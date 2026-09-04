کیفیت رژیم غذایی یا کاهش کالری؛ کدام برای لاغری اهمیت بیشتری دارد
به گزارش تابناک به نقل از هلث دی نیوز، تیمی به سرپرستی دکتر «توماس کیسرلینگ»، استاد پزشکی در دانشگاه کارولینای شمالی، ۳۶۰ بزرگسال مبتلا به چاقی را به مدت دو سال تحت نظر گرفتند.
نیمی از آنها به برنامهای به سبک رژیم غذایی مدیترانهای اختصاص داده شدند که بر چربیهای سالم، غلات کامل، میوهها و سبزیجات تاکید میکرد، در حالی که کربوهیدراتهای تصفیه شده و غذاهای فرآوری شده را محدود میکرد.
نیمی دیگر از رژیم WeightWatchers استفاده کردند که در درجه اول بر کاهش کالری تمرکز داشت و در عین حال بر مصرف بیشتر میوهها و سبزیجات تاکید داشت.
پس از دو سال، هر دو گروه حدود ۴ درصد از وزن بدن خود را از دست دادند. اما گروه مدیترانهای بهبود قابل توجهی در کیفیت رژیم غذایی داشتند.
محققان معتقدند رژیم غذایی مدیترانهای نقشهای واضح برای انتخابهای غذایی سالم و مغذی ارائه میکند.
کیسرلینگ گفت: «این رژیم غذایی مستقیماً به علل زمینهای بیماریهای مزمن، دیابت و بیماریهای قلبی با دادن چربیهای سالم بیشتر، غذاهای کامل و کربوهیدراتهای ناسالم کمتر، که برای کاهش این موارد کلیدی هستند، مرتبط است.»
محققان گفتند برای درک اینکه چگونه کیفیت رژیم غذایی بر پیامدهای سلامت مرتبط با چاقی تأثیر میگذارد، تحقیقات بیشتری لازم است.
در همین حال، آنها گفتند که این یافتهها نشان میدهد که برنامههای کاهش وزن باید تاکید بیشتری بر کیفیت رژیم غذایی داشته باشند.