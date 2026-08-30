قیمت خودرو داخلی امروز ۸ شهریورماه ۱۴۰۵
بازار خودرو امروز یکشنبه ۸ شهریورماه ۱۴۰۵، پس از چند روز نوسان رفتوبرگشتی میان افت و خیزهای مقطعی، بار دیگر تحت تأثیر جهش همزمان نرخ طلا و ارز با موج سنگین افزایش قیمت روبهرو شد. این رشد پرشتاب، عقبنشینی محدود روزهای گذشته را بهطور کامل بیاثر کرد و نمودار قیمتها در بازار آزاد را به سقفهای تاریخی جدیدی رساند؛ بهطوریکه برخی مدلهای شاخص وارد کانالهای قیمتی تازهای شدند.
به گزارش تابناک به نقل از اقتصادآنلاین؛ در جریان معاملات امروز، تقریباً تمامی محصولات پرتقاضای ایرانخودرو و سایپا افزایش چشمگیر قیمت را ثبت کردند. در این میان، تارا اتوماتیک و دنا پلاس اتوماتیک در میان محصولات ایرانخودرو و شاهین اتوماتیک پلاس در گروه سایپا، پیشتاز موج صعودی امروز بودند.
قیمت خودروهای ایرانخودرو امروز با جهشهای چند دهمیلیونی معامله شد. تارا اتوماتیک بالاترین رشد روزانه را ثبت کرد، و پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز همگام با سورن پلاس افزایش قابلتوجهی را تجربه کرد. لیست قیمت محصولات ایرانخودرو در بازار آزاد به شرح زیر است:
قیمت دنا پلاس اتوماتیک امروز با افزایش سنگین ۸۰ میلیون تومانی همراه شد و رکورد ۳ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان را به ثبت رساند.
قیمت سورن پلاس XU۷P نسبت به روز گذشته ۷۰ میلیون تومان گران شد و امروز به ۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک با رشد ۷۰ میلیون تومانی نسبت به معاملات روز قبل، در سطح ۲ میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت تارا اتوماتیک امروز ۶۰ میلیون تومان افزایش یافت و به رقم ۲ میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومان صعود کرد.
|نام خودرو
|قیمت بازار (تومان)
|قیمت کارخانه (تومان)
|تغییر
|وانت آریسان
|۱,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۵۷۱,۹۰۰,۰۰۰
|(۱.۰۷%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰
|سورن پلاس (TU5P)
|۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
|(۱.۸۳%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰
|سورن پلاس (XU7P)
|۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|(۴.۱۷%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰
|سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک)
|۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|(۴.۸۹%)۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
|سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ)
|۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰
|(۵.۰۸%)۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
|دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی)
|۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|(۴.۶۶%)۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰
|دنا پلاس MT6
|۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰
|(۳.۸۳%)۸۶,۰۰۰,۰۰۰
|دنا پلاس اتوماتیک
|۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|(۲.۷۰%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰
|پژو 207 موتور TU3
|۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۵۰۲,۲۰۰,۰۰۰
|(۵.۱۴%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|پژو 207 دندهای (هیدرولیک)
|۲,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰
|(۳.۸۶%)۷۶,۰۰۰,۰۰۰
|پژو 207 دندهای (برقی)
|۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰
|(۲.۲۰%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰
|پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی)
|۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۸۷۸,۹۰۰,۰۰۰
|(۶.۳۱%)۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰
|پژو 207 دندهای پانوراما
|۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰
|(۶.۰۵%)۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|پژو 207 اتوماتیک
|۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰
|(۲.۷۰%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰
|پژو 207 اتوماتیک پانوراما
|۲,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰
|(۲.۵۱%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰
|راناپلاس
|۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
|(۵.۴۴%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|تارا دستی V1
|۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰
|(۵.۰۶%)۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
|تارا اتوماتیک V4
|۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
|(۲.۰۸%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰
|تارا اتوماتیک (توربو)
|۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰
|(۶.۳۸%)۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
|هایما اس 5 ( S5 ) پرو
|ناموجود
|توقف تولید
|(۰.۰۰%)۰
|هایما اس 7 ( S7 ) پرو
|۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|توقف تولید
|(-۱.۰۱%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|هایما 8 اس ( 8S )
|۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|توقف تولید
|(۲.۸۰%)۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بازار محصولات سایپا نیز همراستا با موج سراسری گرانی، شاهد پیشروی قیمت در انواع مدلهای اقتصادی و پرچمدار بود. شاهین اتوماتیک پلاس با جهشی ۷۰ میلیون تومانی به سقف ۳ میلیارد تومان رسید و کوییک S نیز رشد محسوسی را پشت سر گذاشت. لیست قیمت محصولات سایپا به شرح زیر است:
قیمت شاهین اتوماتیک پلاس امروز ۷۰ میلیون تومان گران شد و در محدوده ۳ میلیارد تومان قرار گرفت.
قیمت کوییک S نسبت به روز گذشته با رشد ۲۵ میلیون تومانی مواجه شد و به ۱ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان افزایش یافت.
قیمت ساینا S امروز ۱۵ میلیون تومان گرانتر از دیروز معامله شد و به نرخ ۱ میلیارد و ۳۴۳ میلیون تومان رسید.
قیمت اطلس G نسبت به معاملات روز قبل ۵ میلیون تومان افزایش یافت و در محدوده ۱ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان تثبیت شد.
بازار محصولات سایپا نیز همراستا با موج سراسری گرانی، شاهد پیشروی قیمت در انواع مدلهای اقتصادی و پرچمدار بود. شاهین اتوماتیک پلاس با جهشی ۷۰ میلیون تومانی به سقف ۳ میلیارد تومان رسید و کوییک S نیز رشد محسوسی را پشت سر گذاشت. لیست قیمت محصولات سایپا به شرح زیر است:
قیمت شاهین اتوماتیک پلاس امروز ۷۰ میلیون تومان گران شد و در محدوده ۳ میلیارد تومان قرار گرفت.
قیمت کوییک S نسبت به روز گذشته با رشد ۲۵ میلیون تومانی مواجه شد و به ۱ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان افزایش یافت.
قیمت ساینا S امروز ۱۵ میلیون تومان گرانتر از دیروز معامله شد و به نرخ ۱ میلیارد و ۳۴۳ میلیون تومان رسید.
قیمت اطلس G نسبت به معاملات روز قبل ۵ میلیون تومان افزایش یافت و در محدوده ۱ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان تثبیت شد.
|نام خودرو
|قیمت بازار (تومان)
|قیمت کارخانه (تومان)
|تغییر
|سهند S
|۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰
|(۴.۱۷%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰
|سهند E اتوماتیک
|۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
|به زودی
|(۰.۰۰%)۰
|اطلس S
|۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|اطلس GL
|۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|اطلس G
|۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰
|(۰.۳۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰
|اطلس اتوماتیک
|۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|ساینا S
|۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰
|۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰
|(۱.۱۳%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰
|ساینا دوگانه سوز
|۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|ساینا اتوماتیک
|۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
|توقف تولید
|(۰.۰۰%)۰
|کوییک RS
|۱,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰
|(۱.۴۱%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰
|کوییک S
|۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
|۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰
|(۱.۹۹%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰
|کوییک GX
|۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰
|(۱.۱۷%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰
|کوییک GXR (رینگ فولادی)
|۱,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰
|۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰
|(۱.۶۲%)۲۱,۰۰۰,۰۰۰
|کوییک GXR
|۱,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰
|۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰
|(۱.۲۷%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰
|شاهین GL
|۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰
|(۲.۳۹%)۴۸,۰۰۰,۰۰۰
|شاهین G (سانروف)
|۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰
|(۱.۸۲%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰
|شاهین اتوماتیک G
|۲,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰
|(۰.۲۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰
|شاهین دنده پلاس
|۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
|به زودی
|(۲.۱۶%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|شاهین اتوماتیک پلاس
|۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰
|(۲.۳۹%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰
|پارس نوآ
|۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|سایپا 151 GX
|۱,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰
|۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|سایپا 151 GX (پاششی)
|۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
|۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰
|(۱.۸۴%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰
|زامیاد اکستند EX
|۱,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۴۹%)۹,۰۰۰,۰۰۰
|زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز)
|۲,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۷۵%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰
|کارون
|۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