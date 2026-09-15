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رکورد جدید شاخص کل بورس/ خروج سنگین پول از صندوق طلا و درآمد ثابت

بورس تهران در جریان معاملات امروز سه‌شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، با جهش ۱۲۸ هزار واحدی شاخص کل، بار دیگر در مسیر صعودی قرار گرفت و از کانال ۷.۵ میلیون واحدی عبور کرد.
کد خبر: ۱۳۹۴۴۷۰
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بورس

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، شاخص کل بورس تهران در جریان معاملات امروز سه‌شنبه ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۵، رشد ۱۲۸ هزار و ۷۱۱ واحدی را تجربه کرد. این میزان رشد که معادل ۱.۷۴ درصد است، باعث شد شاخص کل در پایان وقت به سطح ۷ میلیون و ۵۲۱ هزار واحد برسد. این در حالی است که روز گذشته، فعالان بازار سهام شاهد توقف روند صعودی بورس بودند.

رکورد جدید شاخص کل بورس/ خروج سنگین پول از صندوق طلا و درآمد ثابت

همچنین شاخص قیمت وزنی-ارزشی نیز با ۲۱ هزار و ۳۹۷ واحد رشد (۱.۷۴ درصد)، در عدد یک میلیون و ۲۵۰ هزار واحد ایستاد. شاخص کل هم‌وزن نیز با ثبت ۲۳ هزار و ۳۵۰ واحد افزایش، روی پله ۲ میلیون و ۱۷ هزار واحد قرار گرفت.

نمادهایی با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کل

در بازار امروز، نمادهای «فملی»، «شبندر»، «شستا»، «تابان»، «فولاد» و «وبملت» بیشترین تاثیر را در صعود شاخص کل داشتند. همچنین «تابان»، «شپنا»، «وپاسار»، «وبملت» و «فملی» به عنوان پربیننده‌ترین نمادهای بازار شناخته شدند. فعالان بازار در این روز، ۹۹۱ هزار و ۷۶۹ معامله انجام دادند که ارزش آن به ۵۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسید. با این حجم از معاملات، ارزش کل بازار بورس تهران در پایان بیست و چهارمین روز شهریورماه به بیش از ۲۱ هزار و ۷۳۳ همت افزایش یافت.

چند درصد نماد مثبت و منفی بودند؟

وضعیت نمادها در بازار نشان می‌دهد که ۷۳۳ نماد (معادل ۷۷ درصد) سبزپوش و مثبت بودند و ۲۱۸ نماد (۲۳ درصد) افت قیمت داشتند. در این میان، ۵۶۰ نماد بازدهی مثبت ۲ تا ۳ درصدی را ثبت کردند که نشان‌دهنده گستردگی خریداران در اکثر گروه‌هاست.

رکورد جدید شاخص کل بورس/ خروج سنگین پول از صندوق طلا و درآمد ثابت

نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان به این گروه بورسی رسید

یکی از نکات مهم معاملات امروز، تغییر مسیر نقدینگی بود؛ به طوری که ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی وارد معاملات خرد بورس شد و در مقابل، ۱۳۰۰ میلیارد تومان خروج پول از صندوق درآمدثابت به ثبت رسید. بیشترین جذب پول حقیقی به گروه بانک با ۱.۹ همت تعلق داشت. پس از آن، گروه شیمیایی با ۱.۵ همت، نفتی با ۵۰۵ میلیارد تومان، عرضه برق با ۳۹۰ میلیارد، صندوق‌های بخشی با ۳۸۹ میلیارد، فلزات با ۳۸۹ میلیارد و گروه خودرو با ۳۷۶ میلیارد تومان در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در سطح نمادها، «وپاسار» با جذب ۱.۲ همت، «نوری» با ۵۰۰ میلیارد، «شپدیس» با ۴۰۳ میلیارد و «مبین» با ۳۶۰ میلیارد تومان بیشترین جذب نقدینگی را داشتند.

چند میلیارد تومان از صندوق طلا خارج شد؟

در سوی مقابل، خروج پول عمدتاً از صندوق‌های درآمد ثابت با ۱.۳ همت، گروه دارویی با ۲۰۹ میلیارد، صندوق‌ طلا با ۲۰۰ میلیارد و صندوق انرژی با ۲۶ میلیارد تومان انجام شد که نشان‌دهنده انتقال نقدینگی از دارایی‌های کم‌ریسک به سمت سهام است.

 

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برچسب ها
شاخص کل بورس بورس تهران بازدهی بورس فملی تابان نقدینگی صندوق درآمدثابت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
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پاسخ
بهتره تمام اساتید جهان و اقتصادی آنها بیان ایران برای آموزش،،!!!!!!!
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