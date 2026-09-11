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نوشیدن چای و قهوه داغ به چه قیمتی؟

نوشیدن چای و قهوه در دمای بسیار بالا می‌تواند خطر ابتلا به سرطان سلول سنگفرشی مری را سه برابر کند؛ پژوهشگران توصیه می‌کنند پیش از نوشیدن، اجازه دهید نوشیدنی خنک‌تر شود.
کد خبر: ۱۳۹۳۸۲۴
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چای

 

به گزارش تابناک؛ یک مطالعه گسترده روی نزدیک به ۹۸۰ هزار نفر نشان داده که نوشیدن چای و قهوه بسیار داغ می‌تواند خطر ابتلا به نوعی از سرطان مری را تا سه برابر افزایش دهد. پژوهشگران توصیه کرده‌اند پیش از نوشیدن، اجازه دهید نوشیدنی کمی خنک شود.

به نقل از گاردین، این پژوهش که به سرپرستی محققان دانشگاه آکسفورد انجام شده و نتایج آن در «مجله بین‌المللی سرطان» منتشر شده، عادات مصرف نوشیدنی‌های داغ افراد در بریتانیا را طی ۱۴ سال بررسی کرده است. نتایج نشان داد افرادی که نوشیدنی خود را در دمای «بسیار داغ» مصرف می‌کنند، در مقایسه با کسانی که نوشیدنی گرم می‌نوشند، حدود سه برابر بیشتر در معرض ابتلا به سرطان سلول سنگفرشی مری قرار دارند. همچنین مصرف روزانه شش نوشیدنی داغ یا بیشتر با ۷۱ درصد افزایش خطر ابتلا به این نوع سرطان همراه بود.

این ارتباط برای نوع دیگری از سرطان مری، یعنی آدنوکارسینوم، مشاهده نشد. پژوهشگران معتقدند گرمای شدید نوشیدنی می‌تواند به سلول‌های پوشاننده مری آسیب وارد کند.

نتایج این مطالعه با پژوهش‌های پیشین در مناطق مختلف جهان نیز همخوانی دارد؛ برخی مطالعات قبلی نشان داده‌اند نوشیدن چای یا ماته در دمای حدود ۷۰ درجه سانتی‌گراد یا بالاتر با افزایش خطر سرطان مری ارتباط دارد.

با این حال، محققان تأکید کرده‌اند که یکی از محدودیت‌های این پژوهش، اندازه‌گیری نشدن دمای واقعی نوشیدنی‌هاست؛ شرکت‌کنندگان تنها میزان دمای نوشیدنی مورد علاقه خود را گزارش کرده‌اند. متخصصان در نهایت توصیه می‌کنند به جای نوشیدن چای یا قهوه در حالی که هنوز بسیار داغ است، تا زمانی که نوشیدنی به دمای قابل‌تحمل برسد، صبر شود.

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