادی؟

در شرایطی که تأمین و مدیریت منابع ارزی به یکی از چالش‌های اساسی بانک مرکزی برای تنظیم بازار تبدیل شده است، آیا تخصیص منابع محدود ارزی به واردات تلفن همراه یا حتی خودروهای لوکس، از جمله مرسدس‌بنز G کلاس و پورشه، باید در اولویت قرار گیرد یا تأمین کالاهای ضروری و نیازهای اساسی کشور؟ چراکه اخیرا طرح موضوع واردات این خودروها تا پایان سال ۱۴۰۵ در فضای رسانه‌ای نشان داد که نقشه ارزی کشور نیازمند بازنگری و توجه ویژه دولت و تیم اقتصادی است؛ به‌گونه‌ای که تصمیمات مرتبط با تجارت خارجی و تخصیص منابع ارزی، با هماهنگی بیشتری اتخاذ شود و در شرایط جنگ اقتصادی، مدیریت عرضه و تقاضای ارز بر مبنای اولویت‌های واقعی و منافع عمومی صورت گیرد تا حداقل سیاست گذار ارزی نیز بتواند در مسیر مدیریت بازار ارز، تصمیمات مناسب و اثرگذار اتخاذ کند.

 

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برچسب ها
سهمیه ارزی قیمت دلار بانک مرکزی بازار ارز واردات موبایل
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۹
ماشالله خان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
1
0
پاسخ
یعنی دلار و فلوس موجود در حد واردات برای کالایی که ؛
هم سود فروش دلار و هم سود عوارض واردات و سود مالیات به قیمت دلار ۲۵۰ هزارتومان از جیب مردم
منبع کالابرگ تامین شد
از جیب نردم به جیب واردکننده و حساب خزانه دولت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
1
9
پاسخ
تصمیمات اقتصادی شان مشکوک است و کامل در اختیار منافع ثروتمندان است. از راهها و اختیارات به ظاهر شبه قانونی هم برای این کارها استفاده میکنند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
1
8
پاسخ
کلا دولت تبدیل شده به کارچاق کن یه عده مافیایی و ثروتمند
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
1
6
پاسخ
به نظر میرسه پای یک آقازاده در میان هست.
پاسخ ها
حامد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
الان دیگه همه اقازاده هستن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
1
2
پاسخ
مردم دنبال خرید قسطی نان و اسکلت مرغ هستن ،بعد اینجا...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
1
1
پاسخ
آقای رئیس جمهور جلوی این کارا را بگیر لطفا
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
0
5
پاسخ
الان برای نصب برنامه شاد برای مدرسه، حداقل 50 میلیون باید گوشی بخری.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
0
3
پاسخ
یک بار میگوئید خزانه بانک مرکزی پر شده و مازاد دلار داریم ( بماند چرا دلار گران تر می شود نه ارزان)
از یک طرف می گوئید وضعیت دلار خوب نیست؟!
فعلا که تعرفه های دولتی سودش یزای دولت از سازنده بیشتر هست و امروز موبایل نیاز همه
بنابراین دولت هم بابت دلار فروشی و هم تعرفه دارد سود می برد
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