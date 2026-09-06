به گزارش تابناک، دنیس راس، مذاکره‌کننده ارشد سابق و مشاور سابق باراک اوباما، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا شامگاه یکشنبه به خبرگزاری رویترز گفت: ایالات متحده شاید مشکلات اقتصادی ایران را به‌عنوان نشانه‌ای از موفقیت راهبردی تفسیر کند، در حالیکه واقعیت پیچیده‌تر از اینها است.

این مقام سابق آمریکایی در ادامه با اشاره به توان نظامی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: ایران همچنان مصمم است تا نشان دهد که می‌تواند تنگه هرمز را کنترل کند، اما به نظر می‌رسد که استفاده از قوای نظامی را مدیریت می‌کند و در عین حال، تشدید بیشتر تنش‌ها را برای خود به‌عنوان گزینه‌ای حفظ کرده است.

مشاور سابق باراک اوباما همچنین افزود: ایرانی‌ها به‌طور مداوم ما را از نظر مقاومتشان غافلگیر کرده‌اند. در ضمن، من شک دارم که فشار اقتصادی و نظامی به تنهایی بتواند آنها را مجبور به عقب‌نشینی کند.

گفتنی است، بر پایه گزارش‌ها، داده‌های ترافیک دریایی نشان می‌دهد که تردد کشتی‌های حامل کالاهای اساسی و سوخت از تنگه هرمز در روزهای گذشته به میانگین ۵ فروند در روز کاهش یافته است.



منبع:‌ ایسنا