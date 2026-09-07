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هشدار یک هفته بارندگی و کاهش دما در مازندران

مدیرکل هواشناسی مازندران با تشریح وضعیت جوی استان از امشب تا یکشنبه ۲۲ شهریور، گفت: بیشترین شدت بارش و وزش باد مربوط به روز سه‌شنبه ۱۷ شهریور است و شهروندان در صورت تغییر نقشه‌های هواشناسی، تغییرات پیش‌بینی را از طریق اطلاع‌رسانی‌های بعدی پیگیری کنند.
کد خبر: ۱۳۹۳۳۸۶
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بارندگی

به گزارش تابناک، هوشنگ بهزادی دوشنبه ۱۶ شهریور با اعلام پیش‌بینی وضعیت جوی استان طی روزهای آینده اظهار کرد: امشب از سمت غرب استان بتدریج با وزش باد شدید موقتی، افزایش ابر و سپس رگبار و رعدوبرق همراه خواهیم بود.

وی افزود: برای روز سه‌شنبه، بارش باران، رعدوبرق، وزش باد (گاهی نسبتاً شدید) و کاهش محسوس دما در سطح استان مورد انتظار است.

بهزادی درباره روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۱۸ و ۱۹ شهریور نیز گفت: آسمان نیمه‌ابری تا ابری همراه با رگبار پراکنده باران و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی مازندران خاطرنشان کرد: روزهای جمعه و شنبه ۲۰ و ۲۱ شهریور، هوای نیمه‌ابری به‌ویژه در مناطق غربی و ارتفاعات استان با ابری و بارش پراکنده همراه خواهد بود و در نهایت یکشنبه ۲۲ شهریور وضعیت صاف تا نیمه‌ابری گاهی با افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

بهزادی تأکید کرد: در صورت تغییر نقشه‌های هواشناسی، تغییرات پیش‌بینی مجدداً اطلاع‌رسانی می‌شود.

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مازندران بارندگی بارش باران کاهش دما وزش باد شدید هواشناسی
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