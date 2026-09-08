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تحریم‌های جدید انگلیس علیه ایران

نخست‌وزیر جدید انگلیس در پی تقویت همگرایی با آمریکا، طرح خود را برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۹۳۴۶۰
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نخست وزیر انگلیس

طبق گزارش رویترز، بریتانیا با وضع قانونی جدید، دسترسی ایران به سیستم مالی خود را محدود ساخت، تحریم‌های تجاری را به کالاها، فناوری و خدمات اضافی افزایش داد و پرواز هواپیماهای ایرانی به این کشور را مشروط به معافیت‌های ویژه کرد.

به گزارش تابناک؛ دولت انگلیس روز سه‌شنبه قانونی را برای اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران منتشر کرد که محدودیت‌های تجاری و اختیارات هدف قرار دادن کشتی‌ها را گسترش می‌دهد.

طبق این گزارش، اقدامات ضد ایرانی جدید انگلیس به بهانه «تلاش برای مهار برنامه هسته‌ای و سایر فعالیت‌های خصمانه تهران» انجام می‌گیرد.

یکی از مقامات ارشد وزارت خارجه انگلیس استیون داوتی، در بیانیه‌ای کتبی گفت که این قانون «اقدام ما برای محدود کردن جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران را دو چندان می‌کند.»

منبع: فارس

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دولت انگلیس تحریم ایران سیستم مالی هواپیماهای ایرانی
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