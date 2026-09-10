تغذیه مناسب، نوشیدن آب کافی و مراقبت درست از پوست می‌تواند به حفظ سلامت پوست کمک کند، اما این اقدامات را نباید جایگزین درمان پزشکی دانست.

پیدا کردن یک خوراکی یا معجون که بتواند خارش پوست را در مدت کوتاهی از بین ببرد، بیشتر شبیه یک تصور رایج است تا یک راهکار علمی. خارش می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد؛ از خشکی ساده پوست و حساسیت گرفته تا اگزما، کهیر یا بعضی بیماری‌های زمینه‌ای.

به گزارش تابناک؛ به همین دلیل پاسخ به این پرسش که «برای خارش بدن چه بخوریم؟» به علت اصلی مشکل بستگی دارد. اگر یک ماده غذایی مشخص باعث بروز واکنش پوستی شده باشد، حذف همان ماده می‌تواند موثر باشد؛ اما در بسیاری از موارد، تغییر رژیم غذایی به تنهایی کافی نیست و باید علت خارش توسط پزشک بررسی شود.

تغذیه مناسب، نوشیدن آب کافی و مراقبت درست از پوست می‌تواند به حفظ سلامت پوست کمک کند، اما این اقدامات را نباید جایگزین درمان پزشکی دانست.

برای کاهش خارش بدن چه بخوریم؟

اگر خارش به دلیل خشکی پوست یا وضعیت نامناسب تغذیه ایجاد شده باشد، داشتن یک رژیم غذایی متعادل می‌تواند به سلامت پوست کمک کند.

نوشیدن آب کافی در طول روز از کم‌آبی بدن و خشکی پوست جلوگیری می‌کند. همچنین مصرف میوه‌ها و سبزیجات، به‌ویژه مواد غذایی سرشار از آنتی‌اکسیدان، می‌تواند به تامین مواد مغذی مورد نیاز بدن و حفظ عملکرد طبیعی پوست کمک کند.

سبزیجات برگ‌سبز، انواع توت‌ها، میوه‌ها و منابع پروتئینی متنوع را می‌توان در برنامه غذایی روزانه قرار داد. البته نباید انتظار داشت که یک ماده غذایی خاص، خارش ناشی از اگزما، کهیر یا بیماری‌های داخلی را درمان کند.

در برخی افراد، پزشک ممکن است در صورت وجود کمبود یا نیاز مشخص، مکمل‌هایی مانند ویتامین E را نیز تجویز کند؛ اما مصرف خودسرانه این مکمل‌ها راه درمان خارش محسوب نمی‌شود.

چه غذا‌هایی ممکن است خارش را بیشتر کنند؟

گاهی برای کنترل خارش، پیدا کردن ماده غذایی محرک مهم‌تر از اضافه کردن یک خوراکی جدید به رژیم غذایی است.

باید میان «حساسیت غذایی» و «عدم تحمل غذایی» تفاوت قائل شد. حساسیت غذایی با واکنش سیستم ایمنی مرتبط است و می‌تواند با علائمی مانند کهیر، خارش یا در موارد شدیدتر تنگی نفس همراه شود. عدم تحمل غذایی معمولا بیشتر با علائم گوارشی ارتباط دارد و سازوکار متفاوتی دارد.

برخی مواد غذایی در افراد مستعد می‌توانند باعث بروز یا تشدید علائم پوستی شوند:

ماده غذایی احتمال تأثیر بر پوست

بادام‌زمینی و برخی مغز‌ها از عوامل شناخته‌شده واکنش‌های آلرژیک، کهیر و خارش شدید

لبنیات در برخی افراد، به‌ویژه مبتلایان به بعضی مشکلات پوستی، ممکن است علائم را تشدید کند

غذا‌های تند و پرادویه‌ می‌تواند با افزایش تعریق و احساس گرما، خارش را بیشتر کند

نوشیدنی‌های الکلی و بسیار داغ ممکن است در برخی افراد قرمزی و خارش را تشدید کند

غذا‌های فرآوری‌شده در افراد حساس ممکن است بعضی افزودنی‌ها با بروز واکنش پوستی ارتباط داشته باشند

البته هیچ‌یک از این مواد برای همه افراد مشکل‌ساز نیستند و حذف آنها بدون دلیل پزشکی توصیه نمی‌شود.

