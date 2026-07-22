فردی که منتسب به سرمربی تیم ملی است، چند روزی می‌شود که مرتب به فدراسیون فوتبال می‌رود و با مراجعه به بخش مالی پیگیر باقیمانده پاداش امیر قلعه‌نویی است.

البته در این زمینه صحبت‌های دیگری هم مطرح است؛ اینکه هئیت رئیسه فدراسیون فوتبال صرفاً در جریان پرداخت پاداش به اعضای تیم ملی فوتبال بوده و درباره چگونگی تقسیم آن تأییدیه‌ای نداده و در جریان نبوده است.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، موضوع پاداش ۳۵۰ میلیاردی که میان اعضای تیم ملی و برخی از کارمندان این فدراسیون فوتبال تقسیم شده، همچنان جای بحث و بررسی دارد. پاداشی که براساس تقسیم‌بندی صورت گرفته، ۱۵۰ میلیارد آن متعلق به امیر قلعه‌نویی بوده و باقیمانده آن هم میان نفرات دیگری از جمله بازیکنان، تیم همراه، برخی اعضای هئیت رئیسه، دبیرکل، مدیر رسانه‌ای، مدیر روابط عمومی، خزانه‌دار و... تقسیم شده است.

در خصوص پرداخت پاداش‌های خارج از عرف که عجیب‌ترین آن عددی است که به سرمربی تیم ملی رسیده، افکار عمومی را به واکنش واداشته و بسیاری به این موضوع واکنش نشان داده‌اند. اگرچه امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی در اولین مصاحبه رسمی خود در این خصوص دریافت پاداش ۱۵۰ میلیاردی (معادل ریالی یک میلیون دلار) را حق خود دانست و اضافه کرد که کار کردن در تیم ملی به جای سرمربیگری در رده باشگاهی و همچنین دریافت پاداش به صورت ریالی، ایثار بوده است.

با این حال که سرمربی تیم ملی تأیید کرده پاداش یک میلیون دلاری از فدراسیون دریافت کرده، همچنین به این موضوع اشاره شد که هنوز تمامی این مبلغ را دریافت نکرده است. در این بین هم اشاره شد که او فقط ۷۰ میلیارد تومان را دریافت کرده و باقیمانده پاداش را هنوز به حساب او واریز نکرده‌اند.

برخی منابع به خبرنگار تابناک اطلاع داده‌اند که در چند روز اخیر، فردی با مراجعه به فدراسیون فوتبال و بخش اداری-مالی، خود را نماینده امیر قلعه‌نویی معرفی کرده و پیگیر پرداخت باقیمانده پاداش درخواستی سرمربی تیم ملی است. اگرچه تابناک رأسا نمی‌تواند تأیید کند که فرد منسوب به امیر قلعه‌نویی واقعاً برای پیگیری پاداش به فدراسیون مراجعه کرده یا نه، اما قطعاً سرمربی تیم ملی که صادقانه اعلام کرد پاداش یک میلیون دلاری را حق خودش می‌داند، در این زمینه هم می‌تواند پاسخ دهد که آیا فردی که هر روز به فدراسیون فوتبال مراجعه می‌کند، به نمایندگی از اوست یا نه. تابناک نیز این آمادگی را دارد که توضیحات سرمربی تیم ملی را در این خصوص منعکس کند.

البته در این زمینه صحبت‌های دیگری هم مطرح است؛ اینکه هئیت رئیسه فدراسیون فوتبال صرفاً در جریان پرداخت پاداش به اعضای تیم ملی فوتبال بوده و درباره چگونگی تقسیم آن تأییدیه‌ای نداده و در جریان نبوده است. موضوعی هم که اکنون مشکل‌ساز شده، اینکه شاید به همین دلیل و عدم تأیید هیئت رئیسه در خصوص چگونگی تقسیم این پاداش که حالا مشخص شده پاداش امیر قلعه‌نویی نزدیک به ۲۵ برابر رقم پاداش بازیکنان است، ادامه پرداخت آن با مشکل مواجه شود. شاید به همین دلیل است که فرد منتسب به امیر قلعه‌نویی هر روز به فدراسیون فوتبال مراجعه می‌کند.