این شهرها مراقب سیلاب باشند
به گزارش تابناک؛ در جنوب و جنوب شرق، محور بارشها بیشتر در بخشهایی از سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان فعال خواهد بود.
رگبارهای محلی میتوانند در برخی مناطق شدت گرفته و با توجه به ماهیت رگباری بارش، احتمال روانآب، آبگرفتگی و طغیان ناگهانی رودخانههای فصلی وجود دارد.
در شمال کشور نیز جریان بارشی در سواحل خزر ادامه خواهد داشت و بارشها در بخشهایی از گیلان، مازندران و گلستان شدیدتر بوده و به تبع آن شرایط برای آبگرفتگی معابر و لغزندگی جادهها فراهم است.
در بخشهایی از ایلام، سمنان، لرستان و خراسان شمالی نیز شرایط برای بارشهای پراکنده تا رگباری همراه با وزش باد فراهم خواهد بود. در شمال و شمالغرب کشور دما به طور محسوسی کاهش می یابد.
همچنین در ارتفاعات شمالی کشور با افت دما محسوس شرایط برای بارش برف در ارتفاعات بسیار مرتفع فراهم شده است.
گیلان، مازندران و تهران در معرض سیلاب؛ پنجشنبه بارش به مشهد میرسد
محمد اصغری، کارشناس هواشناسی نیز گفت: در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین بارشها بهترتیب در نوشهر، ایزدشهر و رودسر ثبت شده. اگرچه از شدت رگبارها نسبت به روزهای گذشته کم شده، اما همچنان گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی و ارتفاعات سمنان، تهران، البرز و قزوین در معرض آبگرفتگی و سیلاب هستند.
وی افزود: امروز شدت بارش در انزلی، کیاشهر، رودسر، تنکابن، چالوس، محمودآباد، آمل، بابل و قائمشهر بیشتر است. در فشم، دماوند، آبعلی و فیروزکوه هم بعدازظهر مراقب سیلاب باشید.
اصغری ادامه داد: پنجشنبه بارشها علاوه بر این مناطق، به خراسان جنوبی و بخشهای مختلف خراسان رضوی، از جمله مشهد مقدس هم میرسد؛ جادهها لغزنده خواهند شد، با احتیاط رانندگی کنید