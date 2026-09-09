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آسمان بریتانیا به روی ایران بسته شد!

پروازهای ایرانی در بریتانیا با محدودیت جدی روبرو شد به گونه ای که فرود هواپیما‌های ایرانی در بریتانیا، جز در موارد مستثنا، ممنوع خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۹۳۵۴۸
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بریتانیا

به گزارش تابناک؛ انگلیس از گسترش محدودیت‌ها و تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران خبر داد و اعلام کرد این اقدامات، بخش‌های خدمات مالی، تجارت، فناوری، حمل‌ونقل دریایی و صنعت هوانوردی ایران را هدف قرار می‌دهد.

بنابراین؛ بر اساس مقررات جدید، دسترسی ایران به نظام مالی بریتانیا محدودتر می‌شود، دامنه ممنوعیت‌های تجاری گسترش می‌یابد و فرود هواپیماهای ایرانی در بریتانیا نیز، جز در موارد مستثنا، ممنوع خواهد شد.

لندن مدعی شده است این اقدامات با هدف افزایش فشار بر برنامه هسته‌ای ایران و دیگر فعالیت‌هایی که آن را «بی‌ثبات‌کننده» توصیف می‌کند، اتخاذ شده است.
 

واکنش ایران

سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن در واکنش به تحریم‌های تازه انگلیس علیه ایران، این اقدام را غیرقانونی و مغایر با منافع مشترک دو کشور دانست و نسبت به افزایش بی‌اعتمادی میان تهران و لندن هشدار داد؛ جزئیات تحریم‌های جدید نیز دامنه فشارها را گسترده‌تر کرده است.

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بریتانیا تحریم هواپیماهای ایران انگلیس ایران ممنوعیت پرواز
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