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سرمربی تیم ملی پیگیر باقیمانده پاداش ۱۵۰ میلیاردی/ نماینده قلعه‌نویی به فدراسیون می‌رود؟

فردی که منتسب به سرمربی تیم ملی است، چند روزی می‌شود که مرتب به فدراسیون فوتبال می‌رود و با مراجعه به بخش مالی پیگیر باقیمانده پاداش امیر قلعه‌نویی است.
کد خبر: ۱۳۸۶۰۲۹
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18904 بازدید
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۴۶

سرمربی تیم ملی پیگیر باقیمانده پاداش ۱۵۰ میلیاردی/ نماینده قلعه‌نویی به فدراسیون می‌رود؟

البته در این زمینه صحبت‌های دیگری هم مطرح است؛ اینکه هئیت رئیسه فدراسیون فوتبال صرفاً در جریان پرداخت پاداش به اعضای تیم ملی فوتبال بوده و درباره چگونگی تقسیم آن تأییدیه‌ای نداده و در جریان نبوده است.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، موضوع پاداش ۳۵۰ میلیاردی که میان اعضای تیم ملی و برخی از کارمندان این فدراسیون فوتبال تقسیم شده، همچنان جای بحث و بررسی دارد. پاداشی که براساس تقسیم‌بندی صورت گرفته، ۱۵۰ میلیارد آن متعلق به امیر قلعه‌نویی بوده و باقیمانده آن هم میان نفرات دیگری از جمله بازیکنان، تیم همراه، برخی اعضای هئیت رئیسه، دبیرکل، مدیر رسانه‌ای، مدیر روابط عمومی، خزانه‌دار و... تقسیم شده است.

در خصوص پرداخت پاداش‌های خارج از عرف که عجیب‌ترین آن عددی است که به سرمربی تیم ملی رسیده، افکار عمومی را به واکنش واداشته و بسیاری به این موضوع واکنش نشان داده‌اند. اگرچه امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی در اولین مصاحبه رسمی خود در این خصوص دریافت پاداش ۱۵۰ میلیاردی (معادل ریالی یک میلیون دلار) را حق خود دانست و اضافه کرد که کار کردن در تیم ملی به جای سرمربیگری در رده باشگاهی و همچنین دریافت پاداش به صورت ریالی، ایثار بوده است.

با این حال که سرمربی تیم ملی تأیید کرده پاداش یک میلیون دلاری از فدراسیون دریافت کرده، همچنین به این موضوع اشاره شد که هنوز تمامی این مبلغ را دریافت نکرده است. در این بین هم اشاره شد که او فقط ۷۰ میلیارد تومان را دریافت کرده و باقیمانده پاداش را هنوز به حساب او واریز نکرده‌اند.

برخی منابع به خبرنگار تابناک اطلاع داده‌اند که در چند روز اخیر، فردی با مراجعه به فدراسیون فوتبال و بخش اداری-مالی، خود را نماینده امیر قلعه‌نویی معرفی کرده و پیگیر پرداخت باقیمانده پاداش درخواستی سرمربی تیم ملی است. اگرچه تابناک رأسا نمی‌تواند تأیید کند که فرد منسوب به امیر قلعه‌نویی واقعاً برای پیگیری پاداش به فدراسیون مراجعه کرده یا نه، اما قطعاً سرمربی تیم ملی که صادقانه اعلام کرد پاداش یک میلیون دلاری را حق خودش می‌داند، در این زمینه هم می‌تواند پاسخ دهد که آیا فردی که هر روز به فدراسیون فوتبال مراجعه می‌کند، به نمایندگی از اوست یا نه. تابناک نیز این آمادگی را دارد که توضیحات سرمربی تیم ملی را در این خصوص منعکس کند.

سرمربی تیم ملی پیگیر باقیمانده پاداش ۱۵۰ میلیاردی/ نماینده قلعه‌نویی به فدراسیون می‌رود؟

البته در این زمینه صحبت‌های دیگری هم مطرح است؛ اینکه هئیت رئیسه فدراسیون فوتبال صرفاً در جریان پرداخت پاداش به اعضای تیم ملی فوتبال بوده و درباره چگونگی تقسیم آن تأییدیه‌ای نداده و در جریان نبوده است. موضوعی هم که اکنون مشکل‌ساز شده، اینکه شاید به همین دلیل و عدم تأیید هیئت رئیسه در خصوص چگونگی تقسیم این پاداش که حالا مشخص شده پاداش امیر قلعه‌نویی نزدیک به ۲۵ برابر رقم پاداش بازیکنان است، ادامه پرداخت آن با مشکل مواجه شود. شاید به همین دلیل است که فرد منتسب به امیر قلعه‌نویی هر روز به فدراسیون فوتبال مراجعه می‌کند.

