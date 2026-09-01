تغییر شرایط بین ایران و آمریکا ناممکن نیست/ عبور از دیوار بی اعتمادی با حکمت سیاسی
به گزارش تابناک، علی اکبر صالحی وزیر خارجه سابق در پیامی به مناسبت رونمایی از کتاب «ایران و آمریکا، تعامل یا تقابل» تالیف سید حسین موسویان، دیپلمات پیشکسوت کشورمان اظهار داشت: یقین دارم کتاب «ایران و آمریکا؛ تعامل یا تقابل» اثری ارزشمند، خواندنی و درخور تأمل خواهد بود. عنوان کتاب بهخودیخود حامل پرسشی مهم و بنیادین است؛ پرسشی که سالهاست در کانون مباحث سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.
صالحی در ادامه افزوده است: اهمیت این کتاب، فراتر از موضوع آن است. اهمیت آن در این است که ما را به شناخت دقیقتر واقعیت، مطالعه عمیقتر تاریخ و پرهیز از قضاوتهای شتابزده فرامیخواند؛ چراکه تنها با شناخت درست گذشته است که میتوان درباره آینده تصمیمی سنجیده و در جهت تأمین منافع ملی کشور اتخاذ کرد.
وی یادآور شد: روابط ایران و آمریکا، روابطی است آکنده از تناقض، پیچیدگی، سوءتفاهم و البته رفتارهایی که در طول دهههای گذشته بر شکلگیری آن تأثیر گذاشتهاند. در این میان، دیوار بیاعتمادی میان دو کشور بسیار بلند و عبور از آن بسیار دشوار است؛ اما این امر به معنای ناممکن بودن تغییر شرایط نیست.
رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی در ادامه تأکید کرده است: عبور از این وضعیت، بیش از هر چیز، نیازمند بهکارگیری عقلانیت، هوشمندی و حکمت سیاسی است؛ حکمت سیاسیای که باید در چارچوب عزت، حکمت و مصلحت و با شناختی واقعبینانه از معماری سیاسی جهان امروز دنبال شود.
وی افزوده است: جهان امروز را میتوان، البته بهصورت نمادین به مثلثی تشبیه کرد که یک رأس آن غرب و آمریکا، رأس دیگر آن چین و رأس سوم آن روسیه است. پرسش مهم این است که ایران در این هندسه سیاسی کجا باید قرار گیرد؟ به باور من، جایگاه مطلوب ایران نه در وابستگی به هیچیک از این اضلاع، بلکه در نقطهای است که بتواند ضمن حفظ استقلال و منافع ملی خود، با هر سه رأس این مثلث رابطهای متوازن و مبتنی بر منافع متقابل برقرار کند.
صالحی تأکید کرده است: امروز، با توجه به حساسیتها و تحولات پیچیدهای که در محیط پیرامونی و نظام بینالملل با آن مواجه هستیم، بیش از هر زمان دیگری نیازمند آنیم که درباره مسائل بزرگ و اساسی کشور، نه با هیجان، بلکه با دانش سخن بگوییم؛ نه با پیشداوری، بلکه با گفتوگو؛ نه با سادهسازی مسائل پیچیده، بلکه با نگاهی عمیق، تاریخی و همهجانبه. باید بتوانیم مسائل ملی خود را فارغ از هیجانات مقطعی و در چارچوب منافع بلندمدت ایران مورد بررسی قرار دهیم. تصمیمهای بزرگ، نیازمند شناخت دقیق واقعیتها و درک درست از فرصتها، تهدیدها و محدودیتهای پیش روی کشور است.
وزیر خارجه پیشین ایران در ادامه آورده است: با شناختی که از پیشینه علمی، سیاسی و پژوهشی دکتر موسویان دارم، اطمینان دارم این کتاب میتواند ما را به فهم دقیقتر یک پرسش بنیادین نزدیک کند: در روابط ایران و آمریکا، چه چیزهایی اجتنابناپذیر است و چه چیزهایی قابل تغییر؟ و مهمتر از آن، منافع ملی ایران در چه مسیری بهتر و مؤثرتر تأمین خواهد شد؟ این پرسشها، پرسشهایی متعلق به یک فرد یا یک جریان سیاسی خاص نیستند؛ بلکه از جمله مسائل اساسی و تاریخی کشورند که پاسخ به آنها نیازمند گفتوگویی ملی، عقلانی و مبتنی بر تجربه تاریخی است.
صالحی در پایان متذکر شده است: انشاءالله این کتاب بتواند گامی در مسیر شناخت عمیقتر تاریخ روابط ایران و آمریکا و در نهایت، یاریرسان تصمیمگیریهای دقیقتر و واقعبینانهتر در جهت تأمین منافع ملی کشور عزیزمان ایران باشد.