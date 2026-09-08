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ترامپ نمی‌تواند ایران را به زانو درآورد

مجله آمریکایی ضمن اشاره به تحریم‌های آمریکا که اثربخشی خود را از دست داده‌اند، نوشت که جمهوری اسلامی ایران قادر است در برابر این فشارهای اقتصادی مقاومت و خود را سازگار کند.
کد خبر: ۱۳۹۳۵۱۵
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ایران و آمریکا

به گزارش تابناک، مجله آمریکایی فارن افرز روز سه‌شنبه در گزارشی نوشت: به‌رغم ادعاهای ایالات متحده جهت تحت فشار قرار دادن اقتصاد ایران، این کشور برای بخش عمده‌ای از یک دهه توانسته است در برابر اجبار اقتصادی ایالات متحده مقاومت کند و تا زمان محاصره دریایی اخیر، از تکنیک‌های دور زدن تحریم‌ها برای ادامه صادرات نفت به مشتری اصلی خود چین استفاده می‌کرد.

فارن افرز در ادامه این مسئله تاکید کرد: همچنین، صنایع غیرنفتی ایران نیز با تحریم‌ها سازگار شدند، محصولات ایرانی را در بازارهای منطقه‌ای رقابتی‌تر کرد و صادرات را افزایش داد. بدین ترتیب، ایران به نوعی فروپاشی اقتصادی که در سایر کشورهای تحریم‌شده مانند سوریه و ونزوئلا دیده می‌شود، گرفتار نشد.

این رسانه آمریکایی در پایان گزارش داد: حتی با وجود تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، رهبری ایران همچنان قادر است در برابر اثرات تحریم‌ها مقاومت کند. به عبارت دیگر، رویکرد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا شاید بتواند اقتصاد را هدف قرار دهد، اما نمی‌تواند جمهوری اسلامی ایران را به زانو دربیاورد.

گفتنی است، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته بود: مادامی که این وضعیت ادامه داشته باشد، یعنی جنگ اقتصادی، تحریم دریایی علیه ایران، این به منزله تداوم تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران خواهد بود و هم از حیث حقوقی و هم از حیث عملیاتی، ایران را مجاز می‌کند برای اینکه تدابیر لازم را برای دفاع از خودش اتخاذ کند. لذا اقدامات ایران در برابر تداوم تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی و آمریکا کاملا دفاعی است.

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