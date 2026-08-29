یاسمین انصاری درخواست استیضاح هگست را داد!

یاسمین انصاری، نماینده کنگره آمریکا، از کارزار نظامی دولت ترامپ علیه ایران به‌شدت انتقاد کرده و خواستار استیضاح پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، شده است.

نماینده کنگره آمریکا خواستار استیضاح پیت هگست به دلیل جنگ با ایران شد

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ یاسمین انصاری، نماینده کنگره آمریکا، از کارزار نظامی دولت ترامپ علیه ایران به‌شدت انتقاد کرده و خواستار استیضاح پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، شده است.

انصاری در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در شش ماهی که از آغاز جنگ غیرقانونی دونالد ترامپ در ایران می‌گذرد، ۱۲۰ کودک پس از اصابت حمله نظامی آمریکا به مدرسه‌شان کشته شده‌اند، ۱۸ نظامی آمریکایی جان خود را از دست داده‌اند، آمریکایی‌ها با رکورد بالای هزینه سوخت مواجه شده‌اند و دونالد ترامپ و پسرانش از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فناوری دفاعی که قراردادهای دولتی دریافت کرده‌اند، بی‌وقفه سود برده‌اند.»

او افزود: «نه ترامپ و نه پیت هگست به هیچ‌یک از اهداف این جنگ دست نیافته‌اند. نظامیان، کودکان و غیرنظامیان بی‌گناه بدون هیچ دلیلی جان خود را از دست داده‌اند. این جنگ باید پایان یابد و پیت هگست باید استیضاح شود.»