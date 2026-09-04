به گزارش تابناک به نقل از روزنامه نیویورک پست، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC) روز جمعه مجوز عمومی جدیدی در مورد ایران صادر کرد که امکان خاتمه تدریجی معاملات با تعدادی از افراد و نهادهایی را که در فهرست تحریم‌ها در چهار سپتامبر قرار داشتند، فراهم می‌کند.

در آخرین به‌روزرسانی فهرست افراد و نهادهای تحریم‌شده، OFAC از اضافه شدن سه نهاد جدید ترکیه‌ای به فهرست تحریم‌ها خبر داد که همگی با بانک سرمایه‌گذاری گلدن گلوب در ترکیه مرتبط هستند.

این فهرست شامل شرکت مدیریت سبد سهام گلدن گلوب، مستقر در منطقه شیشلی استانبول، و شرکت لیزینگ دارایی گلدن گلوب، مستقر در شیشلی استانبول، می‌شود. نهاد سوم، بانک سرمایه‌گذاری گلدن گلوب، مستقر در منطقه انسپته استانبول است.

این تصمیم روشن کرد که تعیین این سه نهاد مطابق با فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ ایالات متحده در مورد تحریم‌های ایران است و به ارتباط بین نهادهای مدیریت سبد سهام و لیزینگ دارایی و بانک سرمایه‌گذاری گلدن گلوب اشاره کرد.

بانک گلدن گلوبال مستقر در استانبول متهم شده است که مبالغی را که چین بابت نفت ایران پرداخت کرده بود، دراختیار تهران قرار داده است.

این اقدام درحالی انجام گرفته است که ترکیه یک کشور عضو ناتو و متحد آمریکا محسوب می‌شود.

«اسکات بسنت» وزیر خزانه‌داری آمریکا روز جمعه در این رابطه مدعی شد: «موسسات مالی همچنان از راه سخت متوجه می‌شوند که ما درباره عملیات طرد اقتصادی کاملا جدی هستیم.»

وی فزود: «امیدواریم دیگر نیازی به تحریم بانک‌های بیشتری نباشد اما این موضوع در نهایت بستگی به این دارد که جامعه بین‌المللی با چه سرعتی به خود بیاید و حمایت از ایران را متوقف کند.»

طبق سندی که در رابطه با این اقدام آمریکا منتشر شده، این بانک و شرکت‌های تابعه آن «ده‌ها میلیون دلار» تراکنش برای ایران تسهیل کرده‌اند.

به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، این تحریم‌ها بانک گلدن گلوبال را از بخش‌هایی از نظام مالی بین‌المللی جدا کرده است.

دیگر اقدامات وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه ایران، موسسات مالی در امارات متحده عربی را هدف قرار داده‌اند که واشنگتن آن‌ها را به ارائه خدمات به مشتریان ایرانی متهم کرده است.

در هفته‌های اخیر، واشنگتن فشار اقتصادی بر تهران را افزایش داده است تا به اصطلاح در مذاکرات احتمالی آینده امتیازاتی کسب کند، امتیازاتی که ۶ ماه رویارویی تاکنون نتوانسته به آنها دست یابد.