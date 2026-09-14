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توقف روند صعودی بورس/ گروه هایی که در برابر خروج پول تاب آوردند

در حالی که روند صعودی شاخص کل بورس پس از چند روز پیشروی، در روز دوشنبه متوقف شد، تغییر مسیر نقدینگی از سهام به سمت صندوق‌های با درآمد ثابت، نشان از احتیاط معامله‌گران و کاهش ریسک‌پذیری در سومین روز معاملاتی هفته داشت.
کد خبر: ۱۳۹۴۳۴۵
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بورس

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بازار سرمایه پس از چند روز صعودی، سرانجام در سومین روز معاملاتی هفته متوقف شد. در جریان دادوستدهای روز دوشنبه (۲۳ شهریورماه ۱۴۰۵)، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با کاهش ۳۸ هزار و ۱۷۸ واحدی (معادل ۰.۵۱ درصد افت) مواجه شد و به سطح ۷ میلیون و ۳۹۳ هزار واحد بازگشت. هم‌زمان، شاخص کل هم‌وزن نیز با افت ۳ هزار و ۹۶۹ واحدی در ارتفاع ۹۳۴ هزار و ۳۱۳ واحد آرام گرفت و شاخص قیمت (وزنی–ارزشی) با کاهش ۶ هزار و ۳۵۷ واحدی رقم یک میلیون و ۲۳۱ هزار واحد را به ثبت رساند تا غلبه نسبی فروشندگان بر تابلوی معاملات تأیید شود.

آمار و ارقام تابلوی معاملات بورس

بررسی داده‌های دادوستدها نشان می‌دهد امروز بیش از یک میلیون و ۱۸۳ هزار فقره معامله به ثبت رسید که حاصل آن گردش مالی بیش از ۶۱ هزار میلیارد تومانی (همت) بود. با ثبت این عملکرد، ارزش کل بازار بورس تهران در پایان معاملات به بیش از ۲۱ هزار و ۳۹۷ همت رسید.

از منظر نقشه بازار، ۵۷ درصد نمادها معادل ۵۴۵ سهم در محدوده سرخ و ۴۳ درصد معادل ۴۰۴ نماد در دامنه سبز به کار خود پایان دادند. در این میان، ۳۶۹ نماد افت قیمتی بین ۲ تا ۳ درصد را ثبت کردند و ۳۰۲ نماد دیگر موفق به رشد ۲ تا ۳ درصدی قیمت پایانی شدند.

جریان نقدینگی؛ ورود به درآمد ثابت‌ها و خروج از سهام

در سمت جریان پول خرد، سهامداران شاهد خروج ۸۱۰ میلیارد تومان نقدینگی از بخش معاملات خرد سهام بودند. در نقطه مقابل، گرایش به پناهگاه‌های کم‌ریسک تقویت شد؛ به‌طوری‌که صندوق‌های با درآمد ثابت موفق به جذب ۷۴۳ میلیارد تومان پول حقیقی شدند.

امروز بیشترین خروج سرمایه در صندوق‌های اهرمی، بخشی، سهامی، گروه دارویی و صندوق‌های طلا ثبت شد. در طرف مقابل، صنایع بانکی، شیمیایی، فلزات اساسی، نفتی و صندوق‌های با درآمد ثابت بیشترین ورودی نقدینگی را به خود اختصاص دادند.

در بین شرکت‌ها، نمادهای «وپاسار»، «تابان»، «شپنا»، «فملی»، «فخوز» و «نوری» کانون توجه خریداران حقیقی بودند؛ درحالی‌که بیشترین خروج نقدینگی از نمادهای «اهرم»، «فولاد»، «وبملت»، «پالایش» و «موج» رقم خورد. نمادهای «فملی»، «شپنا»، «فولاد»، «شستا»، «تابان» و «وغدیر» نیز اصلی‌ترین محرک‌های تغییرات شاخص کل در این روز بودند و «فملی»، «شپنا»، «وبملت»، «ومعادن» و «وپاسار» در صدر نمادهای پرتراکنش قرار گرفتند.

جریان نقدینگی در نیمه نخست هفته

بررسی برآیند معاملات سه روز ابتدایی هفته نشان می‌دهد صنایع «فلزات اساسی» با ۳.۵ همت، «بانک‌ها» با ۱.۸ همت و «محصولات شیمیایی» با ۱.۷ همت پیشتاز ورود سرمایه بوده‌اند. در مقابل، خروج ۳ همت از انواع صندوق‌ها، ۳ همت از صندوق‌های مبتنی بر طلا، ۹۰۰ میلیارد تومان از صندوق‌های درآمد ثابت و ۸۱۰ میلیارد تومان از گروه دارویی، عمده‌ترین خروج نقدینگی را در این سه روز به نمایش گذاشته است.

 

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برچسب ها
بورس شاخص کل بورس بازار سهام نقدینگی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
هدایت
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۵:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
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پاسخ
مسخره ترین بورس جهان.همه کالاها روزی ب10 تا 30درصد رشد قیمت دارن ولی بورس3درصد اونم یک خط درمیان منفی3درصد.
ناشناس
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United States of America
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۱۵:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
0
0
پاسخ
وقتی دستوری جلوی اصلاح شاخص رو میگیرید اینطوری میشه ترس بله ترس
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