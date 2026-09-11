اینفوگرافیک | بدترین شهرهای جهان از نظر هدرفت زمان در ترافیک

به گزارش تابناک، بر اساس اینفوگرافیک زیر، در میان شهرهای مختلف جهان، لیما (پایتخت پرو) با هدر دادن سالانه ۱۹۵ ساعت از وقت شهروندان، بدترین وضعیت ترافیکی را دارد.

دوبلین ایرلند با ۱۹۱ ساعت و مکزیکوسیتی با ۱۸۴ ساعت در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

تهران نیز با اتلاف سالانه ۱۸۰ ساعت از زمان شهروندان در ترافیک، چهارمین شهر جهان از نظر هدررفت زمان است.