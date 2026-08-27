داستان خودروهایی که قرار بود صنعت را متحول کنند، اما شکست خوردند
تاریخ خودرو پر از ایدههای بزرگی است که با شکستشان، مسیر صنعت را برای همیشه تغییر دادند.
کد خبر: ۱۳۹۱۵۵۷| |
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وقتی آینده روی کاغذ بهتر از خیابان بود
یکی از مشهورترین نمونهها، Ford Edsel است؛ خودرویی که نامش امروز بیشتر بهعنوان نماد یک شکست بزرگ تجاری شناخته میشود تا یک محصول موفق. فورد برای توسعه و عرضه Edsel سرمایهگذاری سنگینی انجام داده بود و تبلیغات گستردهای برای معرفی آن صورت گرفت. این خودرو قرار بود در سبد محصولات فورد جایگاهی میان مدلهای موجود پیدا کند و در سال ۱۹۵۷ با مجموعهای از مدلها وارد بازار شد. طراحی متفاوت جلوپنجره، امکانات جدید و تبلیغات عظیم باعث شده بود انتظارات زیادی از آن شکل بگیرد، اما بازار واکنش متفاوتی نشان داد. فروش پایین، هزینههای بالا و مشکلات مربوط به تصویر محصول باعث شدند Edsel خیلی زود به یکی از مشهورترین شکستهای تاریخ خودروسازی تبدیل شود.
مشکل Edsel فقط طراحی آن نبود. فورد در زمانی محصولی جدید را به بازار آورد که شرایط اقتصادی و سلیقه مشتریان در حال تغییر بود. خودروهای بزرگ آمریکایی همچنان محبوب بودند، اما بازار دیگر مانند سالهای رونق پس از جنگ رفتار نمیکرد. از طرف دیگر، نامگذاری و جایگاه محصول نیز برای مشتریان به اندازه کافی روشن نبود. فورد میخواست Edsel را به یک برند قدرتمند تبدیل کند، اما مشتریان دقیقاً نمیدانستند این خودرو قرار است چه نیازی را برای آنها برطرف کند. وقتی یک محصول نتواند جایگاه خودش را در ذهن مشتری پیدا کند، حتی یک کمپین تبلیغاتی عظیم هم الزاماً نجاتش نمیدهد.
Edsel در سال ۱۹۶۰ کنار گذاشته شد و به یکی از نمونههای کلاسیک این درس تبدیل شد که موفقیت در صنعت خودرو فقط به کیفیت محصول وابسته نیست. طراحی، قیمت، زمان عرضه، شرایط اقتصادی، شبکه فروش و حتی برداشت عمومی از برند میتوانند سرنوشت یک خودرو را تعیین کنند.
اما اگر Edsel نماد شکست بازاریابی باشد، DeLorean DMC-۱۲ نمونهای است که داستانش بیشتر شبیه یک فیلم سینمایی است. خودرو با بدنه استیل ضدزنگ، طراحی گولبالمانند و درهای مشهور Gullwing به بازار آمد و ظاهرش آنقدر متفاوت بود که هنوز هم یکی از شناختهشدهترین خودروهای تاریخ محسوب میشود. شرکت DeLorean Motor Company را جان ز. دِلورین، مدیر سابق جنرال موتورز، تأسیس کرده بود و پروژه از همان ابتدا با جاهطلبی زیادی همراه بود.
طراحی DMC-۱۲ توسط Giorgetto Giugiaro انجام شد و نمونه اولیه آن در ابتدا قرار بود خودرویی سبکتر و سادهتر باشد. اما تغییرات متعدد در پروژه باعث شد خودرو سنگینتر و پیچیدهتر شود. موتور V۶ نصبشده در خودرو نیز با آن تصویری که از یک خودروی اسپرت آیندهنگر انتظار میرفت، هماهنگ نبود. در نهایت موتور ۲.۸ لیتری PRV حدود ۱۳۰ اسببخار قدرت تولید میکرد؛ رقمی که با ظاهر بسیار تهاجمی خودرو همخوانی چندانی نداشت.
مشکل فقط مشخصات فنی نبود. شرکت برای تولید خودرو با مشکلات مالی و تولیدی مواجه شد و کارخانه در ایرلند شمالی با مشکلات مختلفی روبهرو بود. کیفیت بعضی خودروهای اولیه نیز پایینتر از سطح مورد انتظار بود و تأخیر در تولید باعث شد هزینه پروژه افزایش پیدا کند. زمانی که شرکت به وضعیت بحرانی رسید، دیگر فرصت کافی برای اصلاح مسیر وجود نداشت. تولید DMC-۱۲ در سال ۱۹۸۳ متوقف شد.
با این حال، چند سال بعد یک فیلم هالیوودی کاری کرد که DeLorean از یک شکست تجاری به یک نماد فرهنگی تبدیل شود. استفاده از DMC-۱۲ در فیلم Back to the Future باعث شد این خودرو در ذهن چند نسل از مردم بهعنوان «ماشین زمان» باقی بماند. این اتفاق یکی از عجیبترین تناقضهای تاریخ خودرو است: خودرویی که در بازار شکست خورد، بعدها از نظر فرهنگی به یکی از ماندگارترین خودروهای جهان تبدیل شد.
نمونه بعدی، Tucker ۴۸ یا همان Tucker Torpedo است؛ خودرویی که اگرچه عمر بسیار کوتاهی داشت، اما ایدههای فنی آن برای زمان خودش فوقالعاده جاهطلبانه بود. Preston Tucker بعد از جنگ جهانی دوم تلاش کرد خودرویی بسازد که از نظر ایمنی و مهندسی با محصولات سنتی دیترویت تفاوت داشته باشد. نتیجه خودرویی بود که ویژگیهایی مانند چراغ مرکزی قابل چرخش با فرمان، فضای داخلی متفاوت و ساختارهایی با تمرکز بیشتر بر ایمنی داشت.
Tucker ۴۸ در سال ۱۹۴۸ معرفی شد و توجه زیادی به خود جلب کرد، اما شرکت با مشکلات مالی و حقوقی و فشارهای مختلف مواجه شد. تعداد بسیار کمی از خودروها ساخته شد و شرکت خیلی زود فعالیت خودروسازی خود را از دست داد. با این حال، Tucker امروز به یکی از نمونههای جذاب تاریخ تبدیل شده است؛ خودرویی که شاید اگر فرصت بیشتری پیدا میکرد، میتوانست بخشی از مسیر طراحی و ایمنی خودروهای آمریکایی را تغییر دهد.
در دهههای بعد نیز پروژههای جاهطلبانه یکی پس از دیگری ظاهر شدند. یکی از مهمترین نمونهها Saturn بود؛ برندی که جنرال موتورز در دهه ۱۹۸۰ با هدف رقابت با خودروسازان ژاپنی ایجاد کرد. ایده Saturn در ابتدا بسیار متفاوت بود. قرار بود ساختار تولید و فروش آن انعطافپذیرتر باشد و خودروهایی تولید کند که در مصرف سوخت، کیفیت و تجربه مشتری بتوانند با برندهای ژاپنی رقابت کنند.
Saturn در آغاز موفقیتهایی به دست آورد و حتی توانست مشتریانی وفادار پیدا کند، اما در ادامه مشکلات ساختاری جنرال موتورز، هزینههای تولید، همپوشانی محصولات و تغییر شرایط بازار باعث شد این برند نتواند جایگاه بلندمدت خود را حفظ کند. جنرال موتورز در نهایت برند Saturn را کنار گذاشت و تولید آن در سال ۲۰۱۰ به پایان رسید.
این پرونده نشان میدهد که حتی یک محصول خوب هم نمیتواند بهتنهایی یک برند را نجات دهد. صنعت خودرو به زنجیرهای از تصمیمها وابسته است و اگر ساختار شرکت نتواند از محصول پشتیبانی کند، موفقیت اولیه ممکن است دوام نداشته باشد.
در اروپا نیز نمونههای مشابه کم نیستند. یکی از مشهورترین آنها Rover P۶ و بعدها پروژههای بلندپروازانه گروه British Leyland است که نشان میدهد مشکلات مدیریتی و مالی چگونه میتوانند حتی یک صنعت باسابقه را تحت فشار قرار دهند. در دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، صنعت خودروی بریتانیا با اعتصابها، مشکلات بهرهوری، سرمایهگذاری ناکافی و رقابت شدید خارجی مواجه شد و بسیاری از برندهای این کشور نتوانستند با سرعت لازم خودشان را با بازار جدید هماهنگ کنند.
اما شاید جذابترین شکستهای تاریخ خودرو در پروژههایی دیده شود که از نظر فناوری بیش از حد جلو بودند.
یک نمونه، General Motors EV۱ است. امروز خودروهای برقی یکی از مهمترین بخشهای صنعت خودرو هستند، اما در دهه ۱۹۹۰ شرایط کاملاً متفاوت بود. جنرال موتورز EV۱ را بهعنوان یک خودروی برقی تولیدی توسعه داد و بخشی از خودروها را در قالب اجاره در اختیار مشتریان قرار داد. EV۱ از نظر طراحی و مهندسی نسبت به بسیاری از خودروهای زمان خود متفاوت بود و نشان داد که خودروی برقی میتواند یک محصول واقعی باشد.
اما باتریهای آن زمان، هزینه تولید، محدودیت برد، زیرساخت شارژ و شرایط بازار اجازه ندادند EV۱ به یک محصول عمومی تبدیل شود. جنرال موتورز در نهایت برنامه را متوقف کرد و بسیاری از خودروهای اجارهای نیز جمعآوری شدند. این اتفاق بعدها به یکی از بحثبرانگیزترین فصلهای تاریخ خودروهای برقی تبدیل شد.
با نگاه امروز، EV۱ یک شکست کامل به نظر نمیرسد؛ بیشتر شبیه آزمایش زودهنگامی است که بازار هنوز برای آن آماده نبود. تفاوت اصلی با امروز این است که فناوری باتری در آن زمان هنوز به سطحی نرسیده بود که خودروی برقی بتواند بدون وابستگی شدید به زیرساخت و محدودیت برد، با خودروهای بنزینی رقابت کند.
نمونه دیگری از این جاهطلبی را میتوان در Fisker Karma دید. خودرو با طراحی بسیار زیبا، پیشرانه هیبریدی پلاگین و ایدهای لوکس وارد بازار شد و قرار بود نشان دهد خودروهای برقی و هیبریدی میتوانند همزمان جذاب و متفاوت باشند. اما مشکلات تولید، کیفیت، هزینه و شرایط مالی شرکت باعث شد پروژه نتواند به مقیاس مورد انتظار برسد.
این خودروها یک وجه مشترک دارند: آنها لزوماً احمقانه یا بیارزش نبودند. اتفاقاً بسیاری از آنها ایدههایی داشتند که بعدها در صنعت خودرو به موفقیت رسیدند. مشکل این بود که فناوری، اقتصاد یا بازار هنوز برای پذیرش آنها آماده نبود.
این مسئله در تاریخ خودرو بارها تکرار شده است. خودرویی ممکن است در آزمایشگاه فوقالعاده باشد، اما تولید انبوه آن دشوار شود. ممکن است طراحی آن چشمگیر باشد، اما هزینه ساختش با قیمت قابل قبول برای مشتری همخوانی نداشته باشد. ممکن است فناوری آن پیشرفته باشد، اما زیرساخت لازم برای استفاده از آن وجود نداشته باشد. حتی ممکن است محصول از همه نظر مناسب باشد، اما زمان عرضه آن با شرایط اقتصادی بازار هماهنگ نباشد.
به همین دلیل، تاریخ خودرو را نمیتوان فقط با فهرست مدلهای موفق نوشت. گاهی شکستها بیشتر از موفقیتها به ما میآموزند که صنعت خودرو چگونه کار میکند.
شکستهایی که بعدها به ایدههای موفق تبدیل شدند
تاریخ خودرو پر از چنین تناقضهایی است. یک فناوری ممکن است امروز شکست بخورد و ۲۰ سال بعد تبدیل به استاندارد بازار شود. یک طراحی ممکن است در زمان خودش عجیب به نظر برسد و چند دهه بعد الهامبخش نسل جدیدی از خودروها شود. حتی یک برند شکستخورده میتواند تجربهای ایجاد کند که بعدها توسط شرکت دیگری با زمانبندی بهتر و سرمایه بیشتر به موفقیت تبدیل شود.
به همین دلیل، شکست در خودروسازی همیشه پایان یک ایده نیست. گاهی فقط به این معناست که ایده زودتر از موعد وارد خیابان شده است. صنعت خودرو بارها ثابت کرده که بین «بد بودن یک فناوری» و «آماده نبودن جهان برای آن فناوری» تفاوت بزرگی وجود دارد؛ و شاید مهمترین درس همین باشد؛ در صنعتی که تولید یک خودرو به میلیاردها دلار سرمایه، هزاران قطعه، دهها تأمینکننده، زیرساخت گسترده و میلیونها مشتری وابسته است، خوب بودن محصول فقط یکی از شروط موفقیت است. خودرو باید در زمان درست، با قیمت درست و برای بازار درست وارد شود.
بعضی خودروها این معادله را حل کردند و تاریخساز شدند؛ بعضی دیگر فقط چند سال یا چند ماه دوام آوردند، اما ردپای ایدههایشان در خودروهای موفق نسلهای بعد باقی ماند.
شکستهای بزرگ صنعت خودرو در واقع قبرستان ایدههای مرده نیستند؛ بیشتر شبیه موزهای هستند که میتوان در آن آینده خودرو را در نسخههای اولیه و ناقصش دید.
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