حذف چند گروه غذایی به صورت خودسرانه خطرناک است

اگر تصور می‌کنید یک ماده غذایی باعث خارش شما می‌شود، بهتر است پیش از حذف گسترده مواد غذایی، الگوی بروز علائم را بررسی کنید.

یکی از روش‌های ساده، ثبت خوراکی‌های مصرف‌شده و زمان شروع خارش در یک دفترچه غذایی است. این کار می‌تواند به شناسایی ارتباط احتمالی میان یک ماده غذایی و علائم کمک کند.

حذف هم‌زمان چند گروه غذایی، به‌خصوص در کودکان، می‌تواند باعث کمبود مواد مغذی و حتی اختلال در رشد شود. در صورت شک به حساسیت غذایی، ارزیابی توسط پزشک یا متخصص آلرژی راه مطمئن‌تری برای پیدا کردن عامل محرک است.

برای خارش پوست چه میوه‌ای بخوریم؟

گاهی از میوه‌هایی مانند هندوانه، خیار، طالبی یا مرکبات به عنوان مواد غذایی مفید برای «پاکسازی بدن» یا درمان خارش نام برده می‌شود، اما شواهد علمی از یک میوه خاص به عنوان درمان قطعی خارش حمایت نمی‌کند.

با این حال، میوه‌ها و سبزیجات مختلف می‌توانند بخشی از یک رژیم غذایی سالم باشند و میوه‌های آب‌دار نیز در تامین مایعات بدن نقش داشته باشند. این موضوع برای افرادی که خشکی پوست آنها با کمبود مایعات تشدید می‌شود، اهمیت بیشتری دارد؛ بنابراین نمی‌توان یک میوه را به عنوان «بهترین میوه برای خارش پوست» معرفی کرد. در بیماری‌هایی مانند اگزما یا پسوریازیس، تغذیه سالم می‌تواند نقش حمایتی داشته باشد، اما درمان اصلی باید متناسب با علت بیماری انتخاب شود.

کمبود کدام مواد غذایی ممکن است با خارش ارتباط داشته باشد؟

کمبود برخی ویتامین‌ها و ریزمغذی‌ها می‌تواند سلامت پوست را تحت تاثیر قرار دهد و در بعضی افراد با خشکی، پوسته‌ریزی یا مشکلات پوستی همراه باشد.

با این حال، نمی‌توان فقط بر اساس خارش مشخص کرد که بدن دچار کمبود کدام ماده غذایی است. تشخیص کمبود‌های تغذیه‌ای معمولا به بررسی علائم، سابقه فرد و در صورت نیاز آزمایش‌های پزشکی احتیاج دارد؛ بنابراین بهتر است به جای مصرف خودسرانه مکمل‌ها، ابتدا علت مشکل مشخص شود.

برای خارش بدن چه قرصی مناسب است؟

در مواردی که خارش ناشی از واکنش‌های آلرژیک یا کهیر باشد، دارو‌های آنتی‌هیستامین می‌توانند از درمان‌های مورد استفاده باشند. دارو‌هایی مانند ستیریزین یا فکسوفنادین با کاهش اثر هیستامین می‌توانند علائمی مانند خارش را کنترل کنند.

اما انتخاب دارو، مقدار مصرف و مدت استفاده باید با توجه به شرایط فرد انجام شود. مصرف خودسرانه دارو، به‌ویژه در کودکان، دوران بارداری و شیردهی یا هنگام استفاده هم‌زمان از دارو‌های دیگر، توصیه نمی‌شود.

در برخی شرایط نیز پزشک ممکن است مکمل‌هایی مانند زینک را در صورت وجود نیاز تغذیه‌ای یا برای کمک به ترمیم پوست تجویز کند. این مکمل‌ها نیز درمان مستقیم خارش محسوب نمی‌شوند.

برای حساسیت پوستی چه بخوریم؟

پیش از انتخاب ماده غذایی باید مشخص شود خارش ناشی از چه مشکلی است. برای مثال، کهیر معمولا با ایجاد برجستگی‌ها و قرمزی ناگهانی روی پوست همراه است، در حالی که خشکی پوست می‌تواند به تدریج باعث خارش و پوسته‌ریزی شود.

اگر علت اصلی خشکی پوست باشد، استفاده از مرطوب‌کننده مناسب و کاهش تماس با آب داغ، شوینده‌های قوی و مواد عطردار معمولا اهمیت بیشتری از تغییر رژیم غذایی دارد.

از نظر تغذیه‌ای نیز داشتن یک برنامه غذایی متنوع شامل منابع امگا ۳ مانند ماهی، گردو و دانه چیا می‌تواند بخشی از یک رژیم متعادل باشد. با این حال، این مواد غذایی را نباید جایگزین درمان پزشکی حساسیت یا اگزما دانست.

وقتی خارش طولانی می‌شود، مشکل ممکن است فقط پوستی نباشد

خارش مداوم که با تغییر رژیم غذایی برطرف نمی‌شود، می‌تواند علت‌های مختلفی داشته باشد. عفونت‌های پوستی، گزش حشرات، گال، حساسیت به شوینده‌ها، عطر‌ها و فلزات یا حتی عوارض بعضی دارو‌ها از جمله دلایل احتمالی هستند.

در برخی موارد نیز بیماری‌های زمینه‌ای مانند مشکلات کبد، کلیه، تیروئید یا بعضی اختلالات خونی می‌توانند با خارش همراه باشند.

به همین دلیل، اگر خارش برای مدت طولانی ادامه پیدا کرده، گسترده شده یا بدون ضایعات واضح پوستی بروز می‌کند، بررسی پزشکی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

خارش شدید چه زمانی یک وضعیت اورژانسی است؟

خارش ناگهانی و شدید، به‌خصوص اگر همراه با علائم دیگری باشد، می‌تواند نشانه یک واکنش حساسیتی جدی باشد.

در صورت بروز تورم لب‌ها، زبان یا گلو، تنگی نفس، خس‌خس سینه، احساس خفگی، سرگیجه شدید، ضعف ناگهانی یا افت فشار خون، باید احتمال آنافیلاکسی را جدی گرفت و فورا درخواست کمک اورژانسی کرد.

همچنین خارش شدید در دوران بارداری، به‌خصوص در کف دست‌ها و پا‌ها و در اواخر بارداری، نیازمند بررسی پزشکی است؛ زیرا گاهی می‌تواند با بیماری‌هایی مانند کلستاز بارداری ارتباط داشته باشد.

برای آرام کردن خارش چه کار‌هایی می‌توان انجام داد؟

اگر خارش شدید است، اما همراه با علائم اورژانسی نیست، چند اقدام ساده می‌تواند به کاهش موقت ناراحتی کمک کند.

دوش آب ولرم به جای آب داغ، گذاشتن کمپرس خنک روی ناحیه خارش‌دار، استفاده از محصولات مرطوب‌کننده بدون عطر و پرهیز از شوینده‌های قوی می‌تواند مفید باشد.

همچنین بهتر است لباس‌های زبر، پشمی یا پلاستیکی که پوست را تحریک می‌کنند کمتر استفاده شوند. کوتاه نگه داشتن ناخن‌ها نیز می‌تواند احتمال آسیب پوستی در اثر خاراندن را کاهش دهد.

برای درمان خارش، به دنبال خوراکی معجزه‌آسا نباشید

هیچ ماده غذایی وجود ندارد که بتواند همه انواع خارش پوست را به‌طور قطعی درمان کند. نوشیدن آب کافی، مصرف میوه و سبزیجات متنوع و داشتن رژیم غذایی متعادل می‌تواند به سلامت عمومی و پوست کمک کند، اما درمان اصلی باید بر اساس علت خارش انتخاب شود.

اگر یک ماده غذایی مشخص باعث بروز علائم می‌شود، شناسایی و حذف آن با نظر پزشک اهمیت دارد. در مقابل، حذف خودسرانه چندین گروه غذایی یا مصرف بی‌دلیل مکمل‌ها می‌تواند بیشتر از آنکه مفید باشد، مشکل ایجاد کند.

خارش مداوم، شدید یا همراه با علائمی مانند تنگی نفس و تورم گلو نیز موضوعی نیست که بتوان آن را تنها با تغییر رژیم غذایی مدیریت کرد و نیاز به ارزیابی پزشکی دارد.