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دلار در آستانه ۲۳۰ هزار تومان تغییر مسیر داد/ بازار در انتظار تصمیم جدید بانک مرکزی

قیمت دلار امروز پس از عبور از مرز ۲۲۹ هزار تومان، تغییر مسیر داد و تا کانال ۲۲۴ هزار تومان عقب نشست؛ اما این کاهش ادامه‌دار نشد و اسکناس آمریکایی دوباره به محدوده ۲۲۵ تا ۲۲۶ هزار تومان برگشت.
کد خبر: ۱۳۹۳۱۶۷
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2896 بازدید
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قیمت دلار

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بازار ارز در دومین روز هفته، معاملات خود را با افزایش قیمت آغاز کرد. در فضایی که انتظارات تورمی همچنان بر رفتار معامله‌گران ارز و طلا سایه انداخته است، دلار آمریکا در همان ساعت ابتدایی معاملات و پیش از رسیدن به میانه روز، به بیش از ۲۲۹ هزار تومان رسید؛ نرخی که احتمال ورود دلار به کانال ۲۳۰ هزار تومان را در ذهن بخشی از فعالان بازار تقویت کرد.

با این حال، مسیر معاملات خیلی زود تغییر کرد. به گفته فعالان بازار، ورود بازارساز و افزایش عرضه، قیمت دلار و سایر ارزها را از مسیر صعودی برگرداند و اسکناس آمریکایی به‌صورت پلکانی وارد کانال‌های پایین‌تر شد. این عقب‌نشینی تا محدوده ۲۲۳ تا ۲۲۴ هزار تومان ادامه یافت، اما بازار در همین سطح باقی نماند.

مداخله تتری یا اثر عرضه هزار دلار با کارت ملی؟

درباره علت عقب‌نشینی قیمت‌ها، روایت‌های متفاوتی در بازار مطرح بود. برخی فعالان از مداخله سنگین تتری بازارساز سخن می‌گویند و گروهی دیگر، فروش هزار دلار با کارت ملی و با نرخی نزدیک به بازار آزاد در شعب سه بانک صادرات، تجارت و ملت را در تغییر جهت معاملات مؤثر می دانند. اما مسلما به‌تنهایی نمی‌توان سهم هر یک از این عوامل را مشخص کرد. آنچه در معاملات امروز دیده شد، توقف موج اولیه افزایش قیمت و عقب‌نشینی دلار از قله تاریخی ۲۳۰ بود؛ اتفاقی که فعالان بازار آن را به مداخله سنگین بانک مرکزی نسبت می‌دهند.

واکنش رئیس کل بانک مرکزی به جهش دلار

همتی رئیس‌کل بانک مرکزی، درباره برخورد با نوسانات بازار ارز گفته است: «هر جا نرخ‌ها از واقعیت‌های بنیادی اقتصاد فاصله بگیرند و نوسانات انتظاری تشدید شود، بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت ارزی و ابزارهای در اختیار خود، به‌موقع و با قدرت در بازار مداخله خواهد کرد. زمان، نحوه و حجم این مداخلات نیز متناسب با شرایط بازار تعیین خواهد شد و فعالان بازار نباید نوسانات فعلی را یک‌طرفه یا بدون پاسخ تلقی کنند.»

چرا کاهش قیمت دلار متوقف شد؟

معاملات یکشنبه، دست‌کم در مقطعی، با عقب‌نشینی محسوس نرخ ارز همراه شد؛ اما بازگشت دلار از کانال ۲۲۴ هزار تومان به محدوده ۲۲۵ تا ۲۲۶ هزار تومان نشان داد فشار تقاضا و انتظارات افزایشی هنوز از بازار کنار نرفته است.

تا زمان تنظیم این گزارش، دلار در همین محدوده نوسان دارد؛ یعنی حدود ۳ تا ۴ هزار تومان پایین‌تر از سقف ۲۲۹ هزار تومانی ابتدای معاملات. با این همه، توقف نسبی روند نزولی نشان می‌دهد کاهش مقطعی قیمت، لزوماً به معنای تغییر پایدار مسیر بازار نیست.

مسئله اصلی، فقط حجم عرضه ارز نیست؛ سمت تقاضا نیز اهمیت دارد. تا زمانی که بخشی از نقدینگی با انگیزه حفظ ارزش دارایی به بازار ارز وارد می‌شود، مداخله کوتاه‌مدت برای تثبیت قیمت‌ها با محدودیت روبه‌رو خواهد بود. تقویت جذابیت گزینه‌های سرمایه‌گذاری، از جمله بازار سهام، می‌تواند بخشی از این فشار را کاهش دهد؛ البته مشروط به آنکه سرمایه‌گذار نسبت به بازدهی، نقدشوندگی و ثبات شرایط این بازارها اطمینان بیشتری پیدا کند.

در سایر معاملات بازار آزاد نیز قیمت یورو به ۲۶۲ هزار و ۴۰۰ تومان، درهم امارات به ۶۱ هزار و ۵۰۰ تومان و پوند انگلیس به ۳۰۲ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است.

کاهش قیمت طلا و سکه با عقب‌نشینی دلار

افت نسبی دلار به بازار طلا و سکه تهران نیز منتقل شد. در شرایطی که بازار جهانی طلا امروز تعطیل بود، هر گرم طلای ۱۸ عیار با کاهش ۱۲۹ هزار تومانی، به ۲۳ میلیون و ۴۳۶ هزار تومان رسید.

سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز یک میلیون و ۷۲۹ هزار تومان کاهش یافت و ۲۳۴ میلیون تومان قیمت خورد. نیم‌سکه ۱۱۹ میلیون تومان، ربع‌سکه ۶۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سکه یک‌گرمی ۳۴ میلیون تومان معامله شد.

اکنون نگاه‌ها به تصمیم جدید بانک مرکزی برای عرضه اوراق سلف سکه است؛ طرحی که بنا بر اعلام مطرح‌شده، قرار است در مرحله نخست آن، ۱۰۰ هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی با سررسید سه‌ماهه در قالب اوراق سلف موازی عرضه شود.

پرسش اینجاست که این عرضه چه میزان نقدینگی را از معاملات نقدی بازار جذب خواهد کرد؟ پاسخ، به جزئیات قیمت‌گذاری و استقبال خریداران بستگی دارد. بازار امروز از سقف عقب نشست؛ اما برای قضاوت درباره دوام این عقب‌نشینی، هنوز زود است.

 

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برچسب ها
قیمت دلار بازار ارز مداخله بانک مرکزی دلار با کارت ملی قیمت طلا و سکه اوراق سلف سکه قیمت یورو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
United States of America
|
۱۸:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
0
1
پاسخ
استاد همتی وعده ارایه ۱۰۰ هزار سکه داده اند
استاد ،دانشمند ، مشکل بازار الان تعداد سکه نیست
مشکل قیمت سکه است که در اثر بالارفتن قیمت دلار حاصل شده
بیخودی سکه پاشی نکنید که هیچ اثری ندارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
0
1
پاسخ
به امید دلار یک میلیون تومانی

حقوق کارگر و کارمند 30 دلار در ماه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
0
1
پاسخ
بذارید بشه 300 تومن کی ب کیه...
ناشناس
|
United States of America
|
۱۸:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
0
1
پاسخ
اره تغییر مسیر داد!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
0
1
پاسخ
قیمت دلار رو مافیا و نوچه های نفوذی شون توی بانک مرکزی تعیین میکنند همه سر کاریم
عجب
|
United States of America
|
۱۸:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
0
1
پاسخ
افرادی در بدنه بانک مرکزی و رییس بانک مرکزی نیاز به بالا بردن قیمت دلار دارند چون این ماموریت انها هست. تمامی افرادی که فشار می اورند قیمت دلار بالا برود مزدور بوده و در حال اوردن اخرین فشار ها هستند. این ها مزدور و مسول تسلیم ایران هستند. در نظر داشته باشید که هیچکدام از این افراد در ایران نیستند. بیشتر انها الان در لندن هستند و ایادیشان با حقوق ماهانه دارن این کارها را انجام می دهند. یعنی حتی رییس بانک مرکزی هم حقوق بگیر است برای انها. زمان شناسایی و بازداشت الان است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
2
1
پاسخ
این بابا وزیر اقتصاد بود، اقتصاد رو نابود کرد و مجلس استیضاحش کرد، بعد جناب پزشکیان بردش رئیس بانک مرکزیش کرد که به نابود کردن دلار ادامه بده !!!!

واقعا اون 16 میلیونی که رفتن به این بابا رای دادن با این انگیزه که فلانی رئیس جمهور نشه فردای قیامت چه جوابی دارن بدن؟ هرچند که مشخصه کدوم قماش به اینها رای دادن فکر نمیکنم چندان اعتقادی به آخرت داشته باشن!
ناشناس
|
Austria
|
۱۸:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
1
4
پاسخ
علت اصلی از بین نرفت و دوباره افزایشی خواهد شد . جنگ باید تمام شود .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
2
0
پاسخ
مشکل ماهمین انتظارات افزایشیست ،پس مردم دلال خودشان دوست دارندبادست خودشان تیسه به ریشه خودبزنند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
2
0
پاسخ
فرق می‌کنه کی رییس جمهور باشه
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