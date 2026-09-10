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هشدار برای مسافران جاده چالوس و قزوین-کرج

ترافیک سنگین در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال و آزادراه قزوین–کرج برقرار است و در حال حاضر ترافیک در محور چالوس در مسیر (جنوب به شمال(، حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه، سنگین است.
کد خبر: ۱۳۹۳۷۲۵
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ترافیک جاده چالوس

به گزارش تابناک؛ سرهنگ سیاوش محبی در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور امروز - پنجشنبه ۱۹ شهریور - اظهار کرد: در مقابل، تردد در محورهای هراز و فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت روان گزارش شده است. همچنین در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب، جریان ترافیک روان است.

سرهنگ محبی با اشاره به شرایط جوی محورهای شمالی کشور تصریح کرد: در حال حاضر محورهای شمالی با بارش پراکنده باران و مه‌گرفتگی در ارتفاعات مواجه هستند و ضروری است رانندگان با توجه به کاهش دید افقی و لغزندگی احتمالی سطح راه، با سرعت مطمئنه حرکت کرده و فاصله طولی مناسب با خودروی مقابل را رعایت کنند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا همچنین از ترافیک سنگین در آزادراه قزوین–کرج خبر داد و گفت: این وضعیت در محدوده حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک گزارش شده است.

وی ادامه داد: بارش پراکنده باران و مه‌گرفتگی نیز در برخی از محورهای مواصلاتی استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان مشاهده می‌شود و رانندگان عبوری از این مسیرها باید ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، آمادگی لازم برای تغییرات شرایط جوی و کاهش دید را داشته باشند.

سرهنگ محبی در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی مسیر مورد نظر خود مطلع شوند.

منبع: ایرنا

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