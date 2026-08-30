مرزبندی صریح سفیر ایران در دانمارک
سیدمحمدرضا سجادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در دانمارک با روزنامه دانمارکی برلینسکه گفتوگو کرد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس، وی در این گفتوگو با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران نه دشمن اروپا است و نه دشمن مسیحیت، بیان کرد: ما منتقد اروپا و منتقد سیاستهای استعماری گذشته برخی کشورهای اروپایی در ایران هستیم. همچنین منتقد همراهی و حمایت برخی کشورهای اروپایی از اشغالگری اسرائیل هستیم.
این دیپلمات ارشد ایرانی درباره روسیه هم با بیان اینکه ما همسایه روسیه هستیم و روابط تاریخی طولانی با این کشور داریم، خاطرنشان کرد: در حوزههای اقتصادی، علمی و نظامی با روسیه همکاری داشتهایم. اما اینکه ایران برای استفاده در جنگ اوکراین به روسیه سلاح تحویل داده باشد، موضوعی است که ما کاملاً آن را رد میکنیم.
* با تهدید علیه تمامیت ارضی گرینلند مخالفیم
سجادی همچنین عنوان کرد: همانطور که از کشورهای غربی خواستیم نقض تمامیت ارضی ما را محکوم کنند، چون مغایر با حقوق بینالملل بود، به همان ترتیب با هرگونه تهدید علیه تمامیت ارضی گرینلند بهعنوان بخشی از قلمرو دانمارک نیز مخالف هستیم.
وی در بخش دیگری از این گفتوگو درخصوص ادعاهای واهی حمایت ایران از اقدامات تروریستی، بیان کرد: ما خواستهایم سرویسهای اطلاعاتی هر کشوری که چنین اتهاماتی علیه ما مطرح میکند، آماده تبادل اطلاعات با طرف ایرانی باشد. نمیتوان اتهامات را بر اساس فرض و احتمال مطرح کرد. باید مدارک مستند ارائه دهند.
* حمایت مردم از نظام
سفیر ایران در کپنهاگ در بخش دیگری از این گفتوگو اظهار داشت: مشکلات مربوط به تورم و گرانی ناشی از این نیست که انقلاب اسلامی نتوانسته به وعدههای خود عمل کند، بلکه خارجیها از سال ۱۹۷۹ تاکنون در برابر حکومت ایران مانع ایجاد کردهاند. آمریکا بیش از چهار دهه است که ایران را تحت تحریمهای اقتصادی قرار داده است. مردم طبیعتاً هدف اصلی تحریمها و فشارهای اقتصادی بودهاند با این حال اکثریت مردم از نظام حمایت میکنند و در کنار نظام هستند، حتی در شرایطی که تحت فشار اقتصادی قرار دارند.
وی افزود: طبق قانون اساسی ما درباره حقوق سیاسی و مدنی، اعتراض مسالمتآمیز بهعنوان یک حق به رسمیت شناخته شده است. تظاهراتی که در آن خشونت، تخریب و قتل رخ دهد، تظاهرات قانونی محسوب نمیشود. حدود ده روز تظاهرات مسالمتآمیز جریان داشت، تا اینکه گروههای مسلح با حمایت غرب و برنامهریزی اسرائیل، این اعتراضات را به اعتراضات مسلحانه تبدیل کردند.