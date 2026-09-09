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حقوق زیر ۱۰۰ دلاری معلمان؛ رکورد جدید تقدیم آقای وزیر!

با شرایط نرخ ارز و با وجود مسائل معیشتی، اما حقوق بخشی از معلمان به زیر ۱۰۰ دلار رسیده است.
کد خبر: ۱۳۹۳۶۴۴
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معلم

در شرایطی که دلار سقف ۲۳۰ هزار تومان را ثبت کرده خبرنگار تابناک فیش حقوقی برخی معلمان آموزش و پرورش را به دست آورده که باید با حقوق ۲۰ میلیون تومانی گذران زندگی کنند!

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی تابناک، دو هفته دیگر مدارس فعالیت حضوری خود را از سر خواهند گرفت و قرار است دانش آموزان و معلمان سال تحصیلی جدید را در شرایطی آغاز کنند که به دلیل تورم شدید حقوق دریافتی معلمان به پایین‌ترین سطح ممکن یعنی کمتر از ۱۰۰ دلار در ماه رسیده است.

 

این در حالی است که فیش بررسی شده متعلق به پرسنل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد است و این وضعیت احتمالا برای معلمان با مدارک پایین‌تر وخیم‌تر هم خواهد بود.

 

وضعیت عجیب حقوق معلمان در شرایطی است که حتی در دوران دورکاری، معلمان بر خلاف تصور به صورت ۲۴ ساعته با اینترنت و موبایل شخصی مشغول تدریس و رفع اشکال دانش اموزان بوده‌اند ضمن اینکه به دلیل دورکاری قاعدتا زحمات معلمان برای تکرار و رفع اشکال چند برابر بوده است.

آقای وزیر آموزش و پرورش حقوق ۲۰ میلیون تومانی معلمان شرم آور نیست؟!

در شرایطی که کار آموزش در ایران شغلی حساس و پر دردسراست جا دارد مسئولان دولت و مجلس برای رفع مشکلات معیشتی این قشر آستین همت بالا زده تا معلمان بتوانند با شرایط معیشتی و رفاهی بهتری به کار آموزش و تدریس بپردازند.

 

کلاس‌های شلوغ حدود ۴۰ نفره در مدارس دولتی اگرچه نه فقط در شان مردم بلکه در شان آموزش و پرورش نیز نخواهد بود چرا که بررسی وضعیت سلامتی معلمان نشان می‌دهد به دلیل تراکم بالای جمعیت و نیز اهمیت آموزش مناسب، اکثر معلمان بعد از اندی با مشکلات حنجره دست و پنجه نرم می‌کنند.

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