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برچسب ها
تیم ملی‌ تیم ملی ایران امیر قلعه نویی مهدی تاج فدراسیون فوتبال تابناک ورزشی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۴۶
احسان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
9
214
پاسخ
یک ریال حق ش نیست.
آخه به کسی کهدستش تو هوا می موند باید پاداش داد.
این پول را باید بدن بچه های پای لانچر، به رزمنده ها نه به این مفت خورها.
متاسفانه با پورسانتی که میده میگیره.
پاسخ ها
ناشناس
| Canada |
۲۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
بازیکنان ۱۵۰ میلیارد و ۱۴۰ میلیارد قلعه‌نویی را باید به شهدای جنوب و مخصوصا بازماندگان میناب و برای مدرسه بدهند. نه برای اینها که با سه بازی باندازه اسپانیا و آرژانتین شلوغش کردند.
H
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
نترسید و وحشت زده نشوید به اونا در اینده دوبرابرش خواهند داد
میترا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
5
210
پاسخ
150میلیارد باید بین اوناییکه تو گرمای 50درجه جنوب تو جزیره هرمز از خاک کشور دفاع میکنند و اوناییکه پشت لانچرند تقسیم بشه یعنی چی مردم یک کیلو گیلاس نمیتونن بخورن آدم 2کیلو تو بازار بیستون میخره فروشنده تعجب میکنه بعد قلعه نویی بخاطر چی باید 150میلیارد بگیره چه کزده همین مسخره بازیها باعث میشه جراح هم بگه منکه 10برابر قلعه نویی زحمت کشیدم و مسوولیت دارم حقمه زیرمیزی بگیرم مردک اینقدر وقیح شده دستور تعطیلی سایت فردوسی پور را هم میده جالبه اجرا هم میشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
کاملا بدرد نخور چه گلی زد به سر تیم ملی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
پول زیادی نیست پول یک آپارتمان است در شمال شهر تهران
دایی جون حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
5
23
پاسخ
اولا فدراسیون در مورد پرداخت به ویلموتس شفاف سازی نمی کند؟ ثانیا پرداخت یک میلیون دلار پاداش دریافتی ایران از فیفا باید به مربیان و بازیکنان و اعضای تیم ملی به طور عادلانه انجام شود .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
1
58
پاسخ
واقعا نمی فهمم چرا برای یک عده انقدرراحت ،پولهای کلان بریزوبپاش میشه ویرای اقشار کم درآمد دائما ناله کمبود بودجه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
2
74
پاسخ
فوتبال نمیخوایم کلا جمش کنید بره بسه دیگه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
57
6
پاسخ
خیلی جالبه وقتی چند میلیون دلار به ویلموتس بدون اینکه کاری انجام بده دادن اعتراضی نکردین حالا به مربی ایرانی اینقد انتقاد میکنین
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
مربی خارجی قرارداد بسته و ربطی به اون نداره که بهش اعتراض کنیم، همان زمان هم به تاج گلی اعتراض شد که این چه وضع قرارداد بسته، ولی پست آقایان معلوم نیست به کجا گرمه حتی زحمت پاسخ هم نمیدن، قلعه نوعی علاوه بر قرارداد پاداش میخواد، کی گفته باید آنقدر پاداش بگیره؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
اعتراض کردیم و گفتیم تاج باید عزل بشه الان هم میگیم کو گوش شنوا !
مهدی
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
قرارداد با پاداش فرق داره . الان ایشون پاداش کدام هنرنماییش رو می گیره ؟!!!!
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
3
53
پاسخ
این پولها را خوردن نداره، حالا اگر فدراسیون فوتبال اسپانسر واقعاً خصوصی داشت باز قابل هضم‌تر بود ولی این پولها از بیت‌المال و شکم مردم زده میشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
فعلا که می بینی میخورن یه لیوان نوشابه هم روش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
2
50
پاسخ
آقای قلعه نوعی چه خبره؟!!! چکار کردی مگه؟ همین الآن آنقدر داری که نوه‌هایت نتیجه‌هایت هم راحت زندگی کنند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
2
62
پاسخ
جوان مملکت پول نداره ازدواج کنه تشکیل زندگی بده، آنوقت این آقا 150 میلیارد میخواد برای نبردنِ جزیرۀ زِلاندِنو
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
والا سزاوار نیست.
اصلا ما در این شرایط فوتبال نمی خواهیم
با این همه مخارج
حسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
67
7
پاسخ
متأسفانه بدجور قلعه نویی را می کوبید. چرا وقت کی‌روش ساکت بودید. از عذاب قبر بترسید.‌آبرو برا طرف نزاشتید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
اتفاقا ما زمان کی روش هم اعتراض می کردیم و بیشتر بازیکنان از ۲۰۱۲ در تیم ملی بودند بازم نتونستند از گروهی صعود کنند و در ضمن اینا اگه آبرو سرشون میشد باید از شرمندگی آب می شدند نه اینکه بیان ادعای پیروزی و قوی بودن کنند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
حسن آقا من یکی از همین مردم زمانی که میخواهم یک شانه تخم مرغ بخرم به ولله دست و دلم میلرزه نداریم تو نفس کشیدن موندیم اونوقت یکی بیاد میلیاردها پول بگیره ایثارکرده ....عدالت انصاف نوع دوستی خوب چیزیه برادر من
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
تفاوت کی روش و قلعه نوعی از زمین تا آسمان هست. رزومه کی روش را نگاه کنید و نتایج و تاثیرش تو تیم ملی و نتایج قلعه مرغی را .زمان کی روش این همه مشکل اقتصادی و جنگ نبود ولی زمان قلعه مرغی همه مشکلات اقتصادی و جنگ بود
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