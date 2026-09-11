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بهترین سبزیجات برای قلب به جنسیت بستگی دارد

مشخص شده است که فواید خوردن سبزیجات برای همه افراد یکسان نیست.
کد خبر: ۱۳۹۳۸۲۵
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سبزیجات

 

به گزارش تابناک، تحقیقات جدید نشان می‌دهد سبزیجاتی که به بهترین شکل از قلب محافظت می‌کنند، می‌توانند به جنسیت بستگی داشته باشند.

محققان داده‌های غذایی بیش از ۶۰۰ بزرگسال جوان در استرالیا را تجزیه و تحلیل کردند و تفاوت‌های واضحی بین مردان و زنان یافتند.

مردان جوانی که حبوبات بیشتری- مانند لوبیا، عدس و نخود فرنگی- مصرف می‌کردند، به طور قابل توجهی کمتر احتمال داشت علائم هشدار دهنده اولیه بیماری قلبی، از جمله فشار خون بالا، افزایش دور کمر، کلسترول ناسالم و قند خون بالا را داشته باشند.

در همین حال، زنان جوان بیشترین فایده را از سبزیجات چلیپایی- مانند کلم بروکلی، گل کلم و کلم- که با علائم هشدار دهنده اولیه کمتر بیماری قلبی و دیابت نوع ۲ مرتبط بودند، بدست آوردند.

فقط یک وعده در روز مصرف سبزیجات مناسب با خطر بسیار کمتر برای سلامتی- حتی در افراد اوایل دهه ۲۰ زندگی- مرتبط بود.

«ترز اوسالیوان» از موسسه تحقیقات نوآوری تغذیه و سلامت دانشگاه ادیت کوان در استرالیا گفت: «یافته‌های ما نشان می‌دهد که مردان و زنان ممکن است برخی از مواد مغذی و ترکیبات گیاهی سبزیجات را به طور متفاوتی فرآوری کنند.»

به عنوان مثال، ترکیبات موجود در حبوبات ممکن است تأثیر قوی‌تری بر تستوسترون داشته باشند، در حالی که ترکیبات موجود در سبزیجات چلیپایی ممکن است تأثیر بیشتری بر هورمون‌های زنانه مانند استروژن و پروژسترون داشته باشند.

مطالعات بیشتری مورد نیاز است، اما محققان می‌گویند که این سبزیجات مقرون به صرفه هستند و به راحتی می‌توان آنها را به وعده‌های غذایی روزانه اضافه کرد.

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سبزیجات سلامت قلب جنسیت
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