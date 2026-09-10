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تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران اعلام شد

وزارت خزانه‌داری آمریکا شامگاه پنجشنبه در ادامه سیاست‌های خصمانه خود علیه ایران، تحریم‌های جدیدی را علیه تهران اعمال کرد.
کد خبر: ۱۳۹۳۸۱۴
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خزانه داری آمریکا

به گزارش تابناک؛ دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا شامگاه پنجشنبه اعلام کرد: نام ۱۴ فرد و پنج نهاد را به فهرست افراد و نهاد‌های تحت تحریم ایالات متحده اضافه کرده‌ایم.

طبق گزارش العربیه، وزارت خزانه‌داری آمریکا مدعی شد که این نهاد‌ها و افراد در عراق، لبنان، سوریه، ترکیه و امارات متحده عربی با «جمهوری اسلامی ایران و حزب‌الله لبنان» در ارتباط هستند.

سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اخیرا در واکنش به رویکرد آمریکا در قبال ایران و اعمال تحریم‌های بیشتر، به این اقدام واشنگتن کنایه زد و گفت: پس از آنکه واشنگتن نتوانست با تحریم یا جنگ به اهداف خود دست یابد، راه‌حل «ابتکاری‌اش» این است: تحریم‌های بیشتر!

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تحریم وزارت خزانه داری آمریکا امارات متحده عربی ایران
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