جنگ سرد چگونه شکل خودروهای آینده را تغییر داد؟
رقابت آمریکا و شوروی فقط به فضا نرسید؛ صنعت خودرو هم از این نبرد تأثیر گرفت.
کد خبر: ۱۳۹۱۵۵۴| |
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از موشک و ماهواره تا خودرو
آمریکا در دهه ۱۹۵۰ وارد دورهای شد که خوشبینی نسبت به آینده تقریباً به بخشی از فرهنگ عمومی تبدیل شده بود. اقتصاد پس از جنگ رشد کرده بود، طبقه متوسط گسترش پیدا میکرد و میلیونها آمریکایی توانایی خرید خودرو داشتند. خودروسازان بزرگ نیز متوجه شدند که خودرو فقط وسیلهای برای جابهجایی نیست و میتواند به محصولی تبدیل شود که آینده را به مردم نشان میدهد. به همین دلیل طراحی خودروهای آمریکایی در این دوره به شکل عجیبی تحت تأثیر هواپیماهای جت، موشکها و فناوری فضایی قرار گرفت. بالههای بزرگ عقب، چراغهایی که شبیه نازل موتور جت طراحی میشدند، شیشههای گسترده و خطوط تیز بدنه، همه بخشی از همان تصویری بودند که جامعه آمریکا از آینده در ذهن داشت.
این تغییر را میتوان در محصولات کادیلاک، کرایسلر و جنرال موتورز بهوضوح دید. خودروهایی مانند Cadillac Eldorado در اواخر دهه ۱۹۵۰ بیش از آنکه صرفاً وسیله حملونقل باشند، نوعی نمایش فناوری و سبک زندگی بودند. اندازه خودروها افزایش پیدا کرد، موتورهای بزرگتر وارد میدان شدند و طراحان تلاش کردند خودرو را شبیه چیزی کنند که قرار بود در آینده حرکت کند. در واقع صنعت خودرو داشت از موفقیتهای صنعت هوافضا برای ساختن یک روایت تجاری استفاده میکرد؛ روایتی که میگفت آینده نزدیک است و فناوری قرار است زندگی انسان را کاملاً تغییر دهد.
این ذهنیت فقط به ظاهر خودروها محدود نشد. جنرال موتورز در سال ۱۹۵۳ خودروی مفهومی Firebird I را معرفی کرد؛ خودرویی که یکی از عجیبترین محصولات تاریخ این شرکت بود و از یک موتور توربین گازی استفاده میکرد. طراحی Firebird I عمداً به هواپیماهای جت شباهت داشت و حتی کابین آن بیشتر از آنکه یادآور خودرو باشد، حس یک هواپیمای کوچک را منتقل میکرد. قرار نبود این خودرو به تولید انبوه برسد، اما هدف اصلی آن چیز دیگری بود: نشان دادن اینکه اگر فناوری هوافضا بتواند هواپیما را با موتور جت حرکت دهد، شاید در آینده همین فناوری به خیابانها نیز راه پیدا کند.
در آن دوران چنین ایدهای آنقدر غیرواقعی به نظر نمیرسید. موتورهای توربین گازی در هواپیماها عملکرد بسیار موفقی داشتند و مهندسان میدانستند که این نوع موتور میتواند قدرت زیادی تولید کند. به همین دلیل شرکتهایی مانند کرایسلر نیز پروژههای خودروی توربینی را دنبال کردند. کرایسلر در دهه ۱۹۶۰ حتی تعداد محدودی خودروی توربینی را در اختیار مردم قرار داد تا در شرایط واقعی مورد استفاده قرار بگیرند. اما مشکلاتی مانند هزینه بالا، مصرف سوخت، زمان واکنش موتور و مسائل مربوط به آلایندگی باعث شد موتور توربینی هیچگاه جای موتور پیستونی را در خودروهای تولید انبوه نگیرد.
با این حال، شکست این فناوری به معنای شکست ایده اصلی نبود. چیزی که از این پروژهها باقی ماند، فرهنگ آزمایش و توسعه فناوری بود؛ فرهنگی که باعث شد خودروسازان به سراغ مواد جدید، سیستمهای کنترل دقیقتر و تجهیزات الکترونیکی بروند. اینجا یکی از مهمترین ارتباطهای میان جنگ سرد و صنعت خودرو شکل میگیرد. بسیاری از فناوریهایی که در آن دوران برای صنایع دفاعی، هوافضا و برنامههای فضایی توسعه پیدا کردند، الزاماً مستقیماً وارد خودرو نشدند، اما توسعه آنها باعث شد هزینه کاهش پیدا کند، قابلیت اطمینان افزایش یابد و فناوریهایی که زمانی فقط در اختیار پروژههای بسیار گران نظامی بودند، به تدریج برای کاربردهای غیرنظامی نیز قابل استفاده شوند.
یکی از مهمترین نمونهها الکترونیک بود. جنگ جهانی دوم و سپس جنگ سرد باعث رشد سریع رایانهها، رادارها، سیستمهای ارتباطی و سامانههای کنترل شد. در صنایع هوافضا و نظامی، مهندسان مجبور بودند اطلاعات را سریعتر دریافت و پردازش کنند و بر اساس آن فرمان مناسب را به سامانههای مختلف بدهند. همین مفهوم بعدها در خودرو نیز اهمیت پیدا کرد. خودرو از یک ماشین تقریباً کاملاً مکانیکی به سامانهای تبدیل شد که اطلاعات سنسورها را دریافت میکند، آنها را پردازش میکند و بر اساس نرمافزار، فرمان لازم را صادر میکند.
این تحول البته مستقیماً به معنای انتقال فناوری موشک به خودرو نبود. چنین برداشتی بیش از حد سادهانگارانه است. مسیر فناوری بسیار پیچیدهتر بود. اما فضای رقابت نظامی و فضایی سرمایهگذاری عظیمی را به حوزههایی مانند میکروالکترونیک، مواد پیشرفته، محاسبات و سیستمهای کنترل وارد کرد و صنعت خودرو بعدها از بلوغ همین فناوریها استفاده کرد. زمانی که نخستین واحدهای کنترل الکترونیکی وارد خودرو شدند، همان ایده بنیادی در حال تکرار بود: اندازهگیری، پردازش و کنترل.
دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ این روند را سرعت بخشید. از یک طرف، خودروها پیچیدهتر شدند و از طرف دیگر قوانین آلایندگی و مصرف سوخت خودروسازان را مجبور کردند موتور را با دقت بیشتری کنترل کنند. سیستمهای تزریق سوخت الکترونیکی به تدریج جایگزین بسیاری از سامانههای مکانیکی شدند و بعدتر میکروپردازندهها وارد مدیریت موتور شدند. خودرو دیگر فقط به یک مجموعه مکانیکی متکی نبود و بخشهایی از رفتار آن به مدارهای الکترونیکی و نرمافزار سپرده میشد.
رقابت فضایی در این میان یک محرک بزرگ برای توسعه فناوری بود. زمانی که اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۵۷ اسپوتنیک را به مدار زمین فرستاد، آمریکا دریافت که در برخی حوزههای فناوری از رقیب خود عقب افتاده است. واکنش آمریکا بسیار گسترده بود و سرمایهگذاری در علوم، مهندسی و آموزش افزایش یافت. چند سال بعد، برنامه آپولو به یکی از بزرگترین پروژههای فناورانه تاریخ تبدیل شد و آمریکا در سال ۱۹۶۹ انسان را روی ماه فرود آورد. فناوریهایی که در این مسیر توسعه پیدا کردند، از سیستمهای ارتباطی و رایانهای گرفته تا مواد و روشهای تولید، تأثیرات گستردهای بر صنایع غیرنظامی گذاشتند.
خودروسازان آمریکایی نیز در همان دوره تلاش میکردند نشان دهند که آینده صنعت خودرو در اختیار آنهاست. نمایشگاههای خودرو به صحنهای برای معرفی خودروهای مفهومی تبدیل شدند و مردم با مدلهایی مواجه میشدند که بیشتر شبیه وسایل نقلیه یک فیلم علمیتخیلی بودند تا محصولی که قرار بود فردا در خیابان ببینند. این خودروها به مردم وعده میدادند که در آینده خودروها سریعتر، هوشمندتر، راحتتر و حتی قادر به حرکت با فناوریهایی کاملاً متفاوت خواهند بود.
اما در طرف دیگر جهان، داستان خودرو متفاوت بود. صنعت خودروی اتحاد جماهیر شوروی در مقایسه با آمریکا بیشتر بر تولید ساده، دوام و پاسخ به نیازهای عملیاتی متمرکز بود. خودروهایی مانند GAZ-۲۱ Volga با آن طراحی ساده و مقاوم، برای شرایطی ساخته میشدند که کیفیت جاده، آبوهوا و دسترسی به خدمات تعمیراتی با استانداردهای آمریکا فاصله زیادی داشت. در شوروی خودرو بیشتر یک ابزار بود تا یک بیانیه طراحی.
با این حال، رقابت فضایی شوروی نیز اثر فرهنگی و صنعتی خود را داشت. اسپوتنیک، پرواز یوری گاگارین و موفقیتهای برنامه فضایی شوروی نشان میدادند که این کشور در حوزههای علمی و مهندسی توانایی رقابت با آمریکا را دارد. صنعت خودرو در این میان شاید از نظر ظاهر و امکانات به پای محصولات غربی نمیرسید، اما توسعه صنایع پایه، الکترونیک و مهندسی پیشرفته در فضای رقابت ابرقدرتها ادامه داشت.
یکی دیگر از تأثیرات مهم این دوران، مسئله انرژی بود. جنگ سرد و بحرانهای ژئوپلیتیکی دهههای ۱۹۷۰ باعث شدند امنیت انرژی به موضوعی استراتژیک تبدیل شود. بحران نفت سال ۱۹۷۳ ضربه بزرگی به خودروسازان آمریکایی زد. خودروهای بزرگ با موتورهای حجیم که سالها نماد قدرت و رفاه بودند، ناگهان با واقعیت افزایش شدید قیمت سوخت روبهرو شدند. مصرف پایین به یکی از مهمترین معیارهای خرید خودرو تبدیل شد و همین مسئله به رشد خودروهای کوچکتر و اقتصادیتر کمک کرد.
در همین زمان، خودروسازان ژاپنی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفتند. تویوتا، نیسان و هوندا خودروهایی کوچکتر، سبکتر و کممصرفتر تولید میکردند و بحران انرژی به آنها فرصت داد تا جایگاه خود را در بازارهای جهانی تقویت کنند. این اتفاق یکی از مهمترین تغییرات ساختاری صنعت خودرو در نیمه دوم قرن بیستم بود؛ آمریکاییها دیگر تنها بازیگران اصلی بازار نبودند و ژاپن به یک قدرت صنعتی واقعی تبدیل شده بود.
اگر به خودروهای امروزی نگاه کنیم، آثار آن دوره هنوز قابل مشاهده است. سیستمهای کنترل پایداری، ABS، ECU، سنسورها، رادارها، دوربینها و سامانههای کمکراننده همگی بخشی از یک مسیر طولانی هستند که در آن کنترل مکانیکی به کنترل الکترونیکی و سپس کنترل نرمافزاری تبدیل شد. بسیاری از این فناوریها مستقیماً نظامی نیستند، اما توسعه فناوریهای کنترلی، محاسباتی و الکترونیکی در دوران جنگ سرد به شکلگیری زیربنای علمی و صنعتی آنها کمک کرد.
حتی خودروهای برقی امروزی نیز به نوعی ادامه همین مسیر هستند. یک خودروی برقی مدرن برای مدیریت باتری، موتور الکتریکی، سامانه حرارتی، ترمز احیاکننده و سیستمهای ایمنی خود به شبکهای پیچیده از حسگرها و پردازندهها نیاز دارد. اگر خودروهای دهه ۱۹۵۰ نماد عصر موشک بودند، خودروهای امروز نماد عصر داده و پردازش هستند؛ اما هر دو محصول یک ایده مشترکاند: فناوری باید خودرو را از یک ماشین مکانیکی ساده به یک سامانه دقیقتر تبدیل کند.
میراثی که هنوز روی چهار چرخ حرکت میکند
خودروهای امروزی دیگر شبیه موشکهای دهه ۱۹۵۰ طراحی نمیشوند و بالههای بزرگ کرومی تقریباً به موزهها سپرده شدهاند، اما ایدهای که پشت آنها قرار داشت هنوز زنده است. خودروسازان همچنان تلاش میکنند آینده را روی چهار چرخ به نمایش بگذارند؛ فقط ابزار تغییر کرده است. زمانی آینده را با بالههای بزرگ، موتور توربینی و کابینهای شبیه هواپیما نشان میدادند و امروز با نمایشگرهای بزرگ، رانندگی خودکار، هوش مصنوعی، باتریهای بزرگ و نرمافزار.
شاید به همین دلیل است که تاریخ خودرو را نمیتوان جدا از تاریخ فناوری قرن بیستم خواند. جنگ سرد بهتنهایی خودروهای مدرن را نساخت، اما محیطی ایجاد کرد که در آن دولتها و شرکتها برای رسیدن به مرزهای جدید فناوری سرمایهگذاری بیسابقهای انجام دادند. نتیجه این رقابت در نهایت فقط روی ماه یا در آزمایشگاههای نظامی باقی نماند؛ بخشی از آن به خیابانها آمد و امروز در قالب خودروهایی حرکت میکند که میلیونها برابر پیچیدهتر از خودروهای مکانیکی چند دهه قبل هستند.
خودرویی که امروز با فشار یک دکمه روشن میشود، مسیر را با دوربین تشخیص میدهد، فاصله خودرو جلویی را با رادار اندازه میگیرد و در صورت خطر خودش ترمز میکند، شاید از نظر ظاهری هیچ شباهتی به یک موشک یا فضاپیما نداشته باشد. اما پشت این رفتار، همان منطق قدیمی عصر جنگ سرد دیده میشود؛ دریافت اطلاعات، پردازش سریع و اجرای دقیق فرمان.
آن رقابت سیاسی تمام شد البته تقریبا ، اما آیندهای که در جریان آن ساخته شد هنوز در خیابانها حضور دارد؛ این بار نه در قالب موشک و ماهواره، بلکه پشت فرمان خودرو.
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