هشدار یک هفته بارندگی و کاهش دما در مازندران

مدیرکل هواشناسی مازندران با تشریح وضعیت جوی استان از امشب تا یکشنبه ۲۲ شهریور، گفت: بیشترین شدت بارش و وزش باد مربوط به روز سه‌شنبه ۱۷ شهریور است و شهروندان در صورت تغییر نقشه‌های هواشناسی، تغییرات پیش‌بینی را از طریق اطلاع‌رسانی‌های بعدی پیگیری کنند.

به گزارش تابناک، هوشنگ بهزادی دوشنبه ۱۶ شهریور با اعلام پیش‌بینی وضعیت جوی استان طی روزهای آینده اظهار کرد: امشب از سمت غرب استان بتدریج با وزش باد شدید موقتی، افزایش ابر و سپس رگبار و رعدوبرق همراه خواهیم بود.

وی افزود: برای روز سه‌شنبه، بارش باران، رعدوبرق، وزش باد (گاهی نسبتاً شدید) و کاهش محسوس دما در سطح استان مورد انتظار است.

بهزادی درباره روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۱۸ و ۱۹ شهریور نیز گفت: آسمان نیمه‌ابری تا ابری همراه با رگبار پراکنده باران و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی مازندران خاطرنشان کرد: روزهای جمعه و شنبه ۲۰ و ۲۱ شهریور، هوای نیمه‌ابری به‌ویژه در مناطق غربی و ارتفاعات استان با ابری و بارش پراکنده همراه خواهد بود و در نهایت یکشنبه ۲۲ شهریور وضعیت صاف تا نیمه‌ابری گاهی با افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

بهزادی تأکید کرد: در صورت تغییر نقشه‌های هواشناسی، تغییرات پیش‌بینی مجدداً اطلاع‌رسانی می‌شود.