هشدار یک هفته بارندگی و کاهش دما در مازندران
به گزارش تابناک، هوشنگ بهزادی دوشنبه ۱۶ شهریور با اعلام پیشبینی وضعیت جوی استان طی روزهای آینده اظهار کرد: امشب از سمت غرب استان بتدریج با وزش باد شدید موقتی، افزایش ابر و سپس رگبار و رعدوبرق همراه خواهیم بود.
وی افزود: برای روز سهشنبه، بارش باران، رعدوبرق، وزش باد (گاهی نسبتاً شدید) و کاهش محسوس دما در سطح استان مورد انتظار است.
بهزادی درباره روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۱۸ و ۱۹ شهریور نیز گفت: آسمان نیمهابری تا ابری همراه با رگبار پراکنده باران و وزش باد پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی مازندران خاطرنشان کرد: روزهای جمعه و شنبه ۲۰ و ۲۱ شهریور، هوای نیمهابری بهویژه در مناطق غربی و ارتفاعات استان با ابری و بارش پراکنده همراه خواهد بود و در نهایت یکشنبه ۲۲ شهریور وضعیت صاف تا نیمهابری گاهی با افزایش ابر پیشبینی میشود.
بهزادی تأکید کرد: در صورت تغییر نقشههای هواشناسی، تغییرات پیشبینی مجدداً اطلاعرسانی میشود